Leire Martínez junto a la cantante chilena Francisca Valenzuela, en una charla moderada por Albina Cabrera

Leire Martínez junto a la cantante chilena Francisca Valenzuela, en una charla moderada por Albina Cabrera Fotografía: Maika Salguero | Vídeo: Pablo del Caño

Leire Martínez, en el BIME: «He pasado de ser la sustituta a transformar la industria»

La exvocalista de La Oreja de Van Gogh ha participado junto a la chilena Francisca Valenzuela en una charla del BIME sobre liderazgo femenino en la música, moderada por Albina Cabrera de KEXP

Ekaitz Vargas

Ekaitz Vargas

Miércoles, 29 de octubre 2025, 12:26

Comenta

«Mis comienzos afortunadamente no han sido como mis finales. Siempre he sido la única mujer», ha arrancado Leire Martínez ante una sala llena en ... el BIME (Bilbao International Music Experience). La exintegrante de La Oreja de Van Gogh ha protagonizado la charla 'Más allá del empoderamiento: mujeres que transforman la industria', moderada por Albina Cabrera, de la emisora KEXP. A su lado, la cantante y activista chilena Francisca Valenzuela.

