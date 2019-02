Gonzalo Tejada homenajeando a Marilyn Mas (piano), Andueza (aquí al clarinete), Tejada (contrabajo) y Barrueta (batería). / E.C. El contrabajista donostiarra, al frente de un combo de fuste, improvisó sobre canciones de la actriz Marilyn Monroe en la Escuela de Música de Las Arenas ÓSCAR CUBILLO Domingo, 24 febrero 2019, 13:48

El sábado, para actuar en el sexto y último concierto de los seis que han compuesto el 11º Ciclo Neguko Bidaia, subvencionado por el Ayuntamiento de Getxo y celebrado en el auditorio de la Escuela de Música Andrés Isasi de Las Arenas, los cuatro músicos vinieron cada uno de un lugar: el líder del proyecto, el contrabajista Gonzalo Tejada, desde San Sebastián; el pianista Roger Mas desde Cataluña (vaya, es profesor del Musikene y una vez a la semana viaja hasta Euskadi para dar clase); el saxofonista Mikel Andueza desde Navarra; y el baterista getxotarra Borja Barrueta… ¡desde Melilla!

Los cuatro confluyeron para rendir homenaje audiovisual a la actriz Marilyn Monroe en su faceta de vocalista. Y es que Gonzalo Tejada (San Sebastián, 1960) editó hace un lustro en el sello guipuzcoano Errabal el disco 'Norma Jeane Baker' (el nombre real de la actriz), grabado por el mismo plantel que en Las Arenas, sólo que sustituyendo al baterista Iago Fernández por Barrueta. Y el sábado los cuatro improvisaron sobre temas conocidos de Marilyn que, antes de ser ejecutados en vivo, a menudo eran precedidos por la versión más conocida de Marilyn, reproducida en una pantalla de fondo en películas como 'Los caballeros las prefieren rubias' o 'Niágara'.

La cita duró 102 minutos para 7 piezas, a las que hubo que sumar cuatro fragmentos peliculeros y un minicoloquio de 14 minutos previo al bis, donde el respetable preguntó y donde Tejada explicó que las improvisaciones se hacían sobre estructuras fijas, por caminos ya estacados en los que, en teoría, cada músico sabe por dónde va la pieza. Tejada fue el que más disfrutó del encuentro, el pianista Mas elevó el nivel en cada una de sus intervenciones, Andueza leyó todas sus notas del atril pero revelando un nivel superior y creciente, y a Barrueta, con el rostro tapado por un plato, solo le vimos en el bis, desde un palco, y entonces estuvo muy atento a todo. Ah, en la primera presentación sentenció Tejada: «son buenos amigos, algo que no es fácil de decir en la vida, y en esta profesión menos». Ja, ja, ja…

A Gonzalo Tejada le da pena la vida privada que sufrió Marilyn. / E.C.

El concierto cursó ascendente y se reservaron las piezas con más gancho, las mejor trabadas, para el final, que aquí nadie es tonto. De hecho, las dos primeras de las siete piezas se interpretaron demasiado atadas en corto: pecó de canónica y tímida la primera, la relajada balada 'Diamond's are a girl's best friend' / Los diamantes son el mejor amigo de las chicas' (a la cual Tejada calificó de machista y propia de otra época), y cada músico fue a su bola en la segunda improvisación, la del standard 'A fine romance' (menos mal que Mas lo elevó al final con su aire tropical).

A partir de esta dupla todo creció subliminalmente y generalmente apostando por las revisiones libérrimas, como la de 'I'm through with love' y su desamor en la barra del bar («yo estoy felizmente casado hace 35 años», aclaró el donostiarra), aunque alguna resultó reconocible, caso de la saxofonista 'My heart belongs to daddy' (selección conducida por un Andueza que no quitó ojo al atril y que estuvo dotada de un minisolo de contrabajo muy ovacionado durante el que pensamos en Charlie Haden).

El cuarteto voló muy alto en la balada 'Kiss' de la película 'Niágara', y se despidió con el broche de oro, la pieza más fiel en la recreación, la única que no presentó Tejada, 'After you get what you want', vivaz, brillante y sentida, y además precedida por Marilyn con vestido transparente en la película de 1954 'There's No Business Like Show Business' ('Un mundo de fantasía' en España). Esa fue la cima, aunque para el bis se reservó una improvisación original titulada 'Norma Jeane Baker', como el CD de Gonzalo Tejada.

El último fragmento que se proyectó en el concierto, 'After you get what you want':