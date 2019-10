Iñaki Uranga dará un concierto navideño con big band jazz David Barbero presentando al cantante en el Euskalduna. / O. C. ÓSCAR CUBILLO Viernes, 11 octubre 2019, 18:31

Miembro de Mocedades y El Consorcio, hermano de Amaya y de Estíbaliz, Iñaki Uranga Amézaga, bilbaíno de 58 años, dedicará a la memoria de sus padres un concierto navideño en gran formato de big band americana el viernes 27 de diciembre en el Palacio Euskalduna (Sala Teatro, 19.30 h, 37 €). Sólo cabrá una canción de El Consorcio, pues el repertorio se desarrollará eminentemente en inglés: «serán clásicos americanos, de Frank Sinatra, Tony Bennett, Michael Buble… Aunque está muy lejos de mi intención emularles. Es que no quiero hacerlo».

El gusto por el swing, las grandes orquestas de jazz y los cantantes al estilo crooner le vienen a Iñaki Uranga por herencia de su padre, que vivió casi veinte años en el Estado de Connecticut. «Aita era un cantante magnífico. Le ofrecieron estudiar en Milán, pero con nueve hijos tuvo que olvidarse». De hecho, en las reuniones familiares era cuando brotaba su vena jazz, según apunta Uranga: «Nos juntábamos hasta 45 personas en casa, entre pequeños y mayores. Y él cantaba jazz, pero también bilbainadas, ¿eh? Mi padre era chiquitero y entonces estaban en boga los ochotes. Los había muy buenos».

Iñaki asegura que en lo que actividad musical respecta vive «un momento feliz, con la agenda de El Consorcio bastante llena en España y América hasta marzo». Y también está dando bolos en bares con Te Mamas & T'Empapas, un grupo de versiones del rock de los 70, «un banco de pruebas con el que estoy arriesgando mucho porque me había dado cuenta de que yo estaba encerrado en un tipo de música. Pero nunca he sido un roquero». El domingo actúa con Te Mamas & T'Empapas en el Coppola bilbaíno (18 h, gratis).

Para el concierto del 27 de diciembre se subirán al escenario del Euskalduna 18 personas: Uranga, el grupo base con cuatro músicos (el pianista José Luis Canal, el baterista Blas Fernández, el contrabajista Álex López y el guitarrista Raúl Vera) más la Musikene Big Band, la del conservatorio de alto rendimiento sito en Donostia, con trece miembros que tocarán compactados. En principio esta es una fecha única e irrepetible y no está previsto que se repita el concierto en otras localizaciones.

La cita se ha llamado 'Tengo un sueño' y el cantante lo explica así: «Es un sueño que guardo en mi fuero interno desde pequeñito. En casa, en Navidad, sobre todo cantaba mi padre. Y recuerdo que a los 16 o 17 años, subiendo por la escalera, mi padre se puso a cantar 'White Christmas' y mi madre me preguntó por qué no lo grababa yo». Sus dos padres ya han fallecido, pero Uranga declara: «Estoy seguro de que me escucharán ese día. Se lo dedico, pero espero no acordarme demasiado de ellos durante el concierto». Para no emocionarse, claro.