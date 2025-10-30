Iñaki 'Uoho' Antón renace con Rebrote: «Va a ser increíble, al menos para mí»

Después de un largo silencio, marcado por los problemas de salud derivados del covid persistente que lo mantuvieron alejado de los escenarios y del estudio, ... Iñaki 'Uoho' Antón vuelve a hablarle al público. «Después de tanto, tanto tiempo, hola de nuevo», comienza el comunicado que el músico bilbaíno ha compartido en sus redes. Con ese tono cercano que siempre le ha caracterizado, el guitarrista anuncia lo que muchos esperaban, su regreso a la música con un nuevo proyecto llamado Rebrote.

«En ratos buenos, durante estos meses precedentes, hemos ido dando forma primero y grabando después un disco. Un disco con nuevas canciones, nueva música y nuevo aire para absorberlo», explica Antón. El trabajo, ya completamente grabado, se encuentra en fase de mezcla. Su primera canción, 'La flor de la verbena', verá la luz el 13 de noviembre, mientras que el álbum completo llegará a finales de enero de 2026.

En esta nueva etapa, Uoho no está solo. «Os quiero presentar al 'Moreno', un tío de Cádiz con el que llevo desde hace bastante currando. Se llama Jaime, y os diré que es el mejor cantante que anda por aquí», escribe con humor. A él se suman los habituales Cantera y Miguel, junto a Jaime Tejedor a la guitarra e Iñigo López al piano y los coros. «Ahí arriba nos veis a los seis, haciendo el canelo para una foto. Lo nuestro es tocar, pero no nos libramos de las fotos ni pa dios; es nuestra cruz», añade entre risas.

El regreso de Uoho, que ha formado parte de algunas de las bandas más importantes del rock en castellano, no busca revivir el pasado, sino abrir una nueva etapa más libre y personal. «Va a ser increíble, al menos para mí –para nosotros– y, espero, para alguien más», confiesa sobre la gira que comenzará en primavera de 2026, cuando Rebrote se suba por fin a los escenarios.

El propio nombre del grupo es una declaración de intenciones, un renacer artístico, una vuelta a los orígenes desde la madurez y la calma, pero con la misma pasión de siempre. En su mensaje, Antón invita a escuchar el nuevo tema «con cariño, conduciendo por la autopista, con la mejor compañía o solos a toda candela». «Es para vosotros; haced con ella lo que queráis», concluye. Y así, sin artificios, el eterno guitarrista de Bilbao vuelve a florecer.