Todo listo para el show de Jennifer López en el BEC: «Llevo casi doce horas haciendo cola por mi hija»

Después del concierto de ayer en Barcelona y más de 6 años sin hacer una gira, Jennifer López aterriza esta noche en Barakaldo. A medida ... que se acerca la hora, el ambiente frente al Bilbao Exhibition Centre (BEC) empieza a caldearse, literalmente y en sentido figurado. Jennifer Lopez, en su única parada en Euskadi dentro de la gira «This Is Me… Now: The Tour», actúa esta noche ante miles de personas. Con el sol marcando 30 grados en los termómetros, los fans de la diva del Bronx se agrupan en la entrada desde primeras horas para asegurar un buen sitio en pista. A las 16:30 apenas había una veintena de personas. Dos horas después, ya son entre 40 y 50, en su mayoría de pie, animadas, con mochilas, looks veraniegos e incluso juegos improvisados para pasar el rato. Hay adolescentes, familias, gente que ha venido sola y también fans de más edad que se han entregado con la misma energía.

A su lado se ha sentado Richi, que llegó a las 16:00 desde un municipio cercano. Viene solo, pero ya ha hecho piña. Ha pagado 275 euros por una entrada golden, que le permite situarse frente al escenario. Aunque podría haber llegado más tarde, no ha querido arriesgar: «He venido pronto porque quiero estar lo más cerca posible. Espero una pedazo de performance por lo que he visto en redes». Tiene ciertas dudas sobre la capacidad del recinto: «Espero que no haya problemas de sonido ni gente que se quede fuera. Estas cosas pasan cuando un sitio no está preparado para eventos tan grandes». Quien también madrugó fue Néstor, un joven de Miranda de Ebro. Ha conducido él solo hasta Barakaldo y ha llegado a las 08:00, cargado con su entrada golden de 277 euros. Como Richi, tampoco es su primera cola: ha hecho lo mismo para ver a Karol G o Shakira. «En casa me pongo nervioso, prefiero esperar aquí», dice mientras juega al parchís con otros tres jóvenes sobre una toalla. Entre risas, resume sus expectativas: «Espero que cante, claro, y que hable un poco en español, que solo habla inglés y no le cuesta nada». En ese pequeño grupo de fans también está Mariela, una madre de 55 años del barrio bilbaíno de Uribarri. Lleva desde las 07:30 guardando sitio para su hija de 19 años, que entrará más tarde al concierto con entrada golden. Mariela tiene fibromialgia y no entrará al recinto, pero la ilusión de su hija ha sido más fuerte que el agotamiento. «Estoy destrozada, pero todo sea por los hijos. Mañana estaré fatal, pero merece la pena», asegura con una sonrisa. Begoña, vecina de Barakaldo, también ha llegado sola y a primera hora y le ha sorprendido ver tan poca gente al principio. «Pensaba que iba a estar todo lleno ya», dice mientras se resguarda del sol. Ha venido por cercanía y tiene claro lo que espera de esta noche: «Que haya mucho espectáculo y que el sonido sea mejor que el de Marc Anthony, porque… en fin». Locura por las entradas El concierto en Bilbao ha estado marcado por una venta fulgurante de entradas. Las gradas se agotaron en tiempo récord y se habilitaron nuevas localidades. Los precios han oscilado desde los 130–140 € de la entrada general, hasta los 275–400 € de la golden, y pasando por opciones VIP de hasta 1.700 €, que incluyen merch exclusivo, una tarjeta tipo staff, regalos, y en algunos casos, la posibilidad de conocer fugazmente a la artista. Jennifer Lopez aterriza en Bilbao tras pasar por Barcelona, donde conquistó al público con una puesta en escena de alto voltaje, canciones en español como Gracias a la vida, elementos flamencos y guiños culturales muy estudiados. Hoy le toca el turno a Euskadi, en una noche que promete espectáculo, luces, coreografías y potencia vocal.

