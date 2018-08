Kepa Junkera integra por primera vez la trikitixa en una cobla de sardanas Kepa Junkera. / PEDRO URRESTI Su nuevo disco se titula 'Kirineoc' y son 19 temas suyos regrabados con el aire de metales catalanes de la Cobla Sant Jordi ÓSCAR CUBILLO Martes, 14 agosto 2018, 12:13

Una 'cobla' es una formación típica catalana con predominio de los instrumentos de metal que toca sardanas. El trikititari bilbaíno Kepa Kunkera se ha asociado a los once miembros de la Cobla Sant Jordi (Barcelona, 1983) para registrar su nuevo disco, 'Kirineoc', editado el pasado viernes por el sello DiscMedi. Kepa conoció al grupo durante la grabación de su disco pancatalanista 'Fok', y evoca: «Me comentaron que tenían en mente hacer en el futuro algo sobre mi música. Y mira, les tomé la palabra y grabamos este 'Kirineok', un proyecto basado en mi música, un recopilatorio que abarca desde los primeros a los últimos temas que he compuesto, pero con el añadido de esta sonoridad especial de la cobla».

Kepa nos atendía el lunes, desde la furgoneta, en carretera de vuelta a casa desde Cataluña: «La semana pasada he dado cuatro conciertos ahí: en El Vendrell, en Arenys de Munt, en Palamós, que es donde presentamos este proyecto con la Cobla Sant Jordi, y ayer (domingo) en Llanars. Estamos viajando con las Sorginak (su grupo de jóvenes pandereteras), porque ayer colaboramos con un grupo catalán y todo salió muy bien. La verdad que estamos muy contentos».

Al inquirirle si se está prodigando más por el mercado catalán, replica el trikitilari de Rekalde: «No es que ahora me prodigue más por Cataluña. En Cataluña siempre se han interesado por mis proyectos y este mes he actuado en Galicia, Asturias, Portugal, Extremadura, Cataluña… Lo que sí pasa es que coincidido que este año presenté el disco 'Fok', produje y grabé el disco 'Enllà' con el arpista Josep Maria Ribelles, y después ha salido este encuentro con la Cobla Sant Jordi. Me parece una formación muy original con una fuerza especial. Estamos acostumbrados más al sonido de big band, pero estos usan instrumentos de caña y son más tradicionales».

El repertorio del nuevo CD se basa en los temas conocidos de Junkera. «'Kirineoc' para mí es un disco muy especial porque, como te digo, soy un admirador del sonido de la Cobla. A lo mejor no es muy conocida en la península, pero tiene una dimensión muy fuerte. 'Kirineoc' lo grabamos en un estudio de Girona donde ellos trabajan habitualmente. Lo grabamos en directo y luego íbamos corrigiendo diferentes tomas. Son 19 temas originales de mi discografía, desde el clásico 'Huriondo', que lo compuse en el año 85, hasta por ejemplo el 'Arizmendiarrieta' que es de los últimos que he escrito, para la banda sonora del documental sobre el fundador del Grupo Mondragón. Hay temas de todo tipo, como 'Madagaskar', 'Bok Espok' o 'Gaztelugatxeko Martxa'. Los más conocidos a lo mejor, los que más he tocado, pero con arreglos nuevos. Se ha encargado de coordinar toda esa parte Pedro Lamas, que es un músico que conocí en el disco 'Galiza' y con el que siento una gran afinidad en cuanto a ideas. Estoy muy contento porque este 'Kirineoc' tiene fuerza y además hemos intentado que suene muy contemporáneo».

Sobre el título del nuevo disco, explica Kepa Junkera: «Es una reescritura de Pirineos, pero con K y C. Las fotos las ha hecho Igotz Ziarreta, con quien llevo un tiempo trabajando, desde los discos de las Sorginak. Se me ocurrió la palabra 'Kirineoc', me gustó, y se refiere a ese mundo de encuentro, a esas conexiones con las músicas de la península que me interesan mucho. Creo que es un proyecto con una sonoridad exportable. Pienso que hay espacios que aún se pueden trabajar para crear estos ambientes nuevos. Creo que es la primera vez que se une una trikitixa con una cobla. Y a los de la Cobla Sant Jordi les he llevado a un punto límite en el aspecto técnico, pero lo han resuelto muy bien porque son músicos muy profesionales. Eso es lo bonito: hacer cosas que nunca se hayan hecho y que pueden aportar sensaciones nuevas tanto para ellos como para mí. Desde ese punto de creativo y de buscar nuevos espacios, este está siendo un buen año para mí».