El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Iñaki «Uoho» Antón junto a los demás integrantes de REBOTE UOHO

Iñaki 'Uoho' Antón renace con Rebrote: «Va a ser increíble, al menos para mí»

El guitarrista vizcaíno presenta su nueva banda y anuncia el estreno de su primer tema, 'La flor de la verbena', el 13 de noviembre, tras superar un covid persistente

Ekaitz Vargas

Ekaitz Vargas

Jueves, 30 de octubre 2025, 20:28

Comenta

Después de un largo silencio, marcado por los problemas de salud derivados del covid persistente que lo mantuvieron alejado de los escenarios y del estudio, ... Iñaki 'Uoho' Antón vuelve a hablarle al público. «Después de tanto, tanto tiempo, hola de nuevo», comienza el comunicado que el músico bilbaíno ha compartido en sus redes. Con ese tono cercano que siempre le ha caracterizado, el guitarrista anuncia lo que muchos esperaban, su regreso a la música con un nuevo proyecto llamado Rebrote.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere el conductor de una furgoneta tras ser arrollado por un tren en Zalla
  2. 2

    ¿Cómo es la gripe que «viene fuerte»? Estos son los síntomas que ya han detectado los virólogos
  3. 3

    Sufrir un ictus a los 35 años: «¡Esto no se me pasa, no se me pasa!»
  4. 4

    Desalojan a los vecinos de tres portales de Santurtzi tras derribar un muro de carga en una obra «sin licencia»
  5. 5 Un ertzaina da positivo en drogas tras chocar su coche patrulla contra un vehículo a la fuga en Bilbao
  6. 6

    El argelino detenido por abandonar a su hijo en San Sebastián estudiaba en Alicante
  7. 7

    Orishas no quieren ni vascos, ni latinos, ni cubanos en el BIME
  8. 8 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  9. 9

    Las obras en Zorrozaurre provocan una plaga de ratas en Deusto y San Ignacio
  10. 10

    María Caballero, la dura interrogadora de Sánchez hija de un asesinado por ETA

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Iñaki 'Uoho' Antón renace con Rebrote: «Va a ser increíble, al menos para mí»

Iñaki &#039;Uoho&#039; Antón renace con Rebrote: «Va a ser increíble, al menos para mí»