Una inyección de energía en la Filarmónica

Isabel Urrutia Cabrera Viernes, 19 de septiembre 2025, 00:53

No sobró ni una sola de las 900 invitaciones para suscriptores de este periódico. La razón es muy sencilla: no todos los días se tiene la oportunidad de escuchar gratuitamente a los chicos y chicas de Euskeria, la rama juvenil de la Sociedad Coral de Bilbao. «No los he escuchado nunca pero me apetece. Es gratis, tengo tiempo y no he estado nunca en la Sociedad Filarmónica. Me han dicho que dura una hora y seguro que está bien», apunta Carlota, una joven estudiante de Empresariales, cuando todavía falta media hora para el concierto. No hay prisas ni nervios en la cola, pero en el interior del edificio ya bulle la energía, los últimos ajustes y el ansia de ofrecer el cien por cien.

Es lo que todo el mundo se imagina. Entre ellos, Markel que mira el reloj y resopla con impaciencia: «Yo no canto pero de pequeño hacía atletismo. Antes de la carrera, siempre se siente algo especial, digo yo que ellos sentirán algo parecido». Lo dice delante de la fachada, de apenas siete metros, que no necesita más para inspirar respeto. Es la entrada a un recinto que atesora un escenario con una acústica impecable que en su día gozaron artistas de la talla de Vladímir Horowitz, Pau Casals, Martha Argerich y Montserrat Caballé. El edificio, inaugurado en 1904 con el sello del arquitecto tolosano Fidel Iturria Bizcarrondo, no ha dejado nunca de dar alegrías, ya sea dentro o fuera de la temporada habitual de la Filarmónica.

En este caso, por ejemplo, se trata de un evento especial de Euskeria, con un programa que abarca tanto música del Renacimiento como contemporánea, pasando por el repertorio vasco tradicional, composiciones clásicas americanas, música sacra y adaptaciones corales de temas populares. El director de Euskeria, Urko Sangroniz (Bilbao, 1976), que lleva desde 2007 al mando, está dispuesto a dar rienda suelta a las voces. Sabe que son todoterrenos con muchas tablas.

Tienen entre 16 y 22 años, muchos se han incorporado a Euskeria después de haberse fogueado en la sección infantil de la Coral y en los últimos tiempos no han dejado de romper moldes, lo mismo en el Bilbao BBK Live que en el Teatro Arriaga como parte del montaje 'Madre Coraje', dirigido por María Goiricelaya. «Estamos en un punto de madurez y equilibrio muy interesante. Hemos preparado un concierto de cerca de una hora, con Itziar Barredo al piano en la segunda parte y la soprano Ibone Sardón en una pieza. ¡Ilusión no falta!», exclama Urko Sangroniz, subiendo las escaleras hacia los camerinos, con las partituras bajo el brazo.

En cuanto se abren las puertas de la Filarmónica, la marea humana avanza y se impone la armonía. Antes de apagarse las luces, sale a escena el director del Aula de Cultura de EL CORREO, César Coca, y se coloca delante del micrófono para hacer una pequeña introducción al concierto. «Ojalá esto sea una especie de remanso de paz, que durante un rato podamos olvidarnos de las malas noticias y disfrutar de la belleza de la música», asevera ante un público respetuoso y atento que se guarda el móvil en el bolsillo.

Polifonía con alegría

Una vez situados en mitad del escenario los 30 chicos y chicas, Urko Sangroniz se pone delante, levanta los brazos y empieza el espectáculo al compás de 'Con amores, la mi madre' de Juan de Anchieta, que les permite calentar motores y hacer gala de precisión. Dominan el castellano arcaico y la polifonía con alegría, más allá de la perfección técnica. Luego con 'Herri huntan', en armonización de Mariano Jiménez, reafirman la pujanza de la música tradicional vasca. Sin perder el sabor genuino y popular, hay una puesta al día que invita a la esperanza. No viven en el pasado. Disfrutan del presente.

El fichaje como solista de la soprano Ibone Sardón refuerza ese mensaje. Tiene 17 años y entusiasma al son de 'The Road Home', arropada por las voces de Euskeria. Los aplausos suben en decibelios y los temas de Aita Donostia ('Zeruan eder ilargia' y 'Alduden gizonik ez') toman el relevo, con la guinda de 'Maitia nun zira', en versión de Uruñuela, y 'Arrosarik ez da/ Dantza', de Sarasola. Una vez más, la tradición y la contemporaneidad se dan la mano. No son excluyentes y se retroalimentan. En Euskeria se canta como si no hubiera un mañana.

Llegados a ese punto, entra en acción el piano de Itziar Barredo para acompañar 'Blessed is the Lord', de Forrest, que pone a prueba la capacidad de Euskeria para los contrastes dinámicos y las texturas. Con la selección de 'Old American Songs', de Copland, el coro está en vena. Derrocha lirismo y se crece con los desafíos rítmicos. Así llega 'Bohemian Rhapsody', de Queen, que les permite hacer valer su rapidez de reflejos.

El colofón lo pone 'Lau Teilatu', de Itoiz, que se ovaciona al término del concierto. Y evidentemente no falta un bis: 'Bogoróditse Djévo' (Ave María), de Arvo Pärt. Es una pieza que siempre deja con la boca abierta. Brevísima y contundente. Menos de dos minutos que suenan a gloria. Y como el público pide más, se ofrece de nuevo 'Simple gifts' (Regalos sencillos), de Copland. Conclusión: no se puede pedir más.

