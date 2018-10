«Hice un casting para 'La Voz' y no me cogieron», confiesa Alain Concepción Alain Concepción vive de cantar soul y jazz. / E. C. El poderoso y emotivo vocalista de soul y jazz Alain Concepción homenajea a Marvin Gaye en una sesión del ciclo Izar & Star el sábado en el Euskalduna ÓSCAR CUBILLO Miércoles, 24 octubre 2018, 16:15

Poderoso cantante de rock que ha derivado hacia estilos más negros y emotivos como el soul, el portugalujo de adopción Alain Concepción Romero (Amorebieta, 1982), exmilitante en grupos duros (Heyser, Villano Vudú, Psichodelical Dèja Vu…), madura su estilo al frente de Alain Concepción & The Soul Men, proyecto donde ejerce de crooner soul con gran influjo del jazz. No en vano, solo le escoltan un piano y un saxo en su último álbum, 'Life Songs' (se puede oír en Bandcamp), una autoedición registrada en directo en el estudio, ante el público escogido que pagó por anticipado para financiar el lanzamiento vía micromecenazgo. Es un repertorio sin red que le quedó muy bien, no hay más que oír su visceral versión del 'It's a Man's Man's Man's World' de James Brown, donde no sobra ninguno de los chillidos proferidos por el bigotudo Alain. Caben un par de cortes originales y el resto son versiones de Donny Hathaway, Marvin Gaye, Bobby Womack…

Y ahora damos cancha a Alain porque este sábado (Palacio Euskalduna, Sala Berria, 20 h, 12-15 €), en el ciclo Izar & Star (ese en el que artistas vascos adaptan en concierto a sus influencias y favoritos), al frente de una banda de 15 músicos y cantantes homenajeará al gran Marvin Gaye, el eterno artista afroamericano que maduró y sofisticó con nocturnidad urbanita el soul adulto tal y como lo entendemos hoy en día, todo gracias a su obra magna: 'What's Going On' (1971), el octavo mejor disco de una lista de 500 confeccionada por la revista Rolling Stone. Además, el mismo Rolling Stone coloca en el puesto 18º de los 100 más grandes músicos de la historia a Marvin. Pero, bueno, hablemos de nuestro protagonista, de Alain Concepción.

- ¿Vives de la música?

- Llevo viviendo de ella casi exclusivamente desde hace unos siete años. Y compaginándola con otras tareas, muchas veces también relacionadas con la música, desde hace unos catorce años. Pero vivir de la música significa impartir clases, tocar en todo tipo de proyectos y gastar tu dinero invirtiendo en hacer realidad tu propio repertorio.

- Con ese poderío vocal, con esa capacidad explosiva y expresiva que atesoras… ¿Por qué cantas en inglés? Así es difícil llegar más allá de circuito local hostelero, me da la sensación.

- Bueno, con mi disco anterior, 'R', conseguí sonar en radios independientes de toda Europa y mi música llegó hasta Japón. En pequeña medida, pero llegó. De todas maneras, yo hago música porque es mi canal de expresión, no por conseguir méritos. Sí me gustaría poder mantener mis proyectos sin tener que arriesgar dinero, aunque de momento no lo gano pero tampoco lo pierdo.

- Antes ya editaste en euskera, ¿verdad?

- El primer EP lo saqué en euskera, pero si no deseas sonar en las plazas de los pueblos ni en las txosnas, ni eres un cantautor pseudofolk, no interesas mucho a las discográficas. Al menos esa es mi experiencia.

El tropel de músicos y cantantes que le escoltarán el sábado. / E. C.

- ¿Por dónde sueles actuar?

- Llevo tres años más dedicado a la enseñanza y a la paternidad. Pero el caché de los directos lo suelo ajustar dependiendo del proyecto. En base a esto se actúa en un sitio o en otro. De todas maneras, creo que es bastante haber conseguido funcionar como un músico profesional siendo un cantante. Yo voy donde me llamen y me interese. Por lo menos, he conseguido que me llamen.

- Ya. ¿Y cuánto inglés hablas, sabes y dominas?

- Aprendí inglés en la escuela, malamente. Después seguí mediante la música, manuales de juegos, libros sobre música y diferentes aficiones frikis. Así que no, no lo domino. Me desenvuelvo y lo entiendo. Pero nunca he sido una persona de títulos, aparte de los que pongo a mis canciones y discos, ja, ja... Cuando escribo letras en inglés me guío por la sonoridad y después acabo dándole un sentido pensando en ese idioma. Me gusta hablar de mis sensaciones y sentimientos, así que no necesito muchas palabras.

- ¿Tienes estudios musicales?

- Depende a lo que llamemos estudios musicales. Si nos referimos a un título o algo reglado, no. Pero en los más de 16 años que llevo cantando me ha tocado aprender de muchas fuentes: de los discos escuchados, de los libros, de los vídeos en directo, de los compañeros y de mis alumnos.

- ¿Y cómo has aprendido a cantar?

- Siempre suelo decir que aprendí a cantar en los bares, ja, ja, ja… Pero luego tuve que poner nombre a lo que hacía y eso lo aprendí cogiendo de aquí y de allá y pasándolo por la experiencia. De todas maneras, yo defiendo que todos sabemos cantar, pero si no la usamos se oxida esa capacidad. Solo hay que reactivarla.

- Ajá.

- En el aspecto musical, la necesidad me ha enseñado a estudiar, y mis alumnos a revisarme una y otra vez. Hoy en día me sorprendo cuando me doy cuenta de que además de cantar, toco y compongo en el piano, y me defiendo algo en el bajo y la guitarra.

- Tu último disco, el aún vigente 'Life Songs', lo grabaste con saxo y piano más tu voz, no más. ¿Cómo te atreviste?

- Desde hace años tengo claro que solo deseo hacer música que no necesite nada más que la expresión y el sentimiento. Que lo que importe sean las personas que la hacen y lo que hacen. Las canciones son solo un vehículo y puedes hacerlas sonar con infinidad de músicos, o solamente con un piano, da igual. Esta formación en trío me ayuda a que no haya distracciones. Todo es íntimo, desnudo y real. También la unión entre los músicos: sin base rítmica es necesario estar unidos y todos atentos a lo mismo.

Emocionante y visceral versión del 'It's a Man's Man's Man's World' de James Brown capturada durante la grabación del disco en lo estudios Tío Pete.

- Este 'Life Songs' resuena más a jazz que a soul, ¿no? Lo cual no es malo, claro.

- ¿Y cuál es la diferencia? El lenguaje del jazz se usa en el soul. Pero la actitud sincera, cruda y auténtica es más propia del soul, a mi entender. Y para mí en 'Life Songs' hay más emociones, sensaciones e historias reales que artificios o lenguajes elaborados. O sea que para mí hay más soul. Además, todas las versiones que hacemos son de cantantes clásicos del soul. Pero del soul de los 70, un gran desconocido en estos lares.

- Ya.

- De todas maneras me gusta llamar a mis proyectos música a secas.

- Alain, ¿qué opinas del revivalismo bastante purista de tantas bandas soul pululantes por España, en su mayoría con chica angloparlante al frente? The Excitements, Betrayers, Freedonia, The Silverbacks…

- Bueno, la mayoría de estas bandas que nombras buscan lo llamativo y espectacular del soul y el funk. Digamos que persiguen una puesta en escena llamativa y altamente energética. No todos lo consiguen de la misma manera pero a la gente en general, la que está acostumbrada a ver otro tipo de cosas, les sorprende y lo entiendo. Hay mucho trabajo detrás para hacer lo que hacen. Pero muchas veces echo en falta una verdadera sensación de música negra, un espíritu realmente crudo y sin pretensión. Por lo menos así es como entiendo yo la música negra. Muchas veces, por pretender ofrecer un buen espectáculo, se pierde la esencia. Y sobre todo la sinceridad con uno mismo. Y opino que en el soul, en el funk y en el jazz de raíz no se debería perder la honestidad. Hoy en día me siento en la búsqueda de ser más sincero conmigo mismo, así que no me importa sonar a una mezcla de todas mis influencias musicales antes que pretender ser auténtico.

- En este tercer disco tuyo hay muchas versiones.

- Este sería el tercero, aunque el primero fue un EP. 'Life Songs' contiene dos temas originales y otros cinco son versiones de clásicos del soul de los 60 y 70. En el DVD también aparecen otras dos versiones más. Lo hemos financiado gracias a las 40 personas que asistieron al concierto de grabación en Tío Pete. Grabamos el disco a una toma y en directo, y lo que se oye es lo que pasó. No hay nada arreglado. Lo editamos gracias a un crowdfunding en el que conseguimos 3.900€.

- Tanto énfasis continuo en 'Life Songs' a veces remite a concursos televisivos tipo 'OT' y 'La Voz' y tal, ¿no? ¿Quizá propicie semejante deriva o tendencia tu curro de profesor de voz?

- Bueno, hay mucha gente que canta genial en su casa. Que canta bastante mejor que el 75% de personas que tomamos como artistas, diría yo. Aunque luego en la tele salga gente bastante mediocre. Pero los casting son castings, y los programas de televisión son televisión, no tienen mucho que ver con la música. A mí me han dicho toda la vida: 'con lo bien que cantas, ¿por qué no te presentas a un concurso?'. Lo que la gente no sabe es que ya hice un casting para 'La Voz' y no me cogieron. Es más, nunca me han cogido en ningún casting, ja, ja, ja... Cantar no lo es todo para la tele.

- Una curiosidad personal de fan que te pregunto por tu rol de profesor: ¿Qué tal cantaba Elvis Presley?

- Ja, ja, ja… Bueno, digamos que depende de lo que entiendas por cantar bien. Para mí lo que tenía Elvis era un carisma enorme y un desparpajo impresionante delante de la cámara. Cantar no cantaba mal, pero no diría que era un gran vocalista. Sí es una gran influencia para los músicos en general. Pero si no hubiera tenido un gran sello como RCA detrás de él, y sin la televisión, no habría sido más que otro chico que quería hacer rhythm and blues a lo blanco. Quizás fue el primer triunfito de la historia, ja, ja, ja, ja…

- Calla, calla...

- Si te gusta Elvis te recomendaría que repasases la carrera de Jackie Wilson, ya que Elvis aprendió mucho de él, no solo cantando. Y ese sí que cantaba bien. Se hicieron buenos amigos y decían que se influían mutuamente. Pero, ejem, ejem, uno era negro y el otro blanco. No es difícil adivinar quién fue más famoso.

- Vaya, Jackie Wilson me parece muy meloso, engolado. Sensación que a pesar de su sensualidad y sofisticación no me provoca Marvin Gaye a quien adaptarás el sábado en el ciclo Izar & Star, en el Euskalduna. ¿Cómo has osado rendirte a su estilo?

- Bueno, la verdad es que en mi opinión Marvin Gaye es el cantante por excelencia. No se me ocurre ningún cantante que no esté influido por él de manera directa o indirecta. Fue uno de los primeros nombres negros en alcanzar el número 1 en las listas blancas y en generar sensaciones de todo tipo en los oyentes. Sus discos de duetos rompieron el mercado. Además fue también uno de los primeros artistas negros en decidir, componer, producir y desarrollar su propia música, y además lo hizo con un disco conceptual y comprometido con la situación de su país en ese momento y que fue su disco más vendido: 'What's Going On'.

- Ya. Hace años escribí una crítica sobre este álbum afirmando que Terence Trent D'Arby estaría dispuesto a ser feo con tal de grabar un disco la mitad de bueno que 'What's Going On'.

- Ja, ja… Marvin también añadió la sensualidad y la sexualidad a la música sin tapujos. Hasta grabó un disco para pagar su demanda de divorcio y se lo dedicó a su exmujer: 'Here My Dear'. Su música y sus sensaciones me han acompañado toda la vida. Es mi maestro con mayúsculas.

- ¿Cómo será el concierto del sábado en el Izar & Star, que os subiréis una quincena de músicos al escenario?

- Le haremos un homenaje a la altura. Iré acompañado de catorce músicos en total: sección de viento, coros, percusión y la mágica voz de Eder Portolés para los duetos. Este será el concierto más grande, importante y especial de mi vida hasta la fecha. Repasaremos toda su trayectoria y además tocaremos algunos temas de mi carrera. Espero poder mantener en el futuro esta formación y llevar el espectáculo adelante.