Joaquín Sabina emociona y pone a todos en pie a la penúltima ciudad de su carrera

Joaquín Ramón Martínez Sabina (Úbeda, Jaén, 76 años) este viernes en el lleno BEC, agotado por 10.000 espectadores entregados, al igual que sucedió el miércoles ... , vistió tres chaquetas distintas a juego con otros tantos bombines, cantó con ostensible ronquera y leyendo sin apenas disimulo las letras de los teleprompters que rodeaban a su taburete (solo lo abandonó para actuar desde una silla al lado de una mesa). También se reveló claramente frágil en dos momentos muy señeros de la cita: cuando recuperó dos viejas canciones de su repertorio que calificó de apolilladas y que fueron 'Calle Melancolía' y '¿Quién me ha robado el mes de abril?'. Fueron muy coreadas por el respetable (la afición tenía bien memorizadas las letras), tanto que Sabina a mitad de la primera, la melancólica, espetó un sincero «¡qué maravilla de coro!» (ya lo habíamos pensado y anotado nosotros), y al acabarla aseveró: «llevo casi 70 conciertos entre América y Europa en esta gira, y quiero deciros, y os juro que es verdad, que es la vez que mejor habéis cantado».

También se reveló frágil en la canción 'Peces de ciudad' y pareció sincero cuando dijo una o dos veces que ésta, de 'Hola y adiós', era la última gira de su carrera. Y el viernes en el BEC baracaldés (aunque el de Úbeda decía Bilbao) se interpretaron 20 temas (dos dobles, o sea 22 canciones) en dos horas (y dos minutos, igual que el miércoles), pero no todos los entonó Sabina, pues hizo mutis dejando el micro y el escenario a Mara Barros en 'Y si amanece por fin' (set lists de Internet muy seguidos la titulan mal como 'Camas vacías') y al guitarrista de Amorebieta Jaime Asúa en 'Pacto de caballeros' (un rocanrol como haría la Orquesta Mondragón). Luego Mara (él la llamaba 'Marita', qué manía: ¡si la mujer tiene carrera propia!) cantó en la misma mesa la copla de la primera parte de la dupla 'Y sin embargo te quiero', 'Y sin embargo' (la primera es una copla de Quintero, León y Quiroga estrenada por Juanita Reina en su espectáculo 'Solera de España Nº 5' en el Teatro Reina Victoria de Madrid en 1948, el segundo un blusoul elevado por Sabina), y el bis, solicitado con un intenso oé-oé-oé y pataleos por el graderío lo abrió Antonio García de Diego entonando de modo descriptible 'La canción más hermosa del mundo'.

Ampliar El guitarrista de Amorebieta y el saxofonista de Egea de los Caballeros flanqueando al ubetense. C. G. A.

Ah, en 'Y sin embargo te quiero' el público se puso en pie en pleno por quinta vez de las ocho totales en que no se pudo reprimir, y las vamos a enumerar en orden. Se levantó toda la pista en la rumbita '19 días y 500 noches', con la pantalla gigante y brillante reproduciendo el videoclip de la época, rodeado de gitanos; en 'Más de cien mentiras', un rock con estribillo a lo Loquillo, un rock estirado con la presentación de los músicos, que el jefe leyó del teleprompter sus frases de elogio, o sea que se supone que los conciertos del miércoles y este del viernes fueron idénticos en duración, pantallas de fondo, repertorio y casi las frases sueltas desperdigadas por ahí.

También en la citada 'Pacto de caballeros' y en 'Por el bulevar de los sueños rotos'. Aquí contó que hace mucho estuvo en el Arriaga con Chavela Vargas, que la había conocido en Madrid, y pudo pasear con ella. Le dijo que vivía en ese bulevar, y él decidió componer una canción a partir de esa frase. La primera persona que oyó la canción fue la propia Chavela. Por cierto, el mismo viernes en el Buesa Arena de Vitoria Los Secretos versionaron esta canción a las 22.45 horas. El público volvió a levantarse en la también citada 'Y sin embargo te quiero', en el vals ranchero a lo José Alfredo 'Noches de boda', y ya en el bis en la penúltima y en la última: en 'Contigo' (cambió la letra y dijo: «no quiero París sin aguaceros, ni Bilbao sin ti», y luego «vasquita de ojos tristes») y, tras un «buenas noches, Bilbao, no olvidaremos esta noche», en el rock encendido con un riff en plan los Stones y culminado en la fiesta de Springsteen 'Princesa', donde el público hasta invadió los pasillos de la pista.

En su primer parlamento Sabina halagó, o quizá elogió: «es un placer estar aquí, Bilbao es un lugar que siempre nos recibe con mucha complicidad y mucha generosidad». Y procedió a dar un concierto en ochote y por momentos muy roquero: 'Ahora qué…', 'Mentiras piadosas' y la citada 'Más de cien mentiras' (repitiéndose el rock, la ronquera y casi el título), el rock gótico-cabaretero que Mara Barros aplicó a 'Y si amanece por fin', el clásico 'Pacto de caballeros' pilotado por Jaime Asúa («Sabina ya no puede cantar esta», juzgó Azpiazu, ya, es demasiado veloz), la balada AOR protagonizada por Antonio García de Diego, 'La canción más hermosa del mundo' que fue lo más frío y flojo de la velada, y la despedida springsteeniana con 'Princesa'. Esto sin incluir dos rocks suaves como los de Paul Carrack: 'Donde habita el olvido' y 'Tan joven y tan viejo' («este ha vivido más que todos nosotros juntos», comentó uno de la fila de atrás, la 34, y su compañera respondió con un quedo «sí»).

Ampliar El escenario fue espectacular, grandioso y colorista. C. G. A.

En general, a pesar de los tres momentos frágiles de Sabina (pero podrían ser tomados por emotivos) y sus ausencias escénicas para dosificar las cuerdas vocales, fue un muy buen concierto. Con un repertorio inapelable (o casi, con buenos momentos como el anti-himno soul 'Lo niego todo'), un buen sonido y unas pantallas gigantes de fondo que ocupaban todo el gran tablado y agrandaban de tal modo a los actuantes que el carácter de macro-concierto se diluía hasta sentir cercanía con el tablado cada persona presente, ora en la pista, ora en la grada.

Ah, y sin que nos importe repetirnos, destaquemos los mejores títulos de esta noche, que fueron el rocanrol 'Pacto de caballeros', la emotividad de una canción de putas, con perdón, que es 'Una canción para la Magdalena'; el blusoul 'Y sin embargo', el vals-ranchera 'Noches de boda', el cénit de la cita, 'Contigo', que Sabina cantó inspiradísimo, tras vérsele ciertamente emocionado en plano corto en la pantalla gigante, donde se asemejaba a una esfinge con bombín y ojos llorosos.