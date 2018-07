Koko-Jean Davis no dejó de bailar Koko-Jean espoleando al público de la plaza Biotz Alai. / CARLOS Gª AZPIAZU Los catalanes The Excitements calentaron el 30º Getxo & Blues con sus bien aprendidas lecciones de soul sureño ÓSCAR CUBILLO Viernes, 20 julio 2018, 12:48

El concierto número 300 en lo que llevamos de año lo protagonizó el jueves, en la inauguración del 30º Festival Internacional de Blues de Getxo, el septeto catalán de soul The Excitements, que a última hora decidió cambiar el orden anunciado de actuación con el otro nombre de la dupla, Los Blues Morning Singers, cuatro bluseros vizcaínos que dieron un bolo moroso y canónico, excesivamente recreativo y con una voz demasiado estilista que no acabó de romper (quizá por los nervios). Llegan a actuar en el previsto primer lugar The Excitements, y del segundo concierto se habría fugado mucha gente en goteo. El año pasado otro grupo de soul español, el madrileño Freedonia, actuó como cabeza de cartel pero en primer lugar, y al acabar se largó bastante público (al metro muchos, imaginamos) que no vio la actuación de la Priscilla Band bilbaína.

El Getxo & Blues ha programado un cartel modesto para esta cifra redonda. Hay mucho soul, como en las últimas ediciones, estilo que parece atraer a más público y este año representado por dos mujeres al micrófono entre los cuatro conciertos principales: hoy Bette Smith y ayer Koko-Jean de los Excitements. Aparte, una de las tres veladas no es internacional, y el cabeza de cartel, Coco Montoya, ya actuó en 2005. Pero ya sabemos que los bluesmen se nos están muriendo, damas y caballeros.

Venga, al lío. Los cabezas de cartel del jueves, The Excitements , actúan a menudo por aquí (el 26 de mayo estuvieron gratis en el festival Hirian de Bilbao La Vieja) pero se metieron al público en el bolsillo a pesar de que dieron una actuación una pizca rutinaria (¿como cansados de tantos conciertos, giras, viajes, trajes…?), con mal sonido (volumen escaso, ecualización general mate, no se distinguía el golpe de caja, la voz de ella no destacaba…) y con más guitarras (dos y el bajo) que vientos (dos saxos: tenor y barítono).

No obstante, la cosa funcionó gracias a su nerviosa cantante, la mozambiqueña Koko-Jean Davis («tiene rasgos orientales», observó el fotógrafo Azpiazu), quien no paró de bailar, de moverse por el escenario sobre sus tacones de equilibrista. Aparte, alguna vez nos habló en inglés cual predicadora feminista y en un par de ocasiones se subió a los altavoces delanteros para estrechar las manos de los espectadores.

En 79 minutos sonó una veintena de 19 piezas de soul retro como el que se hacía en Memphis hace 50 años. Llegaban a parecer versiones sin serlo (por ejemplo 'Ha Ha Ha'). Con la lección bien aprendida y sin actualizaciones, excepto quizá el par de temas dinámicos que remitieron a los Blues Brothers. Tras un prólogo instrumental sin más salió Koko-Jean en plan Tina Turner ('Back To Memphis', qué casualidad la del título), y, tras saludar con un «hello everybody, buenas noches», apretó en el sonido Stax a lo Sam & Dave ('Hold On Together') y prosiguió tinaturnesca ('I Can't Please You').

Y hasta el final se mantuvo el mismo esquema, con Koko-Jean destacando varias piezas más punzantes, caso de la fiesta countryficada vía Solomon Burke ('I Found Myself A Man'), más rollo Tina rockin' y feminista ('I Don't Love You No More', o sea que no le quiere más porque la trata mal y ella le telefonea para comunicárselo y él ni sabe quién es, como representó en la introducción algo predicadora), un poco de animación escuela James Brown con la gente picando el anzuelo y ellos como cansados ('That's What You Got'), la balada soul 'I Bet You' (bonita a lo Otis, quizá la cima de la cita), palmas del público en números Blues Brothers ('Fire'), y un muy buen bis triple, vive Dios, con Koko-Jean luciendo otro vestido para enlazar unas dinámicas y por fin enrabietadas 'Wait A Minute', 'Ha Ha Ha' y 'Jim Dandy', que fueron el fogonazo último de un concierto que en general nunca estuvo al nivel del bis.