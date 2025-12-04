El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo Retenciones en la A-8 tras un accidente múltiple a la altura de Barakaldo en sentido Muskiz
Logo Patrocinio
Los integrantes de Latzen esta mañana en la presentación de su tercer disco. Promomusika

Latzen resurge con 'Denboraren orbainak': «Volvemos porque sentíamos la necesidad de crear»

El cuarteto heavy euskaldun estará en la Azoka de Durango con su tercer disco tras 27 años sin sacar música y anuncia una gira a partir de enero de 2026 que incluye un concierto en Bilbao

Ekaitz Vargas

Ekaitz Vargas

Jueves, 4 de diciembre 2025, 18:41

Comenta

Latzen ya está de vuelta. La histórica banda de heavy metal de Oñati ha presentado este miércoles en el Kafe Antzokia de Bilbao 'Denboraren orbainak', ... su esperado tercer trabajo y el primero que publican en 27 años. Es un regreso que ha sorprendido a buena parte de la escena vasca, pero que para los propios músicos fue casi una reacción instintiva. «En 2025 el batería nos invitó a hacer unas sesiones y sentimos la necesidad de volver. Si volvíamos, tenía que ser creando algo», reconoce el cantante Aitor Uriarte.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pello Reparaz, líder de Zetak en La Revuelta: «Rascas y solo queda el euskera para entender nuestro éxito»
  2. 2 El curioso gesto de Nico Williams con el segundo gol de Mbappé
  3. 3 La fea actitud de Vinicius con la afición del Athletic durante el partido
  4. 4 El mensaje de Courtois a San Mamés tras la polémica con Vinicius
  5. 5 El emérito revela la verdad sobre el polémico rifirrafe de Letizia y la reina Sofía en Palma de Mallorca
  6. 6 Amplían la alerta sanitaria por la venta de agua mineral contaminada
  7. 7

    El consorcio vasco para comprar Ayesa gana la puja frente a los grandes fondos internacionales
  8. 8 Una tasca de altísimo nivel gastronómico en un pueblo de la costa vasca
  9. 9 Ni Praga ni Viena: la Villa Europea de la Navidad a apenas una hora de Bilbao
  10. 10 Los jugadores del Real Madrid, molestos por dormir en Bilbao

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Latzen resurge con 'Denboraren orbainak': «Volvemos porque sentíamos la necesidad de crear»

Latzen resurge con &#039;Denboraren orbainak&#039;: «Volvemos porque sentíamos la necesidad de crear»