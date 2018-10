El gran viaje de Hawkwind Contemporáneos, astrales y aún actuales tras 49 años de trayectoria en el rock progresivo, los clásicos británicos despegaron su máquina espacial en una Sala BBK que asistió atónita a la cita ÓSCAR CUBILLO Martes, 9 octubre 2018, 14:06

Una leyenda como la copa de un pino actuó el lunes en el ciclo Music Legends de la Sala BBK: Hawkwind, el Vuelo del Halcón, grupo de rock espacial progresivo gestado en 1969 en Londres y liderado aún por su miembro fundador, el vocalista y guitarrista Dave Brock, de 77 años. Además, Hawkwind es un nombre conocido por haber militado en él durante una temporada Lemmy Kilmister, el líder de Motörhead. El lunes habría unos tres cuartos de entrada en la Sala BBK (nos extrañó que no se agotara el taquillaje) y entre las camisetas que vestía la peña vimos al menos tres de Motörhead, un par de Hawkwind y varias sueltas de Dream Theater, Two Gallant, Atomic Rooster, Judas Priest, Lucifer… ¡Y eso que miramos sólo al acabar el show!

Más que un show, fue un viaje sónico-espiritual de rock espacial, de hard rock progresivo y de psicodelia cósmica. El trayecto duró 99 minutos para unos trece pasajes cambiantes ejecutados en quinteto, coloreados por las pantallas lisérgicas de fondo (oscilaban entre las geometrías narcóticas y las inmersiones astrales válidas para el epílogo de la película '2001'), adornados y sugestionados por el theremin más espectacular y bien traído que hemos oído nunca, y perjudicados por ciertas imperfecciones acústicas (la primera canción se oyó bastante mal y cada dos por tres se colaba un molesto chasquido de algún aparato mal conectado; ¡pero hubo quien se pensó que ese defecto era parte del espectáculo!).

Legendarios y aún en activo a pesar de la edad y de la pinta vetusta (editan discos regularmente –el último 'Road To Utopia', de este año y del que sonaron unas , dan 30-40 conciertos al año –cifra que crecerá en 2019 porque celebrarán su medio siglo de andadura-…), Hawkwind absorbieron los sesos y provocaron las sensaciones de los oyentes sentados durante un set con momentos electrizantes y roquistas que dosificó fuerzas serenándose en marasmos acústicos a veces folk. Todo entremezclado, pero nos quedamos con las etapas más roqueras.

Repertorio serpenteante

No se puede decir que el del lunes fuese un viaje al pasado, un mero ejercicio nostálgico, pues los cinco tipos (tres miembros provectos como Brock, el baterista y el teclista del theremin, más dos de mediana edad, bajo y segunda guitarra y voz) se creen la historia que nos narran (al margen de sus letras extensas y hasta verborreicas sobre ciencia ficción, ahí estuvo el poema recitado y también bien traído por Dave Brock 'Black Corridor', sobre el espacio, que no ama, no odia, no muere…) y volaron también a lo largo de un repertorio serpenteante abierto por lecciones de rock primigenio aplicables al stoner rock contemporáneo ('Assault and Battery / Golden Void'), lanzamientos puramente progresivos y cabalgadores ('Shot Down In The Night'), gradaciones con señales captadas de King Crimson y Pink Floyd ('Paradox'), ciertos parones por el ecuador (el folk a lo Caravan 'We Took The Wrong Step years Ago', el citado poema, la bucólica viñeta instrumental 'Himno al sol')… piezas previas a encender de nuevo el turbo (el espectacular 'Damnation Alley' con su película de dibujos animados de apoyo apocalíptico y sus aires de jam a lo Gong o Van Der Graaf Generator) y, tras las últimas bocanadas de aire a modo de resuello ('Zarozinia' y su onda Pink Floyd y ese theremin magnífico), disponerse al despegue definitivo (la grandiosidad creciente partiendo de la lisergia exótica blusera de 'Have You Seen Them?', el rock progresivo metropolitanamente futurista de 'Utopia') y regalar un bis con el respetable en pleno en pie coreando la hippie 'Spirit Of The Age' (que si uno se fija tuvo sustratos influencia del brit pop).

Buen viaje, aunque al acabar algunos echaron de menos revisiones de clásicos suyos como 'Silver Machine', 'Master Of The Universe' o el propio 'Motorhead'.