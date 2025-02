'Godspell' y el Evangelio del siglo XXI

Óscar Cubillo Viernes, 7 de febrero 2025, 01:11 Comenta Compartir

'Godspell', o góspel, se puede traducir también por Evangelio, o sea Nuevo Testamento. En eso, en las Sagradas Escrituras, en el Evangelio de San Mateo, se basa el 'musical' muy teatralizado 'Godspell', que de jueves a domingo tendrá seis funciones en el Teatro Campos. Presenta la garantía de Antonio Banderas y Emilio Aragón, que asumen la producción, la adaptación en el siglo XXI de una obra original americana estrenada en 1971.

Lo malo es que, en este proceso que vivimos de autodisolución de Europa, de descreimiento generalizado, mucha gente no entiende lo que pasa en escena, no se entera de qué va la vaina del relato. A lo cual no ayuda que la primera escena no venga a cuento y no se entienda nada y despiste a todos (eso sí, ahí cabe la mejor frase del libreto, una puya irónica sobre una genérica ONG presuntamente solidaria), y que el personaje principal de la acción no sea presentado de modo convencional en el guión y el público haya de averiguar quién es.

Y se supone que es Jesucristo, pero sin barba y sin conciencia de Hijo de Dios. Sin la seguridad de la que hacía gala Jesús, y es que el protagonista de este bienintencionado 'Godspell', Adrián Salzedo, parece más un coach, un entrenador personal, un vendedor de humo (que no botafumeiro), a lo largo de esta propuesta de dos horas y cuarto (contando 15 minutos de descanso) desarrollada en un mismo decorado (con andamiaje en su mitad derecha, con un rosetón de vieja catedral, un decorado que no varía en la segunda parte), con un único cambio de vestuario (pasamos de la grisura de la primera escena, apocalíptica o algo así, al colorismo buenrollista de la segunda, entre lo circense y el hippismo de 'Hair', otro musical), e interpretado por 10 actores muy jóvenes (que suelen cobrar menos, cinco chicas y cinco chicos, ¿Jesús y los nueve apóstoles?; ah, hace un cameo una técnica de escenario, o sea en total hay 11 en tarima), 10 actores que chillaron mucho al principio, cantaron muy bien todo el rato y actuaron como en una buena obra teatral escolar (o universitaria, que ahí nació el libreto original en Pensilvania, de inspiración episcopal, protestante).

Ampliar Con el vestuario de la primera escena. Óscar Esteban

Este Jesucristo naif ni lleva barba ni hace milagros, y habla en parábolas (¡la del hijo pródigo!) y sembrando versículos del Evangelio como mensajes de wasap en aluvión («esto no tiene ni pies ni cabeza», alegó Óscar Esteban casi al final; «no estoy entendiendo nada e igual me voy, aunque ha mejorado algo tras la media hora inicial, que ha sido horrible», juzgó en el intermedio un Óscar Cine que se quedó hasta el final: «la segunda mitad ha sido incluso peor que la primera, y el último sketch ha sido absolutamente anticlimático»).

Carece de la fuerza de Jesucristo Superstar y, más que a un Salvador, se asemeja a un predicador, pues da la sensación de que ignora su condición divina y actúa como un mero representante en la tierra, un maestro de ceremonias que sugiere más que amonesta a sus acólitos, que no le hacen mucho caso, los muy jóvenes. Es que hasta este presunto Jesucristo se pierde (se diluye) entre los otros nueve personajes de una obra teatral con recursos diversos de efectos contrarios: el cuadro (ni fu ni fa), las sombras chinas (curiosas), las marionetas gigantes, la mímica, el subir a escena a dos del público (prescindible por completo), o los anacronismos nada solemnes aunque afortunadamente breves: Macarena, 'Bienvenidos' de Miguel Ríos, lo de Gila, el anuncio del turrón, el punteo imitador de Guns N Roses…

Ampliar Con el vestuario colorista. Óscar Esteban

Los números musicales también son muy variados en los estilos, y abarcan desde el rap en plan 'El príncipe de Bel-Air' hasta el flamenquito a la sombra del 'Aserejé', o desde el hippismo con ukelele y el folk a lo Simon & Garfunkel hasta el cabaret circense con bienaventuranzas.

Y entre todos los números, entre todas las canciones, unas más coreografiadas que otras, destacaron un rock and roll (repetido en un sorpresivo bis), un pop algo Villaga People ('Te rogamos, óyenos'), un par de temas muy ópera rock, y un blues cabaretero y levemente sexy que pide 'Deja de pecar'.

El jueves, primer día de función, hubo más de media entrada, con la asistencia concentrada en el patio de butacas. En el intermedio informó Óscar Cine que es el día con menos entrada, que los demás ya tienen vendido más papel.