Javier Colina & Josemi Carmona muy de 'De cerca' Colina, Carmona y Bandolero en la oscuridad de La Cúpula. / Óscar Cubillo El jazzman navarro y el tocaor de Ketama cerraron en La Cúpula del Campos su gira mundial de dos años fusionando con cálida delicadeza incluso boleros ÓSCAR CUBILLO Viernes, 16 noviembre 2018, 20:45

En 2016 y en la multinacional Universal el guitarrista famenco ketamero Josemi Carmona (Madrid, 1971; la próxima vez que le veamos será en la reunión con Ketama, el 30 de abril de 2019 en el Euskalduna, Dios mediante) y el contrabajista navarro de jazz Javier Colina (Pamplona, 1960) lanzaron el disco 'De cerca', una cálida y exportable fusión de flamenco, jazz y sonidos latinos. Dos años después, espoleados por la plataforma de 'Shows On Demand', se anunció para el jueves un concierto en el Teatro Campos, pero a última hora la velada se trasladó a la sala La Cúpula del mismo edificio, con lo cual les pudimos disfrutar aún más de cerca. Por cierto, el de Bilbao fue el show que puso «fin a una gira de dos años con la que recorrieron los mejores Festivales de Jazz de España y también Nueva York, Boston, Miami, Chicago, Viena, Belgrado y Sofía».

En un ambiente relajado y oscuro, muy de club, con los tres músicos brillando anaranjados sobre la tarima (les acompañó a la percusión Bandolero, quien también grabó el CD), el centenar pasado de espectadores se dejaron mecer, transportar y acariciar durante 79 minutos sin cháchara y 9 piezas instrumentales, entre ellas cinco de las ocho que componen el CD 'De cerca'. Con sonidazo muy claro, interacción entre los tres y feeling rebosante, Carmona, Colina y Bandolero se lucieron de principio a fin, desde las cadenciosas alegrías inaugurales 'Morente Habichuela' (los gitanos espoleaban al navarro interpelándole por su apellido, y Colina coló con sus cuerdas el fraseo de los fanfarrones) y el bolero 'Muñequita linda' de la mexicana María Grever (melódico y elevado) hasta el falso adiós con el 'Tangroove' de Josemi (un blues a lo Shonghai con final de fusión circular muy ovacionada; «¡qué bueno!», se oyó decir a alguien) y el bis, solicitado con palmas, gritos de 'otra' y silbidos, que fue el 'Moon River' de Mancini, una sorpresa creciente y estilista.

¿Y las cinco del medio?, se preguntarán. Pues muy bien también: el standard jazz 'You And The Night And The Music' tuvo un estupendo intro solista del contrabajo de Colina tan cool y nocturno que nos remitió al gran Charlie Haden y que se premió con oles; Carmona en solitario se marcó unas granadinas que encantarían a Christopher Cross; la cima de la cita quizá fue el bonito bolero 'Historia de un amor' del panameño Carlos Eleta; en 'La farruca de la recoba', a dúo, Colina tocó el acordeón portuario, porteño, y Colina avanzó que tocaría como su tío Juan Carmona Habichuela y como Sabicas, una farruca (palo flamenco gallego, ya saben) que creció desde la sencillez acordeonista hasta el virtusosismo guitarrista; y ya en trío otra vez sonaron los tangos 'De cerca' que titulan el disco y la gira de dos años que se terminó en Bilbao. Estuvo muy bien el concierto, y un día después lo valoramos más.

Clip oficial de las alegrías 'Morente Habichuela' que abren el CD 'De cerca':