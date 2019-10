El Bafle John Mayall, en la gira de los 85 años El flemático inglés John Mayall en buena forma física. / SALA BBK El padrino del blues inglés de los 60 dio un bolo largo y purista en la agotada Sala BBK, en el principio de su tour europeo de dos meses ÓSCAR CUBILLO Miércoles, 2 octubre 2019, 16:26

Demasiados peros se le pueden poner al concierto que John Mayall ofreció el martes en una Sala BBK con el aforo agotado con un mes antelación, a un encuentro del ciclo Music Legends enmarcado en la gira bautizada '85th anniversary tour' a causa de la provecta edad de la leyenda del blues inglés (el British Blues Boom de los 60) residente en Los Ángeles, California, desde hace décadas. No obstante, no se le puede poner ninguno a la larguirucha figura del veterano artista, estupendo de forma física y capaz de mantenerse más de dos horas en pie en escena antes de salir a vender discos al lobby del recinto, un Mayall que tocó guitarra, teclados y armónica (a menudo sopló armónica y pulsó el piano al mismo tiempo) y que cantó con voz frágil, aunque siempre la ha tenido aflautada. La del martes era la cuarta fecha de una gira europea de dos meses y medio centenar de bolos, o sea que aún no le pesaba el cansancio de la carretera.

Los peros por ejemplo serían estos: concierto demasiado largo y ajustado a los patrones del blues canónico, con canciones demasiado largas que explotaban la misma estructura una y otra vez (menos mal que todas contuvieron un punteo a cargo de la Gibson Les Paul roja de la pelirroja texana Carolyn Wonderland, o sea Carolina País de las Maravillas, un ilustre fichaje más a las seis cuerdas de un Mayall que ha tenido a sus órdenes a Eric Clapton, Mick 'Rolling Stones' Taylor, Peter 'Fleetwood Mac' Green, Coco Montoya…), un volumen muy alto con ecualización muy aguda, teclados estridentes y al principio una batería demasiado escandalosa, y al final demasiados solos y demasiados lentos que conducían al aburrimiento e incluso incitaban al sueño (menos mal que ahí estaba Wonderland para despertarnos con sus variopintos punteos). Aparte, Mayall colocó delante de la escena dos teclados, uno de ellos un Hammond, pero sólo lo usó en el bis, y encima no cantó su gran hit 'Room to move', el cual sí recuperó en la Sala BBK hace un lustro, en la gira del 80 aniversario.

John Mayall (Macclesfield, Cheshire, 29 de noviembre de 1933), galardonado con la Excelentísima Orden del Imperio Británico, capitalizó un concierto de 2 horas y un minuto para 13 canciones, calculen cuán largas. Quitando al final, paradójicamente en las piezas más aburridas, el público se comportó con frialdad. Parecíamos pasmarotes, tanto es así que hasta tres veces nos dijo Mayall que estábamos demasiado quietos, que se respiraba demasiado respeto y que hiciéramos ruido. «Estáis callados de verdad. Pretended que os halláis en un club», nos recomendó antes de la tercera canción.

Mayall lideró un cuarteto donde destacó la guitarrista Carolyn Wonderland. / SALA BBK

Mister Mayall presentó todas las piezas que cantó él, pero no lo hizo Carolyn Wonderland en las dos que cantó ella de modo efectista: dos boogies, el primero hookeriano y el segundo una versión del propio ídolo británico. E, insistimos, el show fue de un academicismo atroz que cumplió con pulcritud las normas del blues para todos los públicos, al principio con un sonido perjudicado no solo por la estrepitosa batería en temas de blues festivo a lo Elvis Bishop ('Talk about that'), agitación vía Billy Boy Arnold ('I feel so bad'), el swing tipo Yardbirds de la versión de JB Lenoir 'Voodoo music', y tópicos de Nueva Orleans desde el título (el ritmo second line de 'Give me some of that gumbo', cuya letra incluso se refiere a la turística Bourbon Street).

Purista, autocomplaciente y nostálgico

Esta citada pieza tuvo un breve solo de batería y a partir de entonces los tambores se rebajaron en la mezcla y el bolo se pudo disfrutar en mejores condiciones, aunque continuamos sin salirnos del canon: 'Movin' out and movin' on' fue blues-rock modernista tipo The Blasters (y Wonderland se lució con su solo a lo Robert Cray), 'Help me' de Sonny Boy Williamson fue purista, autocomplaciente y nostálgico (aunque gozó de un buen solo de armónica y el séptimo punteo rechulo de la chica), y 'Demons in the night' cursó cual blues adulto y adusto con poca capacidad de transmisión.

Las canciones eran cada vez más rutinarias ('I want all my money back') y más largas ('Drifting blues', un estándar de Charles Brown aunque Mayall no lo especificó en su introducción, de seguido una rumbera 'Chicago Line' dilatada con solos, el de bajo estilo fusión y quizá lo más ovacionado), y llegamos al bis con el Hammond, ¡por fin!, para un flojo 'Oh pretty woman' de Albert King que Mayall no cantó al mismo nivel que hasta entonces y donde Wonderland sirvió un punteo muy texano en su decimotercera intervención solista («se repite siempre la misma fórmula», protestó un Tsustas que no abrió boca durante las dos horas, imaginen el ambiente).

«Se me ha hecho corto», dijo un espectador joven a un amigo según salían del patio de butacas al acabar. «¿Cómo se puede dar un concierto tan largo?», protestó metros después, en el lobby, un veterano aficionado anónimo. Sí, fue un bolo largo, demasiado purista y con numerosos tramos faltos de garra. Hace cinco años, en la gira de los 80 años, 11 temas en 96 minutos tocó Mayall y salimos todos más contentos.