Lola Índigo anuncia por sorpresa que se retira de la música: «Estoy agotada mentalmente» La cantante madrileña sorprende a sus fans en pleno concierto con una despedida que, en principio, será temporal

A.M. Domingo, 14 de septiembre 2025, 16:24 | Actualizado 16:33h.

Lola Índigo sorprendía a todos anoche en su concierto en el Coca Cola Music Experience con un anuncio sorpresa de retirada. «Ahora voy a necesitar un tiempo para tomarme un descanso y os quiero mucho. Quería decirlo porque lo necesito y porque llevo siete años trabajando sin parar y estoy agotada mentalmente», dijo en un momento del show.

Por suerte para los fans, la retirada apunta a que será temporal. «Esto es el sueño de mi vida y para estar aquí como Dios manda necesito un break. Así que... gracias a todos los fans», zanjó.

La artista madrileña se siente «agotada» después de tantos años trabajando en la música y sin descanso. No es el primer artista que reconoce esta fatiga mental, para y retoma su carrera con más fuerza aún.

La autora de éxitos como 'Yo ya no quiero na', 'Mujer Bruja' o 'Yo te llevo' ha recibido numerosos apoyos de sus fans en las últimas horas. Sus seguidores han acudido a las redes sociales de la artista para desearle una pronta recuperación.