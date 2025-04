Jeb Patton en el 34º curso del Bilbaína Jazz Club

Óscar Cubillo Viernes, 25 de abril 2025, 23:51 Comenta Compartir

El club de jazz plantea tres conciertos para esta semana: hoy viernes una sesión continua con el Pablo Maza Quartet en el Ciclo Impulso (duelos entre su tenor y el saxo alto de Eneko Diéguez en tres funciones desde las 7 de la tarde a las 11 de la noche que se pueden presenciar por solo 10-12 € en total), mañana sábado la Bilbi Swing Band, con Marcos Salcines al piano, amenizando un baile swing (de 8 a 11 de la noche, por 18-20 €), y ayer sábado lo que les contamos aquí, el pianista yanqui Jeb Patton en una sesión del 34º curso del Bilbaína Jazz Club (dos pases entre las 8 y las 10 por 20-23 €) ante más público del habitual: 77 almas, de ellas al menos el 10 % guiris, o sea extranjeros.

Jeb Patton (Kensington, Maryland, 1974), autor de tres libros de acompañamiento jazz al piano, presentó su último disco, 'Whisper not', editado el 28 de febrero de 2025 en el sello barcelonés Fresh Sound, y grabado con la banda que le acompañó: el muy protagonista Santi de la Rubia al saxo tenor, el cerebro en la sombra Ignasi González al contrabajo, y el mejor de la sesión, Roger Gutiérrez a la batería. Y el concierto estuvo bien, pero al contrario de lo que suele ser norma, el disco parece mejor, por mayor fluidez, pues probablemente el cuarteto estaba más rodado por ensayar a saco de cara a la grabación.

Este jueves Jeb Patton prometió un concierto «con mayoría de standards», y el primer pase duró 46 minutos para 5 piezas, todas versiones y dos de ellas incluidas entre los seis cortes del CD: 'Cheesecake' y 'Darn that dream'. La óptima de esta primera tanda fue la última, la voladora 'Simple pleasure' de Cedar Walton, un disparo be bop de éxtasis y autocelebración con el seco y destacado papel de Roger Gutiérrez a la batería, y la menos vivaz del lote resultó 'Darn that dream' de Jimmy Van Heusen, pues la introducción baladista del saxo no consiguió tirar del carro, aunque luego el piano enjuagó el resultado.

Ampliar Jeb Patton con el Yamaha del club. Óscar Cine

El resto del primer pase fueron el inaugural 'Cheesecake' de Dexter Gordon, con solo narrativo del saxo tenor (leído de la partitura colocada en un atril central y alado); el standard de Leo Robin 'My ideal', con sereno tono bluesie de musical y piano también narrativo (entre otras revisiones de 'My ideal' se cuentan las del trompetista Chet Baker y la de uno de los maestros y jefes de Patton, el saxofonista Jimmy Heath), y una correcta 'Hot house' de Tadd Dameron, con briznas de exótica bop.

Tras el primer pase el que suscribe marchó a ver a los Hermanos Martínez en el Kafe Antzokia, pero Óscar Cine se quedó al segundo set y contó por wasap que fue corto, de 40 minutos, y que, al contrario también de lo que suele pasar en los conciertos en dos pases, no estuvo mejor la segunda parte que la primera, aunque en general el concierto siguió siendo muy bueno en su opinión.