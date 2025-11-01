Fan vizcaínos disfrutan del concierto de Lady Gaga en Barcelona: «Vive en una performance constante»

El huracán Lady Gaga ha revolucionado a todo el mundo a su paso por Barcelona. Se 'coló' en una fiesta de Halloween en El Rabal, ... tuvo una doble despistando a media Ciudad Condal dejándose ver por el centro y, sobre todo, ha dado tres concierto en el Palau Sant Jordi que difícilmente olvidarán los cerca de 50.000 fans que estuvieron presentes. Este viernes un buen puñado de seguidores vizcaínos disfrutaron de la artista de Nueva York.

«Vive en una performance constante. No es sólo la música, las presentaciones... Se compromete con todo lo que está haciendo. Va a un desfile y se pone un vestido de chuletas», recordaba un fan vizcaíno a las puertas del Palau Sant Jordi. «Es la banda sonora de mi adolescencia», valoraba otro. Dos amigas bilbaínas caracterizadas de Halloween para la ocasión ponían en valor su «versatilidad» y su capacidad para unir «a todo el mundo, a todas las generaciones».

El The Mayhem Ball Tour no decepcionó y sorprendió con una experiencia inmersiva aunque intimista. La propia Lady Gaga explicó que su propuesta se presta «al arte teatral en vivo».