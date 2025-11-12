El Gobierno vasco asume que el cese de Treviño fue por el mal clima laboral en la Euskadiko Orkestra

El despido fulminante de Robert Treviño (Texas, 1984) como director titular de la Euskadiko Orkestra ha generado controversia política y judicial desde que el Consejo ... de Administración de la entidad decidió, el 27 de enero de 2025, poner fin a su titularidad tras ocho años al frente de una formación que depende del Gobierno vasco y tiene su sede en San Sebastián. El Ejecutivo de Vitoria respondió ayer a la petición de más información que el pasado 13 de octubre requirió el PP en el Parlamento vasco. Las consultas de la agrupación popular se centraban en las razones del cese y las condiciones contractuales de Treviño. Los informes y documentación adjunta, a la que ha tenido acceso EL CORREO, confirman que el clima laboral fue la causa que precipitó la reestructuración completa de la directiva de la Euskadiko Orkestra y no la necesidad de un «cambio de rumbo» como argumentaron en su día sus responsables.

La Fundación Gizagune, contratada para pulsar el clima laboral, emitió un informe –que ha costado 14.833 euros– que calificaba la situación como «un conflicto de base estructural en fase 2 por su intensidad». Dicho con otras palabras, la tensión había alcanzado «un nivel de emociones tan elevado que predominaba la animadversión y la confrontación». «El conflicto está tan escalado que ha llegado a conflicto relacional», añadían los expertos, un indicador de que el mal ambiente en la plantilla se había enquistado. También era significativo que la participación en el estudio resultara llamativamente alta: 89 personas respondieron al cuestionario y 42 fueron entrevistadas en persona, lo que suponía un 85,57% del total. Esta masiva respuesta ya constituía por sí misma un indicador de la gravedad de la situación.

La convivencia en la Euskadiko Orkestra se había deteriorado hasta extremos inaguantables y el Consejo de Administración tomó cartas en el asunto. El 27 de enero acordó por unanimidad rescindir no solo el contrato con Treviño sino también prescindir de Oriol Roch, director general de la Euskadiko Orkestra. La decisión se enmarcó oficialmente –sin aludir en ningún momento a las verdaderas razones– en «un proceso de cambio de rumbo destinado a cerrar un ciclo para abrir otro que aportara nuevas perspectivas».

Ninguna indemnización

El cese de Treviño, no obstante, tuvo un cariz distinto al de Roch. En el caso del director de orquesta el despido fue inmediato, sin ninguna indemnización y se produjo en el marco de una relación mercantil de prestación de servicios. El vínculo del músico texano con la formación vasca no era laboral. A Treviño se le pagaba por actividad realizada, con una retribución de 30.000 euros por programa de abono (10.000 por el primer concierto y 5.000 por cada uno de los siguientes); 50.000 euros anuales como cantidad fija por responsabilidad general como titular; 8.000 euros por actuación en giras europeas y 10.000 para el resto del mundo; además de 9.000 euros para compromisos extraordinarios.

Según el contrato de Treviño, firmado el 29 de octubre de 2021, en caso de rescisión se le debía avisar con 9 meses de antelación antes del inicio del último programa en el que participaba como director titular. Conforme al dossier sobre el caso que ha entregado el Gobierno vasco al PP y demás formaciones políticas, este plazo no se cumplió ya que la posibilidad de cese se le comunicó el 8 de diciembre de 2024 y la resolución efectiva se produjo el 27 de enero. Es decir, transcurrieron cerca de siete semanas, muy por debajo de los nueve meses preceptivos.

El documento oficial del Departamento de Cultura señala que la decisión se tomó «a la vista de que las informaciones obtenidas corrobaron la existencia de un conflicto grave, con el fin de prevenir de forma efectiva los riesgos laborales». Una justificación basada en la prevención de problemas de convivencia que no exime del cumplimiento de los plazos contractuales de preaviso. Como resultado del incumplimiento de la notificación de nueve meses, Treviño presentó el 11 de marzo una demanda ante los Juzgados de lo Social de San Sebastián para reclamar una indemnización de 558.400 euros (y subsidiariamente 488.600).

La sentencia de primera instancia fue desestimatoria para el director de orquesta, al declararse el juez incompetente para valorar su despido ya que su vinculación era de naturaleza mercantil. En la actualidad, el proceso sigue su curso porque el maestro texano tenía derecho a recurrir ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.