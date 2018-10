Ilustres Patilludos, solidarios y enfermos Willy (guitarra solista), Gonzalo (rítmica), Viña (batería) y Wesley (voz y contrabajo). / Carlos Martín Autocoronados 'Los Reyes del Chigrebilly', los cuatro gijoneses reivindicaron la fiesta y el rock and roll más clásico en una sesión dominical en el bar Nave 9 a beneficio de la Fundación Integrando ÓSCAR CUBILLO Lunes, 22 octubre 2018, 14:04

El cuarteto asturiano de rock and roll apegado a la barra de la taberna y bautizado Ilustres Patilludos hizo doblete el domingo en Bizkaia: por la mañana estuvo en Balmaseda y por la tarde en Bilbao, en la Nave 9, el bar del Museo Marítimo, donde dieron un concierto benéfico a favor de la Fundación Integrando. Benéfico y enfermo, pues su cantante principal Gonzalo arrastraba una gripe que le impidió cantar (ni siquiera podía abrir boca y le sustituyó en la tarea el contrabajista Wesley) y solo le permitió tocar la guitarra rítmica (un dobro precioso) durante las doce primeras canciones de las 24 que tocaron en 95 minutos con dos bises. Pero, oigan: ¡Funcionaron igual de bien en trío que en cuarteto!

Fue un bolo estupendo que llegó más allá de la gracia rural (salen a tocar vestidos con faja y pantalones regionales astuarianos), que mejoró la onda campera countrybilly de su disco (en vivo sonaron más duros y muy eléctricos, bendecidos por la guitarra solista Gibson SG de Willy, quien sajaba el aire con sus punteos) y que defendió el rock and roll ochentero español facturado en los 80, no en vano versionaron a Desperados ('La tormenta', en modo rockabilly gótico y repetida en el bis), Más Birras ('Apuesta por el rock and roll' con su épica verídica; «si Bunbury se atrevió a destrozarlo, nosotros también, y lo hacemos mejor», se jactó el contrabajista y vocalista Wesley), sus paisanos gijoneses Lucas y Los Patosos ('Borracho'), Los Rebeldes (una genial 'Esa manera de andar') o Dinamita Pa Los Pollos ('Pandilleros', que dedicaron a Little Elvis, presente en el bar y bailando en primera fila, agradecidos porque él les trajo por primera vez a Bilbao; por cierto, entre el público estaban dos miembros de Dinamita, el contrabajista Oscar y el cantante Javi).

Rockers de corazón, punks de sentimiento

Muy tatuados tres de los cuatro oficiantes (brazos, pecho, piernas…; al bueno de Willy no le vimos ninguno pero sí se le colegían al batería Viña) y con chalecos vaqueros adornados con parches (de los Misfits, Hank III, del Motorbeach Fest astur; por cierto: Ilustres Patilludos vendían el CD a 10 euros y los parches a 5), los Ilustres Tatuados (un lapsus, en serio) fueron fieles a su tierra chica en numerosos aspectos: no se olvidaron de la mina (la adaptación de los Rolling Stones 'Pintao de negro', el himno 'Santa Bárbara bendita'), ni de la sidra (su afamada adaptación del 'Whiskey In The Jar' de Thin Lizzy que ellos retitulan 'Sidra en el llagar', ni del folk popular asturiano ('Chalarneu', rematado con un 'riau, riau' por un espectador del fondo del bar; por temas así podrían tocar en el Getxo Folk 2019 y en esta definieron lo que es el chigrebilly, «música de bar, popular, que mezclamos con rock and roll, punk, lo que haga falta», según Wesley), ni de sus novias ('La mi mozuca pilló un pedo', que es su gruñida versión del 'My Little Sister Got A Motorbike' de nuestros adorados Crazy Cavan & The Rhyhm Rockers, y que empalmaron por sorpresa con un glorioso 'Bestia, bestia' de los ovetenses Ilegales, la de «mis dos puños cuidan de mí»), ni de Los Berrones (el segundo bis lo abrieron con 'Sindu el cabreru', su único tema de rock sin roll de su bolazo desternillante pero con actitud).

Wesley, el contrabajista y sobrevenido único vocalista, presentó casi todas las piezas con gracejo, y entre canciones originales con ecos de Johnny Cash, los Pogues, unos La M.O.D.A. rocabilescos o unos Celtas Cortos en el mismo plan ('Perro viejo'), citemos también un par de piezas pintorescas, costumbristas y engominadas vía Bulldog (el rockabilly 'Arronchapitillos' -«fumando de gorra desde 1992», se jactó el contrabajista al acabarla-, o 'Pegado al teléfono') y un par de covers más: 'Chica yeyé' de La Polla Records («aquí hay mucho rocker de corazón y punk de sentimiento», observó el portavoz), y por su título perfectamente traducido, 'O me quedo o me voy', o sea el 'Should I Stay Or Should I Go' de los Clash, que para Ilustres Patilludos son los más grandes, otra sorpresa.