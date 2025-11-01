El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Retenciones en la A-8 en Ontón, sentido Bilbao, por el accidente de un camión
Logo Patrocinio

Fan vizcaínos disfrutan del concierto de Lady Gaga en Barcelona: «Vive en una performance constante»

La artista estadounidense dio un sorprendente e inmersivo concierto en la noche de Halloween en el Palau Sant Jordi de Barcelona

Raluca Vlad

Sábado, 1 de noviembre 2025, 15:48

Comenta

El huracán Lady Gaga ha revolucionado a todo el mundo a su paso por Barcelona. Se 'coló' en una fiesta de Halloween en El Rabal, ... tuvo una doble despistando a media Ciudad Condal dejándose ver por el centro y, sobre todo, ha dado tres concierto en el Palau Sant Jordi que difícilmente olvidarán los cerca de 50.000 fans que estuvieron presentes. Este viernes un buen puñado de seguidores vizcaínos disfrutaron de la artista de Nueva York.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos hermanas abren en Bilbao una discoteca que funcionará todos los días de la semana
  2. 2 El subsidio de 570 euros al mes que el SEPE dará a los desempleados que no tienen derecho a paro
  3. 3 Arturo Pérez-Reverte estalla contra la regulación de la palabra cáncer
  4. 4

    La francesa Orange se hace con Euskaltel tras alcanzar el 100% de MasOrange
  5. 5

    Los turistas paran los pies a los hosteleros bilbaínos careros
  6. 6

    «Esta noche no salgo, estoy hecho polvo» y otras esquelas llamativas publicadas en Euskadi
  7. 7

    Grand Prix: cuando el menú del día se convierte en leyenda
  8. 8

    Bizkaia ajustará las tablas del IRPF un 2% para compensar una inflación que ya supera el 3%
  9. 9

    «Me puse muy nerviosa al ver a un desconocido abrazar y coger a mi hija de dos años»
  10. 10

    Extinguido el incendio forestal de Güeñes tras calcinar 26 hectáreas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Fan vizcaínos disfrutan del concierto de Lady Gaga en Barcelona: «Vive en una performance constante»

Fan vizcaínos disfrutan del concierto de Lady Gaga en Barcelona: «Vive en una performance constante»