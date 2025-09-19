Jorge Martínez anuncia que tiene cáncer y su banda Ilegales cancela todos sus conciertos

Gabriel Cuesta Viernes, 19 de septiembre 2025, 14:14 | Actualizado 14:30h. Comenta Compartir

El grupo Ilegales ha anunciado un parón debido a los problemas de salud de su líder Jorge Martínez (Avilés, 1955), que acaba de desvelar que padece cáncer. Por ello, la banda de rock ha suspendido todos los conciertos de su gira previstos, entre ellos el que iba a tener lugar en la sala Jimmy Jazz de Vitoria el 20 de diciembre.

Hace tan solo unos días, la banda canceló dos de sus bolos programados en septiembre para las fiestas de Oviedo y 'The Wild Festival' en Vigo. Por aquel entonces, se limitaron a referirse a «una intervención quirúrgica» del guitarrista y líder de la banda. «En los últimos días la situación que nos venía obligando a cancelar los anteriores conciertos se ha complicado más de lo previsto inicialmente, lo que obliga a detener por completo la actividad en directo de la banda para que Jorge pueda someterse a un tratamiento contra un cáncer. La decisión, tan difícil como inevitable, responde únicamente a la necesidad de que Jorge dedique todas sus energías en recuperarse», ha señalado el grupo en sus redes sociales.

«Queremos transmitir nuestro agradecimiento al público, siempre fiel, que lleva acompañando a la banda durante más de cuatro décadas de carrera», continúa la nota. Este jueves, su amigo Loquillo le dedicó su actuación en 'La Revuelta', cuando aún no se sabía que padecía cáncer. «Confiamos en que la fortaleza y el carácter de Jorge le permitan superar esta etapa y esperamos que pronto pueda reencontrarse con su público ante los escenarios. Agradecemos de corazón la comprensión, el cariño y el apoyo recibidos en estos momentos tan complicados», finaliza el comunicado.

Ese «carácter» que alude el comunicado queda impregnado en sus letras reivindicativas. Siempre con un cariz belicoso, su rock reflejó unos años 80 grises y marcados por la lucha de la clase obrera en el sector industrial. Unos tiempos que vivió en primera persona en el Gijón de los astilleros. Su cancionero, uno de los más prolíficos del género en español, cuenta con grandes éxitos como 'Soy un macarra', 'Tiempos nuevos, tiempos salvajes' o '¡Hola, mamoncete!'. La banda Ilegales sigue en escena, salvo unos años de parón entre 2011 y 2015, y agranda una dilatada carrera musical que comenzó en 1982. Sin ir más lejos, este año hizo parada en marzo en Bilbao.

