Insight' de Joy Division ya tiene vídeo musical En el marco de la conmemoración del 40 anivesario de su álbum de debut DANIEL FRANCO Miércoles, 3 julio 2019, 14:16

Joy Division continúa celebrando el cuarenta aniversario de su álbum debut 'Unknown Pleasures'. En torno al 15 de junio (día en que se publicó el álbum en 1979) comenzó a difundirse por las redes el vídeo a cargo del dúo Islandés Helgi & Hörður, 'I remember nothing', un verdadero acierto.

Se trataba de la primera entrega del proyecto 'Unknown Pleasures: Reimagined', una serie de diez vídeos musicales para las canciones del álbum, a cargo de diferentes directores. Ahora, han dado a conocer el segundo de la colección: 'Insight', bajo la dirección del japonés Makoto Nagahisa, responsable del corto ganador del Premio Sundance a Mejor Cortometraje 'And So We Put Goldfish in the Pool. (2017)'.

La propuesta de Nagahisa busca un paralelísmo entre la temática de la canción y su vídeo -los sueños rotos, la desilusión y el tiempo perdido- que consigue con poca armonía y nos deja la sensación de haber presionado para que todo encaje con calzador. Nos presenta la historia de una chica que trabaja en una fábrica de ensamblaje de caracoles. Ella está triste porque no está haciendo con su vida lo que quería: bailar. Al mismo tiempo que la voz de Curtis insiste en el recuerdo de un pasado mejor:

'But I remember when we were young.

Those with habits of waste,

Their sense of style and good taste,

Of making sure you were right' (Me acuerdo de cuando éramos jóvenes./ Aquellos con malos hábitos,/ Su sentido de la moda y buen gusto,/ Asegurándose de que tuvieras la razón).

La coordinación entre la pieza musical y la audiovisual se puede decir que es coherente, pero no profundiza en nada o sirve simplemente para ambientar la historia. Ninguna de las dos cosas logra encajar, y por el afán de querer hacerlo termina explicándose a sí mismo. Da la sensación de estar viendo un vídeo aficionado de YouTube que va mostrando imágenes de acuerdo a lo que dice la canción, pero con un buen presupuesto. En el vídeo el existencialismo parecen no ser lo suficientemente obvio, así que remata con una escena cerca del final en la que aparecen burbujas de diálogos entre los personajes principales. «Finalmente, nada tiene sentido», concluye rotundamente la protagonista.

El vídeo mezcla el cómic y la imagen real, eso es una buena apuesta estética, que el director funde con estilo 'neo-noir', pero la verdad es que todo parece haber quedado a medias. Todavía quedan siete vídeos más por conocer de este proyecto conmemorativo del primer álbum de la banda británica de post-punk.