El Hombre del Valle, un dinosaurio del rock perdido en Autrigania

Iñaki Prieto, voz, armónica, guitarra e imagen principal del grupo llamado 'El Hombre del Valle', y exlíder de los roqueros rudos Indomables, es un fornido estibador del puerto de Bilbao que desarrolla una carrera musical en solitario plasmada en dos álbumes: el homónimo 'El Hombre ... del Valle' (2019), irregular por su tendencia a lo acústico, y el reivindicable y eléctrico 'Grita a las montañas' (2025), que oyéndolo con gusto nos ha hecho recordar a roqueros como AC/DC ('Dinosaurio', que habla de él, 'Listillo de ciudad'), Bryan Adams ('Grita a las montañas'), a La Frontera o a Cracker en español (en el country rock 'Con el tanque vacío'), al hillbilly (en la carpetovetónica y cartográfica 'La canción del autrigón', que tiene un vídeo muy molón), Nashville Pussy ('Mi sombra', un himno recuperado de su anterior grupo, Indomables), a Arnau el Honky Tonk Loser en castellano y de nuevo a La Frontera ('Que brille en ti') y a los primeros Deltonos ('Salud y una buena mujer'). Lo produce Pedro J Monje, el guitarrista de Vhäldemar, que se sale del heavy en esta ocasión.

Y como este domingo se estrena 'Grita a las montañas' en el Crazy Horse (13 h, entrada libre), aprovechamos para entrevistar a Iñaki Prieto.

Estabas en Indomables. ¿Cómo te convertiste en El Hombre del Valle?

Tras la separación de Indomables quise probar suerte con un proyecto en solitario. Estoy demasiado enganchado a la música como para saber que si la abandonaba, tarde o temprano volvería el mono y lamentaría el tiempo perdido. Así que me puse manos a la obra y saqué el primer disco. Luego vino la pandemia y me lo echó todo abajo, pero eso es otra historia.

Ya. Parece que odias a los urbanitas. No solo por lo de 'Listillo de ciudad'. ¿Por qué hay que mirar más al campo?

Hombre, odiar es una palabra muy fuerte. No llego a tanto.

Ya, al preparar el cuestionario he pensado que me he pasado. Que no será para tanto…

Me cae mal la gente, que por otra parte es poca, que mira por encima del hombro a los que viven en pueblos pequeños de cualquier provincia, aunque sus ancestros vinieran de allí. Otra canción del disco habla de la despoblación rural, y ése el problema: sin inversión hay despoblación.

¿Cazas tu comida con un arco, como Ted Nugent?

Ted Nugent… Dios mío… ¿Cómo se pueden hacer canciones tan buenas y a la vez estar tan rematadamente loco? Yo no, la carne que como es de ternera, cerdo, pollo… Y comprada en la carnicería. Luego la adobo y barbacoa al canto.

Qué envidia… ¿Hay que cazar jabalís y otras especies que han entrado en superpoblación? ¿Viviendo en el campo no tienes miedo de chocar en carretera con un jabalí de noche o de día?

Cuidado: los corzos y los jabalíes dan mucho trabajo a los que se dedican a la chapa y pintura.

¿Dónde vives?

Trabajo en Santurtzi, y vivo en Castro Urdiales y en El Valle de Valdivielso. Así que mi vida transcurre en tres comunidades diferentes: Euskadi, Castilla León y Cantabria, en un triángulo de cien kilómetros que se llama Autrigonia.

Sí, 'La canción del autrigón' es genial. Has estado en todas partes de esa zona.

Gracias… Los autrigones fueron un pueblo celta que, antes de la invasión romana, vivieron más o menos entre el río Asón y el Nervión, y yendo al sur hasta Briviesca. En la misma zona se ha desarrollado toda mi vida. Si no he estado en los 72 pueblos que nombro en la letra, pocos me faltan. No quedan muy lejos unos de otros, je, je.

Ya. Eres un fortachón…

Barcos descargo en el puerto, troncos parto en el Valle, y bacalao como donde sea.

Ya, es que te iba a preguntar si sigues currando de estibador en el Puerto de Bilbao.

Siii… Ahí sigo currando y agradezco el apoyo de mis 300 compañeros. Siempre han estado allí, como dice la canción de Barón Rojo.

Sobre gustos musicales. ¿Cuáles son los grupos que más influyen en este disco? ¿AC/DC, Nashville Pussy, Supersuckers, La Frontera, Los Deltonos…?

AC/DC siempre. Junto con el Southern rock de los 70 en general y el hard rock ochentero. Esto abarca un montón de grupos, lo sé, y también engloba los gustos de toda la banda.

Eso, ¿quién te acompaña?

Ander Gorostiola a la batería (Nohizean Behin, Desore), Mikel Ortega al bajo (Tormenta, Motivos Personales) y (el ruso) Nikita Shemyakin a la guitarra (StormLand, Red Nails, Take Me Far Away, Easy Five, Robostomp, en San Petersburgo).

Iñaki, comenta el disco y las letras…

La canción que titula al disco, 'Grita a las montañas', habla de lo que para mí es el principal problema de esta sociedad: el suicidio.

Vaya…

Lo trato no desde un punto de vista triste, sino pensando en que uno no debe guardárselo todo dentro. Hay que hablar, socializar y gritarlo si hace falta. Además, canto sobre la despoblación rural, como ya he dicho antes, de los bulos de internet, de la falta de buena música en el panorama actual, de la falsa necesidad de acumular bienes que nunca te meterás dentro del ataúd y del dinosaurio roquero que soy. ¡Y orgulloso que estoy de ello! Hablando de extinciones, me da la sensación de que el meteorito les caerá a los del reguetón, je, je…

Ya empezamos. Pobres reguetoneros. ¡Les tratan peor que a los punkis en su época! ¿Qué diferencias ves entre tu primer disco en solitario, 'El Hombre del Valle', de hace un lustro, y este 'Grita a las montañas'?

El primero estaba más influido por Tom Petty y Johnny Cash, y era más acústico que eléctrico. Este va más a lo que siempre he hecho: rock duro con mucha melodía. Niki, Mikel y Ander, los de la banda, por supuesto han dado ese toque más potente a todo.

¿Cómo será el bolo de estreno en el Crazy Horse?

Pues será el domingo 16 de febrero, a la 1 del mediodía y gratis. Que venga gente.

Ok, gracias, Iñaki.

Oye, un pequeño añadido. Un error que cometí en su día fue jurar que no sacaría más discos en larga duración, sino que lanzaría una canción con su vídeo correspondiente. Y de una en una. Craso error: soy de la vieja escuela. Hay que tener las canciones en soporte físico, como sea.

Je, je… Canción y vídeo es como funcionan los del reguetón.