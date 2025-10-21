El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Euromillones del martes: comprobar resultados del 21 de octubre
El crítico musical Nino Dentici asegura que «siempre ha habido divas». Mireya López

«La interpretación operística atraviesa una fase de declive»

El crítico musical Nino Dentici publica 'La diva y el castrado', su primera novela

Gerardo Elorriaga

Gerardo Elorriaga

Martes, 21 de octubre 2025, 23:03

Una soprano viaja por la Europa de entre los siglos XVIII y XIX recorriendo los grandes teatros, desde Londres a Milán y de París a ... Varsovia. 'La diva y el castrado' supone la primera incursión del crítico musical Nino Dentici en la ficción. «Siempre he hecho libros de información, de cabecera, de consulta, y quería escribir la historia de una cantante que se desplaza por el mundo acompañada por un colega que le aconseja técnicamente», explica. Su relato dibuja un mundo excepcional donde la ópera constituye un fenómeno social de gran magnitud, muy diferente al actual. «Estamos en una fase de declive de la interpretación, no del género», asegura el crítico de lírica de EL CORREO, que presentará su libro mañana jueves en la Sociedad Bilbaína (19.00 horas).

