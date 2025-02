El legado celta de Beethoven recuperado por Carlos Núñez en Santander

Óscar Cubillo Martes, 11 de febrero 2025, 07:20 Comenta Compartir

Hace tres semanas, el lunes 20 de enero, en el Centro Botín de Santander, con el aforo agotado en la venta anticipada (286 asientos en anfiteatro mirando a la bahía), el gaitero gallego Carlos Núñez, al frente de su banda habitual (con la trikitilari guipuzcoana Itsaso Elizagoien), dio una clase magistral sobre música celta y su conexión atlántica ilustrada por 9 piezas en 64 minutos. En puridad no fue lo anunciado: un concierto de presentación de su último álbum, 'Celtic Sea', patrocinado por una naviera bretona. Y este lunes, Núñez, con otra banda más asociada a la música clásica, regresó al Centro Botín, agotó otra vez el aforo (se vendió todo el papel en media hora, nos informa nuestro espía francés en la región), anunció un repertorio distinto llamado 'Celtic Beethoven', y sí cumplió lo prometido en una sesión estupenda de 12 piezas en 69 minutos.

Núñez ha dado en el Centro Botín dos conciertos dedicados a Beethoven (Bonn, 1770-Viena 1827), quien compuso casi 200 piezas de música celta (por 400 de su maestro Haydn): el domingo a las 12 del mediodía uno especial para niños a partir de 6 años, y este lunes a las 8 de la tarde el que les reseñamos aquí, en el que se revisaron «obras compuestas por Beethoven, en base a melodías ancestrales irlandesas, escocesas y galesas» según la propaganda, que añadía: «Carlos Núñez recupera en la interpretación de estas obras los tempi, ornamentación y espíritu de la música tradicional, en un concierto situado entre el poderío bien conocido de Beethoven y el sorprendente mestizaje cultural ya imaginado por el maestro hace dos siglos». Y a fe que se cumplió lo prometido y pareció que estábamos en un pub. ¡Oír para creer!

El vigués de 53 años Carlos Núñez (flautas y gaitas, además de explicaciones) vino en quinteto distinto: con su violinista habitual, el canadiense Jon Pilatzke (de The Chieftains), más el apoyo de la barcelonesa María Sánchez (violín clásico, voz), la bretona Bleuenn Le Friec (ella aportó un arpa de puro lujo hasta lo onírico) y el coruñés Raúl Mirás (cello; asistieron sus padres y el líder los saludó en público).

Tan entusiasta y divulgador como siempre, el erudito gallego afirmó que este es un repertorio especial que muchos no saben ni que existía («no lo saben ni los alemanes»). Contó que Beethoven lo escribió durante sus últimos quince años de vida, en plena madurez, y que por su dificultad estas músicas modernizaron el estilo del maestro. Y aseguró que «Beethoven empezó a trabajar con ellas por dinero y luego se enamoró de ellas». Y también contó que mantenía correspondencia sobre estos trabajos y que, en una Europa en guerra, las cartas tardaban dos años en llegar desde Viena hasta Londres y Edimburgo («y como no se fiaba, enviaba dos paquetes: uno por tierra y otro por mar, para asegurarse de que llegara al menos uno»).

Estas partituras de Beethoven atesoran una autenticidad céltica indudable (no sólo porque trabajara con textos de bardos como Lord Byron y Walter Scott, como citó el vigués), salvaguardan una cadencia folk frecuentísima en la actualidad (es canónica por tradicional y por su origen), y este lunes se realzaron por el acompañamiento instrumental, el arpa, los dos violines... «No hay que olvidar que esta música se tocaba en las casas, por eso las voces son tan delicadas», apuntó Núñez, que nos dijo que en esa época comenzaba la edad industrial en el Reino Unido y se vivía un movimiento romántico llamado 'neodruidismo', que ya entonces existían la cerveza Guinness y el día de San Patricio, que los poetas eran más importantes que la música...

Y la selección que interpretó un inspirado Carlos Núñez, que en 2020 ya la tocó en Pedralbes y que este lunes la reproducía «por primera vez en el Norte de este país maravilloso» (hace poco se ha editado una versión sinfónica grabada en Francia y lanzada por Deutsche Grammophon), sonó a música de cámara (con toques de vals en 'Lament for Roe O'Neill', con influencia en el trap y la música urbana en 'The fair maids of Mona', según el gaitero), sus evocaciones parecieron cinematográficas (en una ocasión pensamos en el 'elevated horror' -en 'return to Ulster'-, unas tres veces en los bailes de la caballería de las películas de John Ford), el arpa fue tan etérea que esporádicamente pareció psicodélica ('Saint Patrick's day') y siempre sonó suntuosa (en los aires escoceses), la voz de la violinista catalana se asemejó a la de Enya, por el epílogo hubo canciones muy de pub (cantaron la catalana y el canadiense, este incluso en lenguas deltas de Gales y Bretaña leídas de un papel), el respetable se animó cada vez más a dar palmas espontáneamente («Santander, sois el mejor púbico del mundo», halagó el gaiteiro galaico), y al final, tras recordar que lo celta influye a la Séptima Sinfonía de Beethoven («se la conoce como 'la irlandesa'»), dio un emocionante segundo bis con el 'Himno de la alegría« de la Novena Sinfonía, cuando el público se puso a cantar a coro la versión en español: »escucha, hermano, la canción de la alegría... el canto alegre del que espera...«.

Al acabar, tras atender al menos a 100 de los 300 asistentes (habló con ellos, se hizo fotos, firmó discos...), Carlos Núñez nos dijo que se mantiene su intención de venir a Bilbao por Navidad, y que espera sacar disco suyo con este repertorio, pero que habría que esperar años, que estas cosas van despacio (eso que podría ser un éxito mundial).