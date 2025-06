Kylie Minogue cancela parte de su gira por motivos de salud

Kylie Minogue se ha visto obligada a cancelar parte de su extensa gira europea tras sufrir una infección en la última parte de sus conciertos ... en Reino Unido. Según ha anunciado en sus redes sociales, la enfermedad le imposibilita cumplir con algunos de sus compromisos de este verano.

«Como algunos sabréis, hace una semana terminamos la etapa de The Tension Tour en Reino Unido. Conseguí cruzar la línea de meta, pero desafortunadamente he sucumbido a una infección viral ('hola, laringitis'). He hecho lo posible para recuperarme rápido y empezar nuestra siguiente serie de conciertos este lunes, pero me temo que necesito tomarme varios días para estar lo suficientemente bien para volver al escenario y actuar de la mejor manera para vosotros», expresaba la cantante y actriz australiana en su cuenta de Instagram, que prevé estar el próximo julio en el BBK Live.

«Lo siento mucho, mucho. No he tenido opción y tengo que posponer de lo planeado los shows de Berlín, Lodz, Kaunas y Tallin. Por favor, mantened vuestras entradas, vamos a hacer todo lo posible por reubicar las fechas, y os actualizaremos sobre ello muy pronto», ha añadido Minogue respecto a los conciertos pospuestos.

El siguiente concierto en el que se debería reanudarse la gira sería el 23 de junio en Espoo, Finlandia, que de momento no ha cancelado. Le quedarían otra decena de shows antes de aterrizar en Bilbao para ejercer de cabeza de cartel del BBK Live (sábado 12 de julio), por lo que a priori su presencia en Kobetamendi está garantizada.