El Gobierno prestó 340.000 euros a Wegow en 2019 para impulsar la empresa que hoy mantiene en vilo a grupos y promotores por su quiebra

La plataforma de venta de entradas Wegow, que anunció este miércoles su entrada en preconcurso de acreedores provocando gran preocupación en el sector musical, recibió ... en 2019 la cantidad de 340.000 euros en concepto de préstamo de la empresa pública Enisa, dependiente del Ministerio de Industria y Turismo, que concede estas ayudas con hasta un 15% del total a fondo perdido, como «parte no reembolsable» a pequeñas y medianas empresas «que quieren impulsar sus proyectos de emprendimiento innovador».

En una entrevista realizada para una publicación de la propia Enisa, se presentaban como el «primer 'marketplace' social de la industria de la música que, además de venderte las entradas, te conecta con el resto de asistentes». En el texto se especificaba que había obtenido «tres préstamos participativos de Enisa cuya cantidad total asciende a 340.000 euros» y que la empresa «no deja de crecer y tiene como meta a corto plazo la internacionalización».

En su página web, Wegow, fundada en 2013 por José María Ozamiz y Gonzalo García-Miñaur y con sedes en Bilbao y Madrid, exhibe además las distinciones a Mejor Trayectoria StartUp de 2019 y el Premio de Cepyme al Mejor Proyecto Emprendedor del Año (2017), galardón que recibió en el Museo Reina Sofía en una gala presidida por Mariano Rajoy «por su gran potencial de crecimiento». Por todo esto, la sorpresa ha sido mayúscula en el sector ante el anuncio de la compañía, que por medio de un comunicado informaba de que . El preconcurso de acreedores permite a la empresa mantener a los directivos en sus puestos mientras se inicia un proceso de negociación para subsanar las deudas.

La alarma entre bandas, empresas de management y promotores de conciertos y festivales -además de un buen número de asistentes a conciertos que han comprado sus tiques a través de esta compañía- seguía extendiéndose ayer entre todos los afectados, muchos de los cuales, sin querer hablar públicamente el asunto, sí reconocían que permanecen en contacto para ver cómo evoluciona el asunto y organizarse de cara a un futuro para ver cómo recuperan el dinero de las entradas gestionadas a través de Wegow.

El grupo Bombai sí habla de «pérdidas del 80%»: «Es obvio que no vamos a recuperar el dinero de las entradas vendidas, con tanta ilusión que habíamos hecho esta gira. Ya no solo para conseguir algo económico, sino para que la gente sea más fiel y venga a los conciertos. Lo que más nos jode es el respeto que se le ha perdido a toda la gente que trabaja con nosotros a la hora de crear una gira y de tener unos beneficios, ya no solo para el grupo, sino para todo el equipo», señaló Javier Fernández, el cantante, que informa de que han decidido cambiar de tiquetera para las entradas que aún están a la venta, práctica por la que están optando las bandas afectadas. «Los beneficios en una gira de salas no son tan grandes, pero sí que te dan para pagar todo la gente que trabaja contigo, como el equipo, la 'crew', la oficina... Ese dinero va a salir ahora de nuestro bolsillo y no vamos a tener beneficios para recuperar los gastos», añadió, e informó de que no piensan cancelar las citas.

También hizo públicos sus temores el grupo Veintiuno a través de sus redes sociales: «Cierta empresa nos debe una fortuna. Nosotros vamos a dar nuestros conciertos religiosamente, a pagar a nuestra crew religiosamente y ya nos apañaremos. A nuestro público no le va a afectar en nada. Me piden que no diga más, cuando podamos lo haré».

Un representante de una empresa de management que trabaja con una banda muy afectada por el problema, explicó a este periódico que están «preocupados, pero que quieren ser cautos hasta que se conozca la magnitud del problema, las causas exactas y qué va a pasar con el dinero de todas las entradas que han vendido», montante de momento paralizado al haber entrado en la situación de preconcurso de acreedores. A su juicio, son muchos los afectados, y se mantienen en contacto como colectivo. Considera que la mayoría de los grupos que tienen ya las entradas vendidas y sin visos de poder cobrar ese dinero, «harán frente a sus conciertos por respeto y responsabilidad con su público, pero que habrá algunas que no sean capaces de hacer frente a los gastos que puede suponer una gira y deban suspender sus conciertos».

Otra firma que lleva a grupos asegura que lleva ocho años trabajando con Wegow sin ningún tipo de problemas: «Son gente maravillosa, trabajan bien y no nos esperábamos que algo así sucediera, no entendemos qué ha podido pasar porque siempre han funcionado». Reconocen que ni siquiera el problema que Wegow tuvo en junio del año pasado con uno de sus directivos -al que tuvo que despedir por un ataque homófobo al escritor Fonsi Loaiza en la Feria del Libro de Madrid- les hizo pensar en cambiar de compañía, pese a que este hecho sí les otorgó al parecer cierta mala fama entre algunas bandas, según fuentes consultadas. «Nosotros decidimos seguir con ellos porque solucionaron aquel incidente y no vimos ninguna necesidad de cambiar, tampoco no tenemos información sobre cómo son en su ámbito personal los directivos de otras empresas».

Además de la venta de tiquets compartida con otras compañías, Wegow tenía en exclusiva las entradas para los conciertos en Bilbao de El Kanka en en la sala Santana en diciembre; toda la gira de La MODA, con tres citas en la misma sala y dos de ellas con entradas agotadas y Avalanch por su 30 aniversario en noviembre en D8 Sorkuntza Faktoria. Además, tenían también la exclusidad de la venta en Madrid de los shows de Veintiuno, Elyella, el concierto 30 Aniversario Kaos Urbano del año que viene en Las Ventas con 'sold out', Camin y Los Chikos del Maiz. Vendían también el Vibra Mahou Fest Gijón; un tributo a Radio Futura, El Último De La Fila y Héroes Del Silencio por la banda Mescalina en Málaga; a Carmen 113 y John Pollõn en Granada; a Arizona Baby en Zaragoza; y a Osees y El Altar del Holocausto en Barcelona.

José Pascual Otalora, Spasky, promotor vasco de conciertos y festivales como el BBK Bilbao Music Legends Fest, no ha trabajado nunca con Wegow, porque se mantienen «fieles a la plataforma de venta de Kutxabank» con la que siempre han trabajado. Reconoce haber tenido ofertas de la compañía ahora en problemas para ofertar tiques de sus eventos, algunos de los cuales sí aparecen en su página web (como el Legends) pese a no vender las entradas: «Ya les hemos dicho en más de una ocasión que no queremos aparecer anunciados, porque da pie a errores. Supongo que es una práctica que se hace para parecer que se tiene más potencial del real».

FACUA-Consumidores en Acción explican que la situación en la que se encuentra Wegow no significa el cese de su actividad y señalan que la web continúa «activa y habilitada» para la venta de entradas de diferentes eventos y espectáculos. Advierten sin embargo de que si promotores cancelasen los conciertos que maneja WeGow con «el argumento de que la tiquetera no les ha abonado el dinero de las entradas vendidas», los consumidores podrán dirigir sus reclamaciones a dichas promotoras para reclamar la devolución del dinero, así como posibles indemnizaciones por daños y perjuicios --billetes de tren, hoteles, etc.--.

«WeGow no es organizadora de eventos, por lo que la entrada en preconcurso no supone que los conciertos o espectáculos para los que se haya adquirido entradas a través de esta plataforma vayan a ser cancelados. En cualquier caso, la mayoría de los anuncios de su web corresponden a eventos que, para la adquisición de entradas, los usuarios son redirigidos a otras páginas o plataformas como El Corte Inglés o Ticketmaster», señala FACUA.