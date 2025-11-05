El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

En su chaqueta lucía parches de AC/DC, Motörhead, Metallica. Carlos Gª Azpiazu

Lord Bishop Rocks ardiente como el napalm en el Kafe Antzokia

El guitarrista flamígero neoyorquino forjó blues-rock corrosivo y hendrixiano en uno de los mejores conciertos del año, albergado en la sala pequeña de arriba y ante poco público

Óscar Cubillo

Óscar Cubillo

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 07:50

Comenta

Este martes, nada más llegar a la puerta del Kafe Antzokia, el jefe de sala, Erlantz, nos subrayó que la sala va a estar programando ... conciertos doce días seguidos. Y le respondimos que esperamos no faltar a varios de ellos, por ejemplo al de US Rails el próximo miércoles en el Antxiki, o el lunes al primero de los dos que dará Gorka Urbizu para celebrar los 30 años del Antzoki, programa especial por el que ha pasado Fermín Muguruza y ojalá nos cuadren las calendas para atestiguar la participación en el mismo de los pioneros Errobi antes de que se disuelvan de nuevo este año.

