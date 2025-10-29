Leire Martínez arremete de nuevo contra La Oreja de Van Gogh: «Nunca se escuchaba mi criterio» La cantante ha participado junto a la chilena Francisca Valenzuela en una charla del BIME sobre liderazgo femenino en la música

E. Vargas | S. Osorio Miércoles, 29 de octubre 2025, 16:03 | Actualizado 16:20h. Comenta Compartir

Leire Martínez ha dado nuevos detalles sobre cómo fue su etapa como vocalista de La Oreja de Van Gogh. Tras su salida del grupo donostiarra hace poco más de un año, la cantante de Rentería ha revelado en varias ocasiones cuál era su papel dentro de la banda y su relación con sus compañeros. Este miércoles, en Bilbao, ha lanzado de nuevo varias pullas al que fue su grupo durante 17 años y que este mismo mes anunció la vuelta de Amaia Montero y una gira por toda España.

La exintegrante de LODVG ha protagonizado este miércoles la charla 'Más allá del empoderamiento: mujeres que transforman la industria', moderada por Albina Cabrera, de la emisora KEXP. A su lado, la cantante y activista chilena Francisca Valenzuela. Cómo era de esperar, ha recordado sin tapujos su etapa en la banda. «Ahora veo que, al aceptarlo, se silencian muchas cosas. Después de 17 años he sido una desconocida para muchos. Yo lo acepté porque entendía que era mi lugar en el grupo. Pero me he dado cuenta al final de que, de forma velada, igual no intencionada, mi criterio nunca se escuchaba tanto», ha admitido.

La artista de Errenteria ha recordado que al incorporarse al grupo «entró en un lugar con una trayectoria ya creada y con roles muy definidos». «Pasé de ser vista como la sustituta a estar ahora en un lugar desde el que se me reconoce como transformadora de la industria. Y me pregunto: ¿en qué momento ha pasado eso?», ha reflexionado. Consciente del peso mediático y de las comparaciones que marcaron su llegada, Leire reconoce que esa presión recaía únicamente sobre ella. «El miedo era que todo dependía de si yo estaba a la altura. Y esa sensación, socialmente, pesaba solo sobre mí», ha admitido.

Episodio machista

En el foro, que ha reunido a profesionales del sector de la música, Leire ha celebrado que su carrera en solitario esté yendo por buen puerto y que ella sea quien la dirige. «Ahora yo decido y elijo. Es la primera vez en muchos años que siento que esto es lo que quería hacer», ha destacado.

La intérprete de 'Mi nombre', el tema en el que lanza varias indirectas a su excompañeros, también ha hablado sobre el impacto que tuvo su salida de la banda, anunciada unilateralmente por el grupo hace un año, y a la inesperada ola de apoyo que recibió del público: «Estoy muy agradecida». Asimismo, la artista ha abordado las desigualdades de género en la industria y ha relatado varios episodios de machismo. «Estábamos celebrando un número 1 y el presidente de la compañía me dijo: 'Mmm, ¡qué tetas tienes!», ha revelado Leire.