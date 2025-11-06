Karmele Jaio 'dialoga' con la Sinfonía 'Leningrado', un alegato a la resistencia civil y el valor de la cultura

Tenía plena libertad para escribir y organizar el texto como quisiera. ¿Largo? ¿Corto? ¿Poético? ¿Informativo? Al final, Karmele Jaio (Vitoria, 1970), ganadora del Premio Euskadi ... de Literatura y autora de 'Aitaren etxea' , se ha decantado por un punto intermedio. Hay mucha belleza y mucho dolor en las palabras que le corresponderá leer durante siete minutos – alternando el euskera y el castellano– para introducir la Sinfonía n° 7 'Leningrado', de Shostakóvich. Rodeada de los músicos de la Orquesta Sinfónica De Bilbao, asumirá todo el protagonismo bajo los focos. Con voz pausada, no eludirá las referencias a las heridas que ha dejado la violencia en Euskadi y tampoco el sufrimiento del exilio en los tiempos de la dictadura. El horror y la tiranía son males que acechan y se ceban en la población civil a la más mínima oportunidad. A estas alturas, todos sabemos que nadie está libre.

Esta tarde, a las 19.30 horas, desgranará por segunda vez en el Euskalduna el prólogo que ha escrito para ambientar una obra magna, de 90 minutos, concebida bajo el asedio de las tropas nazis en 1941. Cerca de 750.000 civiles murieron entonces, la mayoría por inanición. El hambre como arma de guerra siempre ha sido un recurso eficaz. Es el exterminio más barato. La BOS, a las órdenes de Vasily Petrenko, nacido precisamente en San Petersburgo (la antigua Leningrado), se encargará una vez más de hacer justicia a los cuatro movimientos que recrean la invasión y agonía de la población, la búsqueda desesperada de consuelo y el triunfo de la lucidez sobre la barbarie.

Compromiso de Petrenko

Pese a todo, al final hay esperanza en la partitura de Shostakóvich, con un allegro non troppo que invita a seguir adelante. El vigor y precisión de la dirección de Vasily Petrenko, que conoce bien el repertorio de Shostakóvich, impone un orden en las filas de la BOS que despeja todos los obstáculos. La orquesta no se desfonda sino que se regenera con cada compás. El maestro ruso vive al máximo la música y la actualidad. Ha renunciado a trabajar y vivir en su patria, después de tachar la invasión de Ucrania de «uno de los mayores fracasos morales y desastres humanitarios de nuestro siglo».

Ampliar El directo Vasily Petrenko, al frente de los músicos de la Sinfónica de Bilbao. Jordi Alemany

Su contrato con la Royal Philarmonic Orchestra, que tiene su sede en Londres, se ha renovado hasta 2030 y es muy probable que para entonces tampoco tenga intenciones de volver. Eso sí, cada vez que aborda la música eslava se siente como en casa. Aborrece el Gobierno de Putin pero nunca renegará de su cultura. Su vinculación con Shostakóvich –un hombre que no solo sufrió la opresión nazi sino también la de Stalin– es muy profunda hasta el punto de que defiende sin tapujos la función del arte y la creatividad como bastiones de resistencia.

La fortaleza palpita en la Sinfonía nº 7 de Shostakóvich. Es la tónica dominante de una obra que hoy tendrá el contrapunto de la sensibilidad de Karmele Jaio, una escritora que dejará caer esta tarde pensamientos tan afilados como las semifusas tempestuosas del compositor ruso. Entre ellos, hay uno que pone en boca de una mujer que «lleva siglos diciéndose a sí misma: «No he hecho la guerra contra nadie, no he firmado ningún pacto; no merezo el Premio Nobel, pero mientras cambio este pañal, sé que estoy escribiendo Historia».