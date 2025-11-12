El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Robert Treviño, en un concierto al frente de la Euskadiko Orkestra. Juantxo Egaña

El Gobierno vasco asume que el cese de Treviño fue por el mal clima laboral en la Euskadiko Orkestra

Una firma externa constató que la «animadversión» y la «confrontación» eran la tónica de la relación con la plantilla

Isabel Urrutia Cabrera

Isabel Urrutia Cabrera

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 00:10

Comenta

El despido fulminante de Robert Treviño (Texas, 1984) como director titular de la Euskadiko Orkestra ha generado controversia política y judicial desde que el Consejo ... de Administración de la entidad decidió, el 27 de enero de 2025, poner fin a su titularidad tras ocho años al frente de una formación que depende del Gobierno vasco y tiene su sede en San Sebastián. El Ejecutivo de Vitoria respondió ayer a la petición de más información que el pasado 13 de octubre requirió el PP en el Parlamento vasco. Las consultas de la agrupación popular se centraban en las razones del cese y las condiciones contractuales de Treviño. Los informes y documentación adjunta, a la que ha tenido acceso EL CORREO, confirman que el clima laboral fue la causa que precipitó la reestructuración completa de la directiva de la Euskadiko Orkestra y no la necesidad de un «cambio de rumbo» como argumentaron en su día sus responsables.

