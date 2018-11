Hesian lanzan su octavo disco buscando su tercer punto de inflexión Componentes del grupo. El septeto navarro pide al público que oiga sus nuevas canciones: «que les den una oportunidad y luego juzguen si seguimos haciendo la misma basurilla o no», plantea la televisiva Zuriñe Hidalgo, su cantante femenina ÓSCAR CUBILLO Miércoles, 21 noviembre 2018, 19:20

El septeto navarro Hesian ha lanzado su octavo disco desde que arrancara en 2006 en la Sakana. Se titula 'Hasiera' y apunta a que será uno de los superventas de la feria de Durango, no sólo porque una de sus dos voces cantantes la pone la vitoriana Zuriñe Hidalgo, presentadora de la ETB. El otro vocalista es el guitarrista Fran Urias. El grupo se define como estilísticamente 'pendular', lo cual se nota de disco a disco y se percibe en las diez canciones de su novedad, que remiten a Betagarri cruzados con La Oreja de Van Gogh, al rock de Governors, de Zea Mays o de Gatibu, el pop potente de KenZazpi o el ska con vientos de Skasti y Vendetta.

Hasian aseguran que con 'Hasiera' empiezan un nuevo ciclo en el que compondrán sin filtros ni complejos, pues hasta hoy se habían dejado atenazar por sus miedos, las fronteras musicales… Ahora lo primordial es que les guste lo que hacen y reconocen que en sus canciones se pueden rastrear influencias inconscientes de grupos como Mumford & Sons, Foo Fighters, etc.

En sus doce años de andadura han editado ocho discos, o sea a uno cada año y medio. Al preguntarles cuándo notaron que dieron el salto a la fama, Zuriñe y Fran nos responden con sinceridad inusual: «Hemos vivido diferentes momentos. Muchísimos altibajos o ciclos. El primer disco ('Maite dugu', 2007) ya supuso un salto después de haber pasado un año a la sombra. Funcionó bastante. Luego cambiamos de cantante, y la verdad que la segunda no salió muy bien. Con Zuriñe sacamos el disco 'Hitzetik' (2011) y fue un salto grande, importante, con más gente en los bolos y mayor acogida en la feria de Durango».

Y, como gesto inusual, Hesian hacen honda autocrítica al repasar su CD y DVD en directo 'Hemen eta Orain' (2013). «Supuso un cambio brutal, mucha más gente venía a vernos», evoca Fran, y apostilla Zuriñe: «Ahí pudimos escucharnos lo desastres que éramos en directo. Yo escuchaba mi voz y me decía, 'buf, qué mal'. Nunca he tenido problemas de afinación, pero ahí no podía afinar porque no conseguía oírme. Entonces nos dijimos que había que cambiar».

Y Fran prosigue repasando su trayectoria: «En 2013 vivimos otro subidón gracias a ese directo. Al ser un recopilatorio en concierto, un grandes éxitos entre comillas, atrajo a las nuevas generaciones. Y esperamos que este disco sea nuestro tercer punto de inflexión: el primero fue el debut 'Maite dugu', el segundo el disco 'Hitzetik' y el tercero este 'Hasiera'».

Y solicita Zuriñe Hidalgo: «Cuando oyeron el nuevo single ('Nire biotza'), varios chicas y chicos nos dijeron que sonaba raro, que era diferente. No estaban muy convencidos. Y al revés: gente a la que no gustábamos y colegas nos dijeron que les había agradado. Pediría a la gente que nos dé una oportunidad, que escuchen el disco, y que luego juzguen si seguimos haciendo la misma basurilla o no».

Además, el grupo desea destacar el diseño del CD, con sus diez cuidados dibujos plasmados en sendas mini-cartulinas firmadas por la catalana Marta Bellvehi, que según Zuriñe ha sabido captar las complicaciones mentales de las canciones.