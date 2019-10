BIME 2019 Bilbao: horarios de conciertos del viernes y sábado

Horarios de los conciertos de cada día del BIME 2019, en cada uno de los 5 escenarios: Eguna, Heineken, Antzerkia, Gaua y Goxo.

Horarios BIME del viernes, 1 de noviembre 2019

18:30 First Girl On the Moon (Heineken)

19:15 Do Nothing (Eguna)

19:15 Aitor Etxebarria (Antzerkia)

20:10 Phantogram (Heineken)

20:50 Amaia (Antzerkia)

21:20 Kraftwerk 3D (Eguna)

22:30 Cooper Saver (Gaua)

23:00 Foals (Heineken)

00:05: Morgan (Antzerkia)

00:40 Floating Points Live (Eguna)

1:00 Pional (Gaua)

01:30 Kaydy Cain (Goxo)

02:00 Röyksopp (Heineken)

02:30 King Doudou (Goxo)

03:30 Daphni (Gaua)

04:00 Coucou Chloe Live (Goxo)

04:45 Kmixlo DJ Set (Goxo)

Horarios BIME del sábado, 2 de noviembre 2019

18:25 Omago (Heineken)

19:10 Los estanques (Eguna)

19:15 Banpiro Maiteak: Mursego + Amorante (Antzerkia)

20:10 Carolina Durante (Heineken)

20:40 Michael Kiwanuka (Antzerkia)

21:20 The Divine Comedy (Eguna)

22:25 Mark Lanegan Band (Antzerkia)

22:40 Brittany Howard o Alabama Shakes (Heineken)

23:00 Park Hye Jin (Gaua)

00:00 Jamiroquai (Eguna)

00:05 Glen Hansard (Antzerkia)

01:00 Pearson Sound (Gaua)

01:30 Topanga Kiddo (Goxo)

02:00 Roisin Murphy (Heineken)

03:00 Branko (Goxo)

04:00 Brat star (Goxo)

04:00 Helena Hauff (Gaua)

05:30 Atodamadre (Goxo)