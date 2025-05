Julien Elsie en un fin de semana muy extremeño en el Gran Bilbao

Dejando al margen a Extremoduro, cuyo líder Robe Iniesta ha vivido un cuarto de siglo en Bizkaia, Extremadura parece más tierra de toreros (Talavante, Perera, ... De Justo y Ginés Marín se nos ocurre a botepronto) que de roqueros. No obstante, hay roqueros y otros musiqueros, y la casualidad ha querido que este fin de semana al menos tres proyectos con raíces extremeñas se presentan en vivo en el Gran Bilbao.

Repasemos la lista: la cantante 'afromeña' de soul Olana Liss, nacida en Cáceres y vecina de San Sebastián desde hace una década, estuvo el viernes a las 20.30 con su banda en el Cotton Club; mañana domingo, The Fuzzy For Her, garajeros veteranos basados en Cáceres, abrirán a la 1 del mediodía un mini-festival que anticipa el verano en el Crazy Horse (cartel triple completado por los californianos The Wyld Gooms y, por la tarde, los mexicanos Lost Acapulco); y el que nos ocupa, Julien Elsie, de Badajoz, que encara una mini-gira norteña con tres bolos: viernes en el bar El Comercio de Las Arenas (lo que les contamos aquí), medianoche de sábado en Santander (Rock Beer The New) y domingo en el Coppola (18 h, entrada libre), tres escalas para divulgar su último álbum, el recomendabilísimo 'Extremely Poor Light This Afternoon on the Angas River', editado por el sello de Cabo Santutxu Decadencia.

Aunque mañana en el Coppola el volumen será más moderado, también nos atrevemos a recomendarles la cita con el pacense, otro que vivió varios años en el Gran Bilbao. En El Comercio, ante más de 44 almas (al acabar, Iñaki Gallardo, de la discográfica, vendió 2 LPs y 4 CDs, «¡para que luego digan que el CD está muerto!»), Julien Elsie en cuarteto crudo y vivaz interpretó 12 canciones en 59 minutos, repasando entero y en el mismo orden el nuevo elepé (los diez primeros temas del bolo), sonando siempre vivo, narcóticamente etéreo (su voz, su ensimismamiento…) y aparentemente bastante improvisado, aunque con la banda bien trabada.

Con tres pedaleras a los pies de los tres músicos con mástiles (dos guitarristas y un bajista) y con el introspectivo Julien Elsie hablando reflexivo en las canciones como para él mismo (hablaba entre Howe Gelb, por ejemplo en la litúrgica 'Morning rush' y en un 'Trapper hat' con desarrollo a lo Neil Young con Crazy Horse, y Lou Reed, en 'Breeze'), el bolo más allá de lo hostelero tuvo mucho de rock-blues australiano. ('Brother', 'Into the sea'), sonidos noventeros (los Velvetianos Luna en 'The Turtle', el tono menor de Seattle en '1969', el noise en 'Grace', que fue de lo mejor de la velada gracias a su gradación motórica partiendo de una suerte de New Order orgánicos...), y algún caramelo de pop caído al suelo ('Rue the day').

Julien Elsie hipnotizó a los 44 presentes, entre ellos varios músicos: Maribel ex Los Paniks, Álvaro Brutus, Ruddy Mental, el blusero Ramblin'Edu (que tuvo un dúo con Elsie cuando este vivía entre nosotros), el getxotarra Josu de Cautivos… Habló poco el pacense: una vez dijo sentirse muy arropado cada vez que viene a tocar por la zona, y otra agradeció su labor a Iñaki Gallardo, el editor de su álbum 'Extremely Poor Light This Afternoon on the Angas River', «un suicida que arriesga por la música en formato físico». Y aplaudimos a Iñaki, claro, que él también ha organizado esta molona mini-gira con entrada libre en Las Atenas y Bilbao.