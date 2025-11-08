El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Reverencia inicial quitándose el primero de los tres bombines. Carlos García Azpiazu

Joaquín Sabina emociona y pone a todos en pie a la penúltima ciudad de su carrera

El cantautor aseguró ante 10.000 almas que agotaron el BEC que 'Hola y adiós' es su última gira y que los dos de Bizkaia serán sus últimos conciertos antes de despedirse de los tablados en Madrid

Óscar Cubillo

Óscar Cubillo

Sábado, 8 de noviembre 2025, 07:50

Joaquín Ramón Martínez Sabina (Úbeda, Jaén, 76 años) este viernes en el lleno BEC, agotado por 10.000 espectadores entregados, al igual que sucedió el miércoles ... , vistió tres chaquetas distintas a juego con otros tantos bombines, cantó con ostensible ronquera y leyendo sin apenas disimulo las letras de los teleprompters que rodeaban a su taburete (solo lo abandonó para actuar desde una silla al lado de una mesa). También se reveló claramente frágil en dos momentos muy señeros de la cita: cuando recuperó dos viejas canciones de su repertorio que calificó de apolilladas y que fueron 'Calle Melancolía' y '¿Quién me ha robado el mes de abril?'. Fueron muy coreadas por el respetable (la afición tenía bien memorizadas las letras), tanto que Sabina a mitad de la primera, la melancólica, espetó un sincero «¡qué maravilla de coro!» (ya lo habíamos pensado y anotado nosotros), y al acabarla aseveró: «llevo casi 70 conciertos entre América y Europa en esta gira, y quiero deciros, y os juro que es verdad, que es la vez que mejor habéis cantado».

