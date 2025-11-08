León Benavente disfrutando como enanos en el 13º MAZ Basauri

Ayer viernes, tras pasarlo bien en el segundo concierto de despedida del maestro Sabina en el BEC, evento que se nos pasó rapidísimo y agotó ... las 10.000 localidades, viajando en metro y sin urgencias ni estrés llegamos a la segunda actuación del 13º festival MAZ Basauri, la de León Benavente, basados en Madrid (ya no se suele contar que cuando comenzaron eran músicos y técnicos de Nacho Vegas) y que con meses de antelación agotaron las 700 entradas disponibles en un Social Antzokia liberado de las butacas.

No obstante, se estuvo muy cómodo en su muy buen bolo de 18 canciones en 78 minutos, pero que no llegó a colarse en la lista de lo mejor del año, como sí entrará el que dieron en septiembre al aire libre en Getxo durante el 4º Festival Dale Candela, ese que titulamos 'Orgiásticos, intelectuales y bailongos'.

Y no entrará este de Basauri por dos razones objetivas: sonido, al que le faltó cierta pegada (volumen absorbente) detrás de la sala, por ejemplo al lado de la mesa de sonido, que en las filas delanteras no dejó entender ni oírse la voz (sonaron mejor los teloneros, los instrumentalistas post-rockers madrileños Toundra), y por las luces, que no brillaron, por escribirlo suavemente (qué contraste con lo buenas que fueron las que irradiaron en las fiestas de Burgos del año pasado, donde dieron un bolazo memorable).

Pero lo del viernes en Basauri fue otro bolazo de altura, dotado de clase, decisión y bastante precisión, con su frontman o cantante el siempre elegante Abraham Boba espoleando a la masa que le respondía brazos en alto, conduciéndola a una rave bailonga desde el primer momento («queremos que bailéis y sudéis, que hace calor, y que lo paséis tan bien como nosotros, bienvenidas y bienvenidos», planteó en su primer parlamento, que no soflama), y recordando que habían estado tocando en el MAZ de hace varios años (en 2017, teloneados por Enric Montefusco; preguntó quién había estado ahí y se levantaron varios brazos).

Lo dicho, los leones tocaron 18 canciones en 78 minutos (dos más que en el Dale Candela, pues añadieron 'No hay miedo' y 'BAILE EXISTENCIALISTA'), entre ellos ocho de los diez de su quinto y último disco, el de esta gira, 'Nueva sinfonía del caos' (25), que son los que, con el permiso de ustedes, citaremos en mayúsculas, replicando la grafía de los benaventinos, que arrancaron motóricos o krauts con 'ÚSAME/TÍRAME', el líder Boba recitó en 'A LA MODA', se les notó el influjo de New Order en 'No hay miedo' (la rave ya caldeaba en la cuarte canción), y predicó el propio Abraham: «estamos emocionados de venir a Euskadi, una de nuestras tierras favoritas, y vamos ahora con canción con la que nos dimos a conocer», y cayó la melancólica a lo Paraíso 'Ánimo, valiente' (como paradisíacamente melancólica evolucionó la siguiente, la séptima, 'La Ribera').

Ampliar Ambiente de rave reinó en el Social. Jon Goikouria / MAZ Basauri

El Social estaba caldeando por la música, el baile pisaba la pista de The Prodigy en 'California' y de seguido se tornaba 'BAILE EXISTENCIALISTA' citando a Elvis y recordándonos al 'Bidasoa Fundamentalista' de Fermín Muguruza, la gente danzaba manos arriba en 'Mítico' y el punk sacudía como el de La Élite en 'SU VERSO' (la Élite tocaron a la hora de Toundra en la Santana 27 y congregaron a un público lleno de chavalería).

El kraut según la fórmula de la anterior y polisémica 'Amo' engrasó el motórico 'Tipo D' («quiero que esto sea un hit», incidía la letra, que coreaba el gentío con las manos arriba, claro), y una de las muchas cimas de ese Himalaya del viernes fue 'QUÉ CRUEL' (al acabarla dijo el amado líder Boba: «lo estamos disfrutando como enanos», él, que tiene un libro titulado '163 centímetros' y que se vendía en el puesto de merchan, «un ensayo poético sobre todo lo que conlleva ser una persona de baja estatura. Un libro escrito para mostrar las consecuencias de no nacer con un cuerpo dentro de la norma, no desde un punto de vista victimista, sino dejando claro que es una circunstancia que no resulta indiferente a la hora de entender la vida o, más bien, de verla desde esa perspectiva», explicaba la nota que nos envió su agencia de prensa).

Fue un bolazo con todo temazos. No hubo ninguno regular, ni de transición, ni paradito para dosificar fuerzas, pues los benaventes no conceden bises, lo cual les honra. Y ya hasta el final Abraham rapeó o más bien declamó en la urgente 'Ser brigada' (con los lololós del gentío juvenil), 'EN EL FESTÍN' nos (me) volvió a remitir a la película 'El triángulo de la tristeza' del sueco Ruben Östlund, 'Gloria' nos trasladó a la ídem («Así que dejé mi trabajo / Dejé pareja e hijos / Vendí mi coche, quemé mi ropa, fundí mi oro / Ahora lo entiendo todo / Ahora soy feliz / Siento una extraña euforia / Ahora soy feliz / Esto sí que es la gloria»), y se despidieron con su hit más pegajoso que resacoso 'Ayer salí', muy motórico, durante el cual el trajeado y rizado y barbado Abraham Boba bajó al patio sin butacas a cantar entre el público (llegó al fondo y se abrazó a su técnico de sonido), otro temazo que moló mazo, pero les quedó menos concreto y diáfano que en otras ocasiones en vivo.