Karmele Jaio, en el Euskalduna, durante el último ensayo con la Sinfónica de Bilbao. Jordi Alemany

Karmele Jaio 'dialoga' con la Sinfonía 'Leningrado', un alegato a la resistencia civil y el valor de la cultura

La escritora alavesa leerá hoy en el Euskalduna un prólogo personal a una sinfonía concebida por Shostakóvich bajo el asedio nazi que interpretará la BOS con Vasily Petrenko al frente

Isabel Urrutia Cabrera

Isabel Urrutia Cabrera

Jueves, 6 de noviembre 2025, 14:58

Comenta

Tenía plena libertad para escribir y organizar el texto como quisiera. ¿Largo? ¿Corto? ¿Poético? ¿Informativo? Al final,  Karmele Jaio (Vitoria, 1970), ganadora del Premio Euskadi ... de Literatura y autora de 'Aitaren etxea' , se ha decantado por un punto intermedio. Hay mucha belleza y mucho dolor en las palabras que le corresponderá leer durante siete minutos – alternando el euskera y el castellano– para introducir la Sinfonía n° 7 'Leningrado', de Shostakóvich. Rodeada de los músicos de la Orquesta Sinfónica De Bilbao, asumirá todo el protagonismo bajo los focos. Con voz pausada, no eludirá las referencias a las heridas que ha dejado la violencia en Euskadi y tampoco el sufrimiento del exilio en los tiempos de la dictadura. El horror y la tiranía son males que acechan y se ceban en la población civil a la más mínima oportunidad. A estas alturas, todos sabemos que nadie está libre.

