Latzen resurge con 'Denboraren orbainak': «Volvemos porque sentíamos la necesidad de crear»

Latzen ya está de vuelta. La histórica banda de heavy metal de Oñati ha presentado este miércoles en el Kafe Antzokia de Bilbao 'Denboraren orbainak', ... su esperado tercer trabajo y el primero que publican en 27 años. Es un regreso que ha sorprendido a buena parte de la escena vasca, pero que para los propios músicos fue casi una reacción instintiva. «En 2025 el batería nos invitó a hacer unas sesiones y sentimos la necesidad de volver. Si volvíamos, tenía que ser creando algo», reconoce el cantante Aitor Uriarte.

Uriarte explica que el grupo se impuso fechas y metas exigentes desde el primer día, a pesar de llevar casi tres décadas sin publicar nuevo material. «2025 ha sido un año intenso de recorrido, pero hemos llegado. Mañana ya tendremos el vinilo y el digipack en nuestro stand de la Azoka de Durango. Estaremos allí todos los días, encantados de acompañar a la gente», celebra.

El disco, grabado junto a Iker Bengoa en los Silverstar Studios de Vitoria-Gasteiz, combina piezas nuevas con materiales rescatados de un antiguo cuatro pistas. «Se podría decir que prácticamente la mitad de las diez canciones son temas recuperados de hace casi 30 años. Teníamos ese cuatro pistas abandonado y sabíamos que ahí estaban las canciones del tercer disco que nunca grabamos», explica Uriarte. Aun así, asegura que el oyente no notará la diferencia: «Desde la comparativa es difícil saber qué canciones son de hace 30 años y cuáles de ahora. El sonido es el mismo. No hemos cambiado mucho».

La expectación por el regreso ha sido evidente desde el primer anuncio. Sold out tras sold out. «Nunca se sabe, pero sí se intuían expectativas», admite el vocalista. El concierto que ofrecieron en Zorroza, en plena composición del disco, les confirmó que algo se estaba moviendo: «Ese concierto fue mágico, con mucha gente entregada. Nos sentimos muy arropados y esperamos que ahora la gira sea algo así».

Nueva formación, misma familia

Uno de los cambios de esta tercera etapa es la incorporación de Yerko Ortiz, en sustitución de Iker Martínez de Zuazo. Uriarte subraya que la transición ha sido natural: «De los cuatro, José y yo seguimos. 'Marti' estaba en otros proyectos y no lo veía para ahora, pero siempre ha estado ahí, es uno más aunque no esté directamente. Yerko ha entrado en su lugar y hemos congeniado enseguida. Ya somos como una familia. Además es una década más joven y necesitamos aire fresco», afirma.

Incluso su hija compartió escenario con él en uno de los momentos más emotivos de esta nueva etapa en Ura Bere Bidean. «Me invitaron a cantar 'Laztana' y mi hija, que toca la guitarra y es muy aficionada a la música, tenía ganas de participar. Le dimos la oportunidad y salió redondo. Ella encantada y yo más», recuerda.

El tour comienza el 3 de enero en Villava (Navarra) con entradas agotadas y continuará por Bilbao el 10 de enero, también con sold out. También pasarán por Vitoria, Azpeitia, Madrid, Biarritz, Zamora, BCN Rock Fest y Cartagena.