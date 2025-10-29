Leire Martínez, en el BIME: «He pasado de ser la sustituta a transformar la industria»

«Mis comienzos afortunadamente no han sido como mis finales. Siempre he sido la única mujer», ha arrancado Leire Martínez ante una sala llena en ... el BIME (Bilbao International Music Experience). La exintegrante de La Oreja de Van Gogh ha protagonizado la charla 'Más allá del empoderamiento: mujeres que transforman la industria', moderada por Albina Cabrera, de la emisora KEXP. A su lado, la cantante y activista chilena Francisca Valenzuela.

La artista donostiarra ha recordado que al incorporarse al grupo «entró en un lugar con una trayectoria ya creada y con roles muy definidos». «Pasé de ser vista como la sustituta a estar ahora en un lugar desde el que se me reconoce como transformadora de la industria. Y me pregunto: ¿en qué momento ha pasado eso?», reflexiona. Consciente del peso mediático y de las comparaciones que marcaron su llegada, Leire reconoce que esa presión recaía únicamente sobre ella. «El miedo era que todo dependía de si yo estaba a la altura. Y esa sensación, socialmente, pesaba solo sobre mí», ha admitido.

Con una voz calmada pero firme, ha denunciado el machismo estructural que sigue impregnando la industria musical. «He estado siempre entre hombres y recuerdo un presidente de compañía que, celebrando un número uno, me dijo: 'qué tetas tienes'. Nadie de los que estaban conmigo dijo nada», ha relatado. «Por eso insisto en que esto no se soluciona solo con comunidad entre mujeres. También necesitamos hombres que actúen cuando ven esas situaciones».

Martínez ha reconocido que durante años aceptó un segundo plano dentro del grupo por entenderlo como un gesto de pertenencia y equilibrio. «Para mí lo importante era la música, no los nombres propios. Pero con el tiempo he visto que aceptar también puede silenciarte», confiesa. «Después de diecisiete años, me he dado cuenta de que he sido una desconocida para mucha gente. Y ahora, por primera vez, siento que llevo las riendas de mi carrera».

En esa búsqueda de independencia, la cantante define su libertad creativa como la posibilidad de decidir desde la colaboración: «La independencia no es hacerlo todo sola. Es poder elegir el camino con el que me siento coherente. A mí me encanta delegar y nutrirme de otros profesionales».

Mujeres en festivales

A su lado, Francisca Valenzuela ha hablado del recorrido de su plataforma Ruidosa, un proyecto pionero en Latinoamérica que combina investigación, activismo y festivales con perspectiva de género. «El primer estudio que hicimos reveló que solo el 9% de los artistas programados en festivales eran mujeres. Esa investigación fue el inicio de un cambio que terminó impulsando leyes de cupo femenino en países como Argentina y Chile», ha explicado la chilena, que también recuerda episodios de acoso y discriminación en sus comienzos: «En mi primer concierto me gritaban que me sacara la ropa. Yo solo podía defenderme, porque pensaba que era yo la que estaba equivocada».

Ambas coinciden en que la transformación real no se logra con discursos, sino con acciones. «Los mensajes están bien para visibilizar, pero si no van acompañados de hechos, nada cambia», ha subrayado Leire. «El día que las acciones sean coherentes con las palabras, ese día el cambio empezará de verdad».