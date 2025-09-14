El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio

Lola Índigo anuncia por sorpresa que se retira de la música: «Estoy agotada mentalmente»

La cantante madrileña sorprende a sus fans en pleno concierto con una despedida que, en principio, será temporal

A.M.

Domingo, 14 de septiembre 2025, 16:24

Lola Índigo sorprendía a todos anoche en su concierto en el Coca Cola Music Experience con un anuncio sorpresa de retirada. «Ahora voy a necesitar un tiempo para tomarme un descanso y os quiero mucho. Quería decirlo porque lo necesito y porque llevo siete años trabajando sin parar y estoy agotada mentalmente», dijo en un momento del show.

Por suerte para los fans, la retirada apunta a que será temporal. «Esto es el sueño de mi vida y para estar aquí como Dios manda necesito un break. Así que... gracias a todos los fans», zanjó.

La artista madrileña se siente «agotada» después de tantos años trabajando en la música y sin descanso. No es el primer artista que reconoce esta fatiga mental, para y retoma su carrera con más fuerza aún.

La autora de éxitos como 'Yo ya no quiero na', 'Mujer Bruja' o 'Yo te llevo' ha recibido numerosos apoyos de sus fans en las últimas horas. Sus seguidores han acudido a las redes sociales de la artista para desearle una pronta recuperación.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Jorge Lorenzo denuncia haber sido estafado con más de 200.000 euros con una noria que posee en Italia
  2. 2

    «Que pague por ello», pide la alcaldesa cántabra tras la detención de su hijo por un ataque contra una sede del PSOE
  3. 3

    Extracto de las conversaciones del escándalo de la Academia de Arkaute
  4. 4

    Investigan irregularidades en la selección de los futuros ertzainas en Arkaute
  5. 5 Una explosión de gas en Madrid deja 25 heridos, tres de ellos graves
  6. 6

    La mejor autobusera de Alemania no valía para Bilbao
  7. 7 El director del Israel deja la Vuelta y regresa a Navarra tras la aparición de pintadas en su casa
  8. 8 Sebastián Yatra se ofrece al Athletic: «Tengo apellidos vascos y mira qué goles meto»
  9. 9 De animadora del Bilbao Basket a influencer: quién es Sara Botello, la mujer de Laporte
  10. 10

    Denuncian a un mando de la Policía de Bilbao por faltar al respeto a ertzainas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Lola Índigo anuncia por sorpresa que se retira de la música: «Estoy agotada mentalmente»