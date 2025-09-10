El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Gonzalo (guitarra y voz), Aritza Castro (batería), Israel Santamaría (teclados) y Mikel Azkargorta (bajo). Unai Endemaño
Rock Vasco

Gonzalo Portugal: «Canto en inglés porque quiero llegar a más gente y viajar con mi música»

El guitarrista bilbaíno de blues-rock presentará el sábado noche en el Kafe Antzokia su álbum 'Release', que según él va más de emociones que de estilos

Óscar Cubillo

Óscar Cubillo

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 15:45

Tras finiquitar Last Fair Deal, grupo de blues-rock de alcance internacional bautizado por una canción del fundador del blues acústico Robert Johnson ('Last fair deal gone down'), el guitarrista bilbaíno Gonzalo Portugal debutó a su nombre con el EP 'On my way' (2022, cuatro cortes en 17 minutos, el último una versión del 'Rollin' & tumblin'' de Muddy Waters). Y recientemente ha publicado su primer largo, 'Release' (2035, siete cortes en 27 minutos), que estrenará a lo grande este sábado en el Kafe Antzokia (22 h, 10-12 €).

En directo, Gonzalo Portugal (que también toca la guitarra con los guipuzcoanos Noa & The Hell Drinkers) apabulla al frente de un cuarteto de gran sonido americanista. Y 'Release' contiene diamantes en bruto que crecerán en vivo, caso del boogie vía George Thorogood 'Brace for impact', el blues flamígero, agitado y slider puro Johnny Winter 'Walkin' blues' (su versión del clásico de Robert Johnson, pero en su caso electrificado), el blues moderno pero a la vez viejo tipo Black Keys 'I know', el influjo del hacha Joe Bonamassa ora roquero y sudista en 'Home' ora blues lento escuela Freddie King en 'Near', la onda ondulante en plan Dewolff 'Searchin'', y de ese final campero, country, a lo Travellin' Brothers de relax, que es 'Still dancing'. Hala, hemos citado los siete títulos.

Dejemos ahora que Gonzalo Portugal nos hable de su música, sus guitarras, su nuevo disco y su bolo de estreno.

-¿Qué tal te ha ido el verano? ¿Currando o vacacionando?

-Sobre todo currando, aunque también he tenido unos días de descanso. Se viene un año intenso por delante.

-¿Cómo aprendiste a tocar la guitarra?

-Mezclando unas pocas clases con mucho aprendizaje de oído. Y con muchísimas horas de práctica, je, je.

-Tocas la eléctrica y la acústica. ¿Qué diferencias sientes al colgarte cada una de ellas?

-Para mí, la acústica es más íntima, más personal. La eléctrica me da otras posibilidades sonoras y es más explosiva, pero con la acústica siento que estoy más desnudo como músico.

-¿Cuántas guitarras tienes, eléctricas y acústicas?

-Tengo cuatro eléctricas y dos acústicas. De las eléctricas, mis favoritas son un par de Stratocaster, aunque también tengo una Gibson Les Paul y una Schecter que uso con Noa (& The Hell Drinkers, el otro grupo con el que toca). De acústicas tengo una Gibson LG1 y una Eastwood más económica. En general, me encantan las guitarras pequeñas tipo folk o parlour.

-¿Quiénes son tus tres guitarristas favoritos y por qué?

-Tengo muchos y voy por épocas. Ahora mismo estoy escuchando mucho a Jeff Beck. También me marcan otros grandes que han sabido combinar técnica con emoción.

-Vale, ¿por qué te gusta Jeff Beck?

-Por su capacidad expresiva. A veces no parece tocar una guitarra. Y es único en ese sentido.

-¿Y de los grandes del blues? Buddy Guy, Freddie King…

-Buddy Guy, Freddie King, Albert King. B. B. King… ¡A todos esos los adoro!

-Normal…

-Y aprendí copiándoles. Pero no soy muy de colocar a unos por encima de otros, en listas. Me da más oírlos por épocas, a rachas, como decía antes.

-¿Por qué se acabó Last Fair Deal, grupo con el que sacaste tres discos, y por qué empezaste en solitario?

-Last Fair Deal tuvo su momento. Con el tiempo cada uno fue llevando su vida por distintos caminos y la pandemia ayudó a poner punto final. Sentí que era el momento de iniciar mi carrera en solitario.

-¿Impone más presentarse con tu nombre y apellido?

-Sí. A mí me da hasta un poco de vergüenza utilizar mi nombre para el proyecto.

-¿Desde cuándo eres profesional de la guitarra?

En 2009 dejé mi trabajo para dedicarme en exclusiva a la música.

-Tienes unos 40 años. ¿44 como el blues?

-Ahora tengo 42 años.

-Muy bien. Háblanos de tu nuevo disco, 'Release'. Preséntalo a los lectores.

-Es un disco que no busca un estilo, sino contar emociones.

¿Y a qué le cantas?

-Depende del momento: a mí mismo, a mis amigos… A veces como desahogo, y otras como un canto a la esperanza.

-¿Por qué en inglés? ¿Con intención de salir fuera?

Porque quiero llegar a más gente y viajar con mi música. Además, la mayoría de mis influencias cantaban en inglés, así que me sale de forma natural.

-¿Cómo será el bolo de estreno de este sábado a las 10 en el Antzoki?

Va a ser un concierto muy especial. Es el comienzo de una nueva etapa que nos hace mucha ilusión. Y poder estrenarlo en casa, rodeado de amigos y familia, es un auténtico placer.

-Te acompañan unos cracks: el bilbaíno Israel Santamaría (teclas), el baracaldés Aritza Castro (batería) y el guipuzcoano Mikel Azkargorta (bajo). ¿Qué les das para que toquen contigo?

-Eso tendrías que preguntárselo a ellos, je, je… Lo que sí puedo decir es que disfrutamos mucho tocando juntos.

-Ah, el disco sale a tu nombre, sin sello discográfico.

-Sí, está auto-editado. De momento ha salido en CD y en todas las plataformas digitales.

