El cantante de Love Os Lesbian, Santi Balmes.

El grupo Love of Lesbian anuncia que no tocará en los festivales que tengan vínculos con la empresa proisraelí KKR

La banda catalana se suma así a los numerosos artistas que han decidido no participar en eventos en los que esa entidad esté inmersa

Bruno Vergara

Bruno Vergara

Viernes, 26 de septiembre 2025, 15:17

El grupo Love of Lesbian ha anunciado que no tocará en los festivales en los que la empresa israelí KKR tenga participación accionarial. De esta forma, la banda catalana de indie rock e indie pop se suma a los numerosos artistas que han decidido no participar en eventos en los que esa entidad esté inmersa.

La banda ha asegurado en un comunicado a través de las redes sociales que esta decisión «es el resultado de una serie de debates internos que han requerido tiempo». «No somos un grupo que tome decisiones impulsivas», asegura la formación. E insiste en que siempre ha tratado de construir «una respuesta común, honesta y compartida». «No siempre es fácil ya que somos plurales, imperfectos y con tantas dudas y miedos como cualquier otro», reconoce.

Love os Lesbian ya había expresado en distintas ocasiones su postura en torno a lo que ocurre en en Gaza a través de los escenarios en los que han actuado en los últimos meses. «Pero ahora ha llegado el momento de dar el siguiente paso», añaden en el comunicado.

«Esta decisión supone, inevitablemente, renunciar a algunos festivales con los que ya teníamos conversaciones avanzadas para 2026, pero creemos que la coherencia con lo que pensamos y sentimos ahora mismo debe prevalecer», afirman.

Este paso afecta al Interestelar de Sevilla, evento que anunció hace unos días la participación de Love of Lesbian, que finalmente no estará en la edición 2026.

No obstante, la banda subraya que esta decisión no tiene que ver con la relación que mantienen con dichos festivales, que reconocen «siempre» ha sido buena. «Esa fantástica relación forjada tras los años ha hecho que nuestra decisión haya sido aún más difícil de tomar», han concluido.

