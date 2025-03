La Gripe y Tú reviven a Platero y Tú

Óscar Cubillo Sábado, 1 de marzo 2025, 08:06 Comenta Compartir

Ya saben nuestros lectores que primero estuvieron Platero Y Tú (Bilbao, 1989-2002). Y que tras la disolución de estos por decisión de Fito Fitipaldi, que deseaba seguir en solitario, la base rítmica, conformada por el bajista Juantxo y el baterista Jesús, se juntó con el guitarrista Txema Olabarri, de Sedientos, y en ese mismo 2002 montaron el grupo La Gripe, que ya tiene tres discos. En diciembre de 2023, La Gripe participaron a un homenaje de músicos locales vizcaínos a Platero y Tú, sumando a su alineación al guitarrista y cantante Fran, de Malanoche, encargado de la voz principal y la guitarra para parecerse más a la formación plateresca. No pensaban dar más que unos tres conciertos como mucho de homenaje a su antigua banda, pero la calurosa y nostálgica recepción popular les ha empujado a continuar dando conciertos por doquier, bolos con inmensa mayoría de canciones de los Platero, y ya bajo el nombre de La Gripe y Tú.

Este viernes y el domingo grabarán un disco en directo en el Kafe Antzokia. Ambas fechas han agotado todo el aforo en la venta anticipada: 600 por noche. La Gripe y Tú lo grabarán en audio y en video, o sea que repetirán la ropa el segundo día, mañana domingo: la camiseta de los Malanoche que eligió Fran, la camiseta del merchandising de La Gripe y Tú que se puso Juantxu, la indumentaria negra, escueta y coriácea de las dos coristas (que también tienen su grupo: Tequilas Moonrise), la camiseta de calavera del tecladista colocado al fondo a la derecha…

Ampliar Txema, ex Sedientos, espoleando al público. Ania López

Y así, en septeto, La Gripe y Tú dieron un concierto decreciente de 25 canciones en 125 minutos con un claro punto de inflexión, el tema 18º, 'Imanol', a partir del cual el último tercio del concierto se atascó de diversas maneras: temas más lentos (alguno evidentemente para recuperar resuello), charlas con el público («a ver si cantáis ésta, que no estás cantando nada, joder. Lo vamos a grabar en Madrid», exageró Juantxu, pues la gente sí cantó contenta), largas presentaciones de músicos y técnicos, una canción del bis en la que salió a tocar en su lugar su grupo amigo Lowe, de versiones y tardeos, o la citada canción de 'Imanol', una garrulada de fiesta rural, un vals costumbrista al modo de Evaristo Páramos, el de La Polla Records.

Los dos primeros tercios del repertorio estuvieron bien, con el septeto yendo al grano, sin apenas hablar al respetable, sin casi interrupciones entre canción y canción… La Gripe y Tú arrancaron con 'Barrancos rocosos' de La Gripe, sonaron como los Rolling Stones de Santutxu en '¿Cómo has perdido tú?' de Platero y Tú (todas las citadas son de Platero, excepto donde se indica), rocanrolearon en plan Rosendo dinámico en 'Voy a acabar borracho', alcanzaron la comunión con la parroquia predispuesta no solamente en 'Alucinante', facturaron canciones redondas ('Entre dos mares'), resonaron a sus mayores (a Barricada en 'Tras la barra', a Extremoduro en el transgresivo 'Me dan miedo las noches') y también a sus epígonos (a Marea en 'Ya no existe la vida' y sus ooohh-ooohh, a La Fuga en 'No hierve tu sangre'), y alcanzaron los tres momentazos del caliente concierto con tres hits muy cantarines: el rocanrol 'Mari Madalenas', el jitazo 'El roce de tu cuerpo' (era como si oyéramos cantarlo a Fito), y el nervio ska 'Un abecedario sin letras'.

Ampliar

Y aunque en dos temas de la gripe consecutivos cantados por Txema, el 14º y el 15º, se notó cierto bajón ('Salir' y 'Tu pelo rojo', versión a su vez de Sedientos), tras la citada 'Imanol', la 18ª, la pegada inmediata y la electricidad desatada del bolo de La Gripe y Tú se diluyeron o sofocaron: 'Al cantar' fue una balada comunitaria y con ella acabaron en falso y tardar en reaparecer para dar el bis con el blues 'Cantalojas' (lento y algo Los Suaves) y proseguir invitando a los Lowe en 'Si la tocas otras vez' (la tocaron por ellos: bajo, batería, las dos guitarras y la voz principal, y todo resultó muy extraño), despidiéndose en plan desparrame con 'Si tú te vas', y dando dos vivificantes pellizcos en este bis que fueron 'Hay poco rock and roll' (con los coros tribales de la peña) y 'Juliette' (un rocanrol tipo La Polla).

Pues se supone que lo del domingo seguirá el mismo orden, o sea que también se debería notar el bajón del último tercio.

Temas

Música

Bilbao