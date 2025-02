Luis Pastor, Carmen París y los Travellin' Brothers destacan en el Concierto por el Sáhara Occidental

Jon Careaga, de los Travellin' Brothers, cantando 'Always there'.

Óscar Cubillo Viernes, 28 de febrero 2025

Este jueves se llenó el Teatro Campos (la entrada era con invitación fácilmente conseguible) para atestiguar el múltiple y solidario 'Concierto por el Sáhara Occidental'. El evento duró tres horas, hubo seis actuaciones musicales, y los primeros 25 minutos fueron de discursos. En ellos se afirmó que «nuestro país, España, es responsable» de la situación, que los saharauis llevan 50 años luchando contra la ocupación de Marruecos (de no ser por eso quizá hubieran constituido la 18ª comunidad autónoma española), que «el 80 % de los habitantes actuales son colonos marroquíes», que Bilbao lleva 30 años ayudando a los saharauis, y que «Bilbao es el primer municipio de Euskadi, el tercero del Estado, y el octavo de todo el mundo en volumen de fondos para el desarrollo» (en 2025 ha destinado 3,8 millones de euros a tal concepto, según indica la convocatoria oficial a este evento).

Hubo seis conciertos y se los vamos a intentar reseñar ordenándolos desde los mejores, por más artísticos y expresivos. El más arisco políticamente hablando, además del más lírico, fue el veterano cantautor Luis Pastor (Berzocana, Cáceres, 1952), un extremeño en Madrid, como cantó él mismo. En 24 minutos de recital elaboró con elegancia y sentimiento inusuales 4 piezas, fascinando en su arranque con 'Soy' (aquí fluyó desde la poesía hasta la canción de autor a lo Silvio), adaptando el reggae como si fuera un pregonero en 'En las fronteras del mundo', afirmando que su hijo Pedro Pastor (ausente en el Campos porque estaba en Colombia) ha escrito la mejor canción sobre la Memoria Democrática, la titulada 'Los olvidados', que la entonó suavemente en la onda de Pedro Guerra, y acabó con una poesía recitada, un tema 'spoken word', a capela, titulado '¿Qué fue de los cantautores?', donde zaherido y retador afirma entre versos raudos que lleva «50 años haciendo de la poesía el pan nuestro de cada día».

Ampliar Luis Pastor, politizado y poético. Ania López

La segunda destacada del sexteto actuante fue la maña tan fascinante como hilarante Carmen París (Tarragona, 1966, pero criada en Utebo, Zaragoza), quien hizo 5 temas en 37 minutos en los que levantó carcajadas por sus monólogos costumbristas y un tanto baturros. Abrió a capela, en pie y con eco con 'El llanto del ruiseñor' («para aquellos que son extranjeros en su tierra natal», cantó, y al final se lo dedicó a los kurdos, los palestinos, los saharauis…), se sentó al piano para lucirse desde la jota y el chotis hasta la ranchera en lo que devino jazz after hours 'Jotera lo serás tú' (una composición en venganza porque según ella «me puso a caldo el Heraldo», o sea el periódico principal de Zaragoza, como si dijera aquí «recibí un chorreo de El Correo»), hizo chachachá inspirado en Cuba y candombe uruguayo porque se enamoró de un pianista de allí, y en pie otra vez y con una guitarrita (parecía un cavaquinho) cantó 'Has dejado de vivir', compuesta en 2021 tras impedirle ver a su madre, dependiente en un residencia, durante año y medio en la pandemia (una pieza inspirada en 'Si se calla el cantor' de Mercedes Sosa, explicó la desternillante Carmen París, que empezó quejándose de que no le llaman para actuar por aquí, «que la última vez que vine era moza y ya me he hecho mujer»).

Ampliar Carmen París cantando a su madre, a la que no le dejaron ver durante la pandemia. Ania López

Se echó de menos un volumen mayor en su actuación en sexteto (septeto cuando se sumó el invitado estadounidense Steve Krase a la armónica), en tercer lugar de eficiencia de la velada pondríamos a los Travellin' Brothers de Leioa, los bluseros que tocaron 3 piezas en 23 minutos (sin sus dos coristas), picando en el soul ('Better days'), el blues lento canónico con la armónica de Krase y con el cantante Jon Careaga cantando a pelo, sin micrófono, al borde del escenario ('Leave my girl alone', de Buddy Guy y versionado por Stevie Ray Vaughan), y la balada de rock sudista adulto 'Always there' (tema con el que en 2024 los T. B. celebraron su vigésimo aniversario en el show business, y momento en el que subió una espectadora saharahui y le dio al cantante una bandera, la única vez que sucedió).Y adjudiquemos también a los Travellin' los doce minutos del bis en dos piezas con casi todos los actuantes sobre la tarima (faltó Anari, que tampoco posó en la foto final; probablemente se había vuelto a casa, en Gipuzkoa). La primera una bonita versión del 'The weight' de The Band (con Jon Careaga destacando a la interpretación vocal) y la segunda el 'Txoria txori' de Mikel Laboa (entonado por Carmen París con grave solemnidad).

Ampliar Amparo Sánchez. Ana López

Y estas fueron las otras tres actuaciones: breve fue el pianista Mikel Azpiroz (de los Travellin' Brothers, de seguido actuó con ellos), quien en 11 minutos hizo dos instrumentales de poso sereno y jazzista, a solas al piano 'Pake pieza' y en trío 'Sahara eusten'. De más a menos cursó Amparo Sánchez a dúo con Willy Fuego, que en 23 minutos y 4 piezas empezó fronteriza, desértica y tex-mex con 'Mi suerte', hizo un par de piezas bastante Manu Chao, y en 'Alma de cantaora' casi se prendió la fiesta en el patio de butacas. Y la cantautora guipuzcoana Anari pareció incómoda en su intervención de 18 minutos para 4 piezas, con poca voz y aires entre la tristura de Seattle en los 90 ('Giza zarata') y el deje cantautor de Ruper Ordorika.