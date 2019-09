Julián Maeso saltando astillas Julián Maeso, ex Sunday Drivers, a la batería, voz y teclas. / SUGAR VELASCO El teclista y vocalista toledano se ocupó de la batería en su último, creciente y americano concierto de teloneo en el Kafe Antzokia ÓSCAR CUBILLO Sábado, 14 septiembre 2019, 13:22

En enero de 2016 vimos al teclista toledano Julián Maeso, ex Sunday Drivers, comer la tostada en septeto al grupo vizcaíno Still River, que le había invitado como telonero del estreno de su segundo disco, 'Wood & Wire'. Y este viernes, sobre el mismo escenario pero ahora en formato trío, Maeso emanó las mejores sensaciones durante la velada de estreno de 'Drive home', el segundo álbum de la banda vasco-malagueña Amann & The Wayward Sons, liderada por un guitarrista bilbaíno. El tecladista Maeso nos sorprendió tocando la batería y cantando desde el centro del tablado, flanqueado por otros dos barbas al bajo y la guitarra, los tres uniformados con una especie de túnicas niponas.

Su suculento aperitivo del viernes constó de 8 piezas en 54 minutos hondamente americanos y crecientes en gradación y energía. Maeso, que tenía un par de teclados al lado del set de batería, aportó algunas introducciones organistas y llegó a marcarse dos solos intercalados a una mano mientras no dejaba de llevar el ritmo, ¡y es que en su escueta alineación no se echó nada en falta!

Maeso abrió suavito, soulero y sentimental con la clase de la grácil pianista madrileña Ele y el clasicismo de Ray Charles sobre el escenario del Antzoki dominado por las luces azules y el guitarrista vertiendo fraseos jazzers ('Before they leave'), y con focos rosas coloreando el tablado dictó el boogie woogie a lo Luke Winslow-King y lo desarrolló en modo rock sudista mucho mejor que cualquier grupo canadiense del ramo que pueda aterrizar en el Azkena Rock Festival ('I wonder and wander').

Julián Maeso cantaba con alma (lástima la barrera idiomática) y le pegaba con tal fuerza a los parches y los platos que saltaban astillas de las baquetas. A la tercera alcanzó la primera gran cima, batiendo el ritmo de Nueva Orleáns como si fuera Elvin Bishop y agraciado también con el tumbao carnavalesco del Professor Longhair ('Hanging on a wire', dotado de redobles super estimulantes y un humeante punteo de blues hostelero). Continuó facturando rock Yardbirds superior a combos poderosos guiris tipo Radio Moscow o The Steepwater Band ('Little by little') y hasta osando a emular el rock de estadio imaginando a Joe Cocker con AC/DC y dejándolo crecer y correr con progresividad hipnótica ('The road less travelled', supercambiada respecto a la grabación original, que suena lisérgica y hippie tipo Black Crowes).

La segunda cima de la cita la escaló redoblando la caja en plan rock americano aparatoso, astillando las baquetas por enésima vez e impulsando la progresividad cediendo paso a un punteo a lo Deep Purple con Ritchie Blackmore ('Leave in time'; «más de siete minutos ha durado», comentó la rubia Sugar Velasco, que grabó el momento en vídeo con el móvil, y dijo su novio Ricky: «la guitarra ha hecho las partes del teclado en el original»).

Y acabamos el buen viaje del viernes con blue-funk setentero en la onda de la escudería blusera Alligator ('Kamasi Roads') y, paradójicamente entre tanto subidón, el adiós fur a modo de parón, de aplacar tempos, ánimos, velocidades e intensidades vía country-rock de carretera con molestos acoples a modo de baches ('We can keep on waiting for good times to come'). Bolazo de Maeso, que nunca falla, como concluyeron dos o tres habituales.