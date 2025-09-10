Gonzalo Portugal: «Canto en inglés porque quiero llegar a más gente y viajar con mi música»

Óscar Cubillo Miércoles, 10 de septiembre 2025, 15:45 Comenta Compartir

Tras finiquitar Last Fair Deal, grupo de blues-rock de alcance internacional bautizado por una canción del fundador del blues acústico Robert Johnson ('Last fair deal gone down'), el guitarrista bilbaíno Gonzalo Portugal debutó a su nombre con el EP 'On my way' (2022, cuatro cortes en 17 minutos, el último una versión del 'Rollin' & tumblin'' de Muddy Waters). Y recientemente ha publicado su primer largo, 'Release' (2035, siete cortes en 27 minutos), que estrenará a lo grande este sábado en el Kafe Antzokia (22 h, 10-12 €).

En directo, Gonzalo Portugal (que también toca la guitarra con los guipuzcoanos Noa & The Hell Drinkers) apabulla al frente de un cuarteto de gran sonido americanista. Y 'Release' contiene diamantes en bruto que crecerán en vivo, caso del boogie vía George Thorogood 'Brace for impact', el blues flamígero, agitado y slider puro Johnny Winter 'Walkin' blues' (su versión del clásico de Robert Johnson, pero en su caso electrificado), el blues moderno pero a la vez viejo tipo Black Keys 'I know', el influjo del hacha Joe Bonamassa ora roquero y sudista en 'Home' ora blues lento escuela Freddie King en 'Near', la onda ondulante en plan Dewolff 'Searchin'', y de ese final campero, country, a lo Travellin' Brothers de relax, que es 'Still dancing'. Hala, hemos citado los siete títulos.

Dejemos ahora que Gonzalo Portugal nos hable de su música, sus guitarras, su nuevo disco y su bolo de estreno.

-¿Qué tal te ha ido el verano? ¿Currando o vacacionando?

-Sobre todo currando, aunque también he tenido unos días de descanso. Se viene un año intenso por delante.

-¿Cómo aprendiste a tocar la guitarra?

-Mezclando unas pocas clases con mucho aprendizaje de oído. Y con muchísimas horas de práctica, je, je.

-Tocas la eléctrica y la acústica. ¿Qué diferencias sientes al colgarte cada una de ellas?

-Para mí, la acústica es más íntima, más personal. La eléctrica me da otras posibilidades sonoras y es más explosiva, pero con la acústica siento que estoy más desnudo como músico.

-¿Cuántas guitarras tienes, eléctricas y acústicas?

-Tengo cuatro eléctricas y dos acústicas. De las eléctricas, mis favoritas son un par de Stratocaster, aunque también tengo una Gibson Les Paul y una Schecter que uso con Noa (& The Hell Drinkers, el otro grupo con el que toca). De acústicas tengo una Gibson LG1 y una Eastwood más económica. En general, me encantan las guitarras pequeñas tipo folk o parlour.

-¿Quiénes son tus tres guitarristas favoritos y por qué?

-Tengo muchos y voy por épocas. Ahora mismo estoy escuchando mucho a Jeff Beck. También me marcan otros grandes que han sabido combinar técnica con emoción.

-Vale, ¿por qué te gusta Jeff Beck?

-Por su capacidad expresiva. A veces no parece tocar una guitarra. Y es único en ese sentido.

-¿Y de los grandes del blues? Buddy Guy, Freddie King…

-Buddy Guy, Freddie King, Albert King. B. B. King… ¡A todos esos los adoro!

-Normal…

-Y aprendí copiándoles. Pero no soy muy de colocar a unos por encima de otros, en listas. Me da más oírlos por épocas, a rachas, como decía antes.

-¿Por qué se acabó Last Fair Deal, grupo con el que sacaste tres discos, y por qué empezaste en solitario?

-Last Fair Deal tuvo su momento. Con el tiempo cada uno fue llevando su vida por distintos caminos y la pandemia ayudó a poner punto final. Sentí que era el momento de iniciar mi carrera en solitario.

-¿Impone más presentarse con tu nombre y apellido?

-Sí. A mí me da hasta un poco de vergüenza utilizar mi nombre para el proyecto.

-¿Desde cuándo eres profesional de la guitarra?

En 2009 dejé mi trabajo para dedicarme en exclusiva a la música.

-Tienes unos 40 años. ¿44 como el blues?

-Ahora tengo 42 años.

-Muy bien. Háblanos de tu nuevo disco, 'Release'. Preséntalo a los lectores.

-Es un disco que no busca un estilo, sino contar emociones.

¿Y a qué le cantas?

-Depende del momento: a mí mismo, a mis amigos… A veces como desahogo, y otras como un canto a la esperanza.

-¿Por qué en inglés? ¿Con intención de salir fuera?

Porque quiero llegar a más gente y viajar con mi música. Además, la mayoría de mis influencias cantaban en inglés, así que me sale de forma natural.

-¿Cómo será el bolo de estreno de este sábado a las 10 en el Antzoki?

Va a ser un concierto muy especial. Es el comienzo de una nueva etapa que nos hace mucha ilusión. Y poder estrenarlo en casa, rodeado de amigos y familia, es un auténtico placer.

-Te acompañan unos cracks: el bilbaíno Israel Santamaría (teclas), el baracaldés Aritza Castro (batería) y el guipuzcoano Mikel Azkargorta (bajo). ¿Qué les das para que toquen contigo?

-Eso tendrías que preguntárselo a ellos, je, je… Lo que sí puedo decir es que disfrutamos mucho tocando juntos.

-Ah, el disco sale a tu nombre, sin sello discográfico.

-Sí, está auto-editado. De momento ha salido en CD y en todas las plataformas digitales.

