Israel Fernández y Rafael Riqueni, todo un privilegio en el Txoko Flamenco del BIME

Atención, se abren comillas porque es la opinión de Javier Limón, el artista y productor de sonido de discos: «Sé que suena elitista, pero el ... mejor flamenco es el que se oye en una habitación pequeña sin amplificar, de modo natural, sin poner micrófonos a la voz, la guitarra…». Lo afirmó en una conferencia del Festival Flamenco On Fire de Pamplona. Y pensamos: «Pues como no tenemos amigos flamencos, es dudoso que lo podamos percibir así alguna vez».

Sin embargo, como los caminos de Dios son insondables, este jueves, en los actos del 13º BIME, la multinacional discográfica Universal Music organizó una 'acción' que reunió a flamencos de tres generaciones que actuaron en un saloncito de un txoko de Mazarredo, los joveznos María Terremoto, José del Tomate y María Toledano, el cantaor número 1 del momento, o sea Israel Fernández, treintañero él, y el misterioso y veterano tocaor Rafael Riqueni, de 63 años. Todos tocaron y cantaron a pelo, sin micrófonos, pues el único que había en la sala era el de una cámara que capturaba lo que sonaba. De verdad que fue un privilegio asistir.

Las dos chicas del quinteto apuestan por lo comercial, sintético y pregrabado en sus carreras profesionales (a Toledano la vimos en plan Rosalía en la Sala BBK y a Terremoto chillando a tope de amplificación en uno de los 51 conciertos que contabilizamos en los diez días de toros de las fiestas del Pilar de Zaragoza), pero en este encuentro bilbaíno (o acción, como lo calificó la portavoz de Universal) apostaron por lo puro, sin amplificación, y rodeadas por la gente, por la afición: 22 sillas de tijera en dos filas en semicírculo, dos sofás haciendo esquina, y bastante público en pie, en total 77 u 88 espectadores, la mayoría profesionales de la música. «Os conozco a todos», exageró la Toledano.

La cita duró 87 minutos para seis actuaciones: una por artista con nombre más un bis por bulerías conjuntas a modo de fin de fiesta. Como los cambios consistían en cambiar el culo de los asientos sin desenchufar y enchufar nada, fueron rapidísimos. En total pudimos oír 12 temas (2+2+2+2+3 de Riqueni + bis por bulerías grupales), y la tarde cursó creciente desde los jóvenes hasta los veteranos.

Ampliar José del Tomate y María Terremoto en la minera inaugural.

Empezó muy bien la cantaora de estirpe María Terremoto, jerezana de 26 años: a dúo con el joven Tomate a la guitarra, ella con traje y transparencias, el con pulseras y playeras de rapero, comenzó con una minera en la que hizo alardes vocales sin micro (y en un microsegundo se quedó sin chorro vocal, pero se reinició rápidamente), y en segundo lugar, escoltada por seis mujeres de blanco, en plan roco góspel tipo Pitingo estrenó su versión de 'La niña de la escuela' de Lola Índigo, un tema patrocinado por Amazon Music.

Se fue María, se quedó en su silla José del Tomate, el hijo de Tomatito, un almeriense de 26 años, y aún verde interpretó dos instrumentales a solas: una zambra de su bisabuelo (en un momento se atascó en las escalas y se sonrió; «qué alegría tocar con gente así», dijo al acabar tras oír la ovación) y una farruca con tonalidades jazz.

Ampliar Ángeles Toledano en sus bulerías.

Siguió la jienense de Villanueva de la Reina y de 29 años Ángeles Toledano, actuando con más temple y seguridad que cuando la vimos por vez primera en 2021 en Tudela, Navarra, en el 7º Festival Flamenco On Fire. Dijo que conocía a todos los presentes, dejó un bolsito colgado de la silla «en honor a Judeline», y suavita, por lo bajini y recogida, pero también tirando de melismas y trémolos, empezó por tarantos y acabó por bulerías con voz queda pero creciente.

Luego, palabras mayores las de Israel Fernández, un toledano nacido hace 36 años en Corral de Almaguer. Con traje y corbata, muchos anillos y pulseras de oro, barbas y melenas, serio el semblante (apenas sonríe, pero en el Guggenheim el amigo Óscar Esteban consiguió sacarle una foto donde se le veía feliz y risueño), arrancó antañón con cante gitano por granaínas realzadas por el acompañamiento del maestro Rafael Riqueni, con la voz jonda, emotiva y rota pero sin aspavientos, y, tras arremangarse, remató por soleá, ay qué penita más grande, con quejíos entrecortados y puro sentimiento, primos.