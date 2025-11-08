El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Abraham Boba, el amado líder. Jon Goikouria / MAZ Basauri

León Benavente disfrutando como enanos en el 13º MAZ Basauri

Un bolazo con todo temazos propensos al baile motórico en un Social Antzokia lleno por 700 almas se cascaron los capitalinos capitaneados por Abraham Boba, que en el merchandising vendía su libro '163 centímetros'

Óscar Cubillo

Óscar Cubillo

Sábado, 8 de noviembre 2025, 15:04

Ayer viernes, tras pasarlo bien en el segundo concierto de despedida del maestro Sabina en el BEC, evento que se nos pasó rapidísimo y agotó ... las 10.000 localidades, viajando en metro y sin urgencias ni estrés llegamos a la segunda actuación del 13º festival MAZ Basauri, la de León Benavente, basados en Madrid (ya no se suele contar que cuando comenzaron eran músicos y técnicos de Nacho Vegas) y que con meses de antelación agotaron las 700 entradas disponibles en un Social Antzokia liberado de las butacas.

