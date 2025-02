Homenaje a Morricone explicado en el Teatro Barakaldo

Óscar Cubillo Sábado, 1 de febrero 2025, 14:20 Comenta Compartir

Se accedía con invitación a recoger en taquilla y se llenó este viernes el Teatro Barakaldo (poco más de 666 butacas) para disfrutar con 'Il maestro', un homenaje a Ennio Morricone (Roma, 1928-2020) por parte de la Banda Municipal de Música de Barakaldo (de sus 42 miembros, debido a la gripe este viernes comparecieron 35) dirigida por Alberto García Espina. El programa, de seis piezas (siete contando el bis que repitió 'The ecstasy of gold', de la película 'El bueno, el feo y el malo', de Sergio Leone), se prolongó hasta los 84 minutos por las intervenciones explicativas de la pianista y divulgadora Mercedes Albaina (Musikene, Titulada Superior en Música, Doctora en Ocio y Desarrollo Humano, Licenciada en Psicología) sobre el compositor, sus partituras y las películas que realzaron.

Albaina en su introducción no dijo que el maestro Morricone se consideraba a sí mismo como un 'compositor contemporáneo', pero destacó que «su música extraordinaria y preciosa» se plasmó en más de 500 bandas sonoras para cine y televisión, además de sinfonías, un misal, música de cámara, etc., trabajos que él no diferenciaba a la hora de crearlos. Afirmó que no sólo compuso westerns y sobre el programa indicó que espacialmente pasaríamos «del calor abrasador del desierto de Almería hasta las cataratas de Iguazú, pasando por el Nueva York de la mafia de los años 20-30». Subrayó también que le gustaban los solos instrumentales y que él era trompetista, que «él no copia a nadie» y que «le llega la gloria gracias a un colega y amigo del colegio, Sergio Leone» (aunque el gruñón compositor dijo alguna vez que «no éramos amigos, éramos compañeros de escuela»).

Y tras la introducción explicó las seis piezas, que la Banda Municipal reprodujo sin silbidos y sin voces, pero transmitiendo la onda morriconiana con los 35 músicos municipales interpretando música escrita para sinfónica y coro. De hecho, el sábado 4 de mayo de 2019, el nonagenario Ennio Morricone paró en el BEC de Barakaldo con su gira del adiós, llamada 'The Final Concerts World Tour', y con más de 200 músicos y coristas hizo disfrutar a más de 8000 personas presentes.

La primera pieza del programa 'Il maestro' estuvo bien, y las otras cinco, ya muy bien. La primera fue 'Por un puñado de dólares' de Sergio Leone (con arreglo de T. Parson), una suite de varios tramos «que rompe con un foxtrot y que contiene un solo de trompeta. Gracias a Morricone, el western italiano se hizo internacional».

Ampliar En la música absoluta de 'Cinema Paradiso'. Oscar Cubillo

Seguimos con 'A Morricone Portrait' (arreglos de R. Kernen), un popurrí de tres películas de los 70, el western 'Mi nombre es Ninguno', la anarquista 'Metello' y la denunciante 'Sacco y Vanzetti' (donde no se oyó la parte vocal que hizo conocida Joan Baez, una película que la divulgadora calificó como obra maestra, opinión compartida por Óscar Cine), y aquí Albaina subrayó partes «de música naif, chic de los 70, el solo de saxo sobre un tapiz de clarinetes», y donde se notó que para el western el maestro tomó la línea melódica del standard jazz 'Moon river' y en la anarquista se dejó llevar por la grandiosidad sinfónica.

En 'La Misión' (arreglos de B. Moren), de 1986, la única película del programa no dirigida por un italiano (es del inglés Roland Joffé), «una banda sonora que vende muchos discos al margen de la película, que es extraordinaria» (en esta ocasión Óscar Cine disintió), Mercedes Albaina recordó que Morricone trabajó con grandes directores como Brian de Palma, Pasolini, Almodóvar («en 'Átame', pero discutieron porque Morricone no quería incluir en la película la canción del Dúo Dinámico 'Resistiré', que la cantan en un coche, y no volvieron a colaborar») o Tarantino en 'Los odiosos ocho' (Óscar Cine tomando un vino ya fuera del Teatro Barakaldo contó que a Ennio le cayó mal Quentin porque no hacía más que gritar y era un pesado…). Sobre su banda sonora explicó con declamación ágil que se trata de «una obra sobre una misión jesuita, y en 2015 Morricone compuso una misa al Papa Francisco por el 200 aniversario de la restauración de la Compañía de Jesús. En 'La Misión' expresa la fusión, a veces el choque, entre dos culturas, y utiliza música del final del barroco, sinfonías de amplio vuelo y muy románticas; la parte indígena, que es folk, la representa mediante ritmos y percusiones, y la liturgia de las misas con coros que aquí no tenemos. El de 'La misión' es un disco que se vende solo».

Fue la misionera una representación fiel del espíritu de su banda sonora, y proseguimos con 'Érase una vez en América', de Leone (arreglo de T. Parson), «sobre la época gloriosa -sic- de la mafia, con partes del 'Amapola', otro foxtrot», y que concatenó swing, bolero y otros aires. De (Nuovo) 'Cinema Paradiso', film de Giuseppe Tornatore (con arreglos de P. K. Schaars), la divulgadora afirmó que su banda sonora «es una declaración de amor al cine, una música absoluta», que se puede oír por sí misma, que coló un charlestón esta vez, y con partes que Oscar Cine relacionó con Nino Rota y Fellini.

Y acabamos con 'Moment for Morricone' (arreglos de J. de Meij), un díptico de dos westerns de Leone, 'Hasta que llegó su hora' y 'El bueno, el feo y el malo', «con percusión, cabalgadas, efectos con los instrumentos...», y el cómo Leone estiraba las escenas y enfocaba en primerísimo plano a las miradas de los actores para que Morricone expresara sus sentimientos con la música. Y Albaina leyó parte de la carta de despedida de Morricone, repitió que estuvo 70 años casado con la misma mujer, que aún vive, y la Banda Municipal de Barakaldo nos regaló el bis con 'The ecstasy of gold'. la fiebre del oro.