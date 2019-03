La Habitación Roja y la intensidad interrumpida Jorge Martí y Pau Roca, los dos guitarristas. / Iñigo Barquín El grupo valenciano de pop total presentó su undécimo álbum en una Stage Live transversal y cantarina que no pareció percibir los parones de ritmo ÓSCAR CUBILLO Sábado, 2 marzo 2019, 13:57

El viernes La Habitación Roja (La Eliana, Valencia, 1994), quizá el mejor grupo de pop español, dio dos conciertos en Bilbao. A las 5 de la tarde, en mala hora y anunciado in extremis, en dúo acústico sus dos guitarristas ofrecieron un bolo promocional de media docena de canciones al empezar la sesión ante cuatro espectadores y al acabarla ante catorce. Pero a las 9.30 de la noche, a la hora de la verdad, más de 200 personas entraron en la sala Stage Live, donde presentaron su undécimo disco, 'Memoria' (Mushroom Pillow, 2018), en un concierto intenso de 22 canciones en 113 minutos. Un concierto efectivo y bien recibido por los fans (cómo cantaban) a pesar de sus ineficiencias técnicas (la voz apenas se distinguía) y tácticas (el orden de las canciones se antojó anticlimático: cuando parecía que iban a despegar, se frenaban con algún lento).

El quinteto, con nuevo miembro a sueldo a los teclados y la tercera guitarra (Endika, vasco él, de cerca de Bilbao dijo que era y al que estaban sus padres viendo en primera fila), La Habitación Roja alternaron sus dos grandes influencias, la de Los Planetas en los momentos más festivaleros y machacones (por ejemplo la tercera y la cuarta canción: 'La segunda oportunidad', con las cuatro voces a tope –el único que no aportaba coros era el baterista del bombo cual espejo- y 'Hoy es un día perfecto', que les imita hasta en el título; aquí el enfático fan Íñigo Barquín, siempre en primera fila, decía: «Son más Planetas que los Planetas. Gracias a Dios se salieron de esa línea»), y el influjo de los Smiths más propensos a las inflexiones vocales (la flotante 'Estrella herida de muerte' y la lánguida 'Berlín', ambas del undécimo álbum, luego 'Volverás a brillar', en el largo bis 'Posidonia'…).

Los valencianos en 'Nunca ganaremos el Mundial'. / Óscar Cubillo

Fue un buen bolo, pero se les podría exigir más. No en vano acudimos a la Stage Live esperando disfrutar de un MUY buen bolo, pero el encuentro estuvo plagado de 'coitus interruptus', como los calificó un espectador anónimo al acabar. Sí, subíamos a la cima propulsados por el subconsciente y la memoria individual (porque el sonido difuminaba las letras), pero nos volvían a bajar por la ladera. Escalamos por ejemplo en himnos generacionales como 'Nunca ganaremos el Mundial' a tres guitarras («ja, ja, ja… ¡Luego lo ganamos! Esta canción es anterior», exclamó Íñigo antes de ponerse a hacer 'air guitar'. En efecto: la canción se editado en 2005 y el Mundial de Sudáfrica lo ganamos en 2010). La dinarámica 'La noche se vuelve a encender'; otro himno como el novedoso 'Líneas en el cielo' (el de dónde irán los aviones que sobrevuelan la ciudad…); el festivalero y triguitarrero 'El eje del mal' (no va a volver a pasarnos esto…); el pariente de Tachenko y Señor Chinarro 'Febrero'; otro himno planetario como 'Indestructibles' (y tú y yo éramos indestructibles…); el expansivo, planetario y festivalero 'Voy a hacerte recordar' (con coros Mumford And Sons oooh-oh); 'El resplandor' con sus espesos cachos a lo Oasis para abrir el bis y, para cerrar el bis y el bolo, los dos temazos más impactantes: 'La edad de oro', a tres guitarras, y 'Ayer', dinarámica y coreada, con el líder Jorge Martí sin apoyar a la guitarra y bailando hasta cantar de rodillas en una pose muy indie.

No obstante, tales citados momentos tan intensos que deberían haberse prolongado se veían interrumpidos, refrenados, por interpretaciones más lentas y peor armadas. Algunas de las mentadas en plan Smiths, útiles para que el grupo recuperara el resuello, y otras en las que Jorge se descolgaba la guitarra (alternó una eléctrica Rickenbacker y una acústica), caso de 'Madrid' para cerrar antes del bis, o durante el bis demasiado dilatado y sin comprimir la energía, una 'De cine' casi en plan Dorian orgánicos.

Resumiendo: que los valencianos quitan del repertorio unas cinco canciones más lentas y febles, recortan el show a la hora y media, perfilan más la voz, y nos habrían mantenido volando de principio a fin. Es lo beneficioso de los conciertos en los festivales: los grupos suelen tener menos tiempo, van más al grano y no necesitan dosificar energías por estirarse.