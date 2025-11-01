El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Saludos finales de su hermano El Aspirino, Ostalinda, el director García Espina, y Juan Manuel Moreno. Óscar Cubillo

La gitana Ostalinda Suárez inaugura la temporada de otoño de la Banda Municipal de Barakaldo

La flautista extremeña de currículo pionero e internacional estrenó mundialmente la obra 'Lo que nunca dije', compuesta por su padre, el director de orquesta Paco Suárez, en un Teatro Barakaldo lleno

Óscar Cubillo

Óscar Cubillo

Sábado, 1 de noviembre 2025, 09:05

Comenta

Este viernes, en el marco del octavo de los diez conciertos que dan forma al 29º ciclo Viernes Flamencos del Teatro Barakaldo, la flautista gitana ... extremeña Ostalinda Suárez estrenó mundialmente la obra 'Lo que nunca dije', que a su vez ha sido la primera cita de las cuatro que conforman el ciclo llamado 'Vientos de otoño', el cual propone sendos conciertos de la Banda Municipal de Música de Barakaldo. Los otros tres son uno de bandas sonoras (28 de noviembre, para celebrar Santa Cecilia, la patrona de los músicos), uno teatralizado y titulado 'Rossini en su salsa' (12 de diciembre), y el concierto de año nuevo, 'Un día en Viena', con composiciones de los Strauss (siempre el 4 de enero, que esta vez cae en domingo).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos hermanas abren en Bilbao una discoteca que funcionará todos los días de la semana
  2. 2

    Bizkaia ajustará las tablas del IRPF un 2% para compensar una inflación que ya supera el 3%
  3. 3

    «Me puse muy nerviosa al ver a un desconocido abrazar y coger a mi hija de dos años»
  4. 4 Arturo Pérez-Reverte estalla contra la regulación de la palabra cáncer
  5. 5

    Los bomberos trabajan durante toda la noche para sofocar el incendio de Güeñes, que sigue activo
  6. 6 El subsidio de 570 euros al mes que el SEPE dará a los desempleados que no tienen derecho a paro
  7. 7

    Los turistas paran los pies a los hosteleros bilbaínos careros
  8. 8

    La francesa Orange se hace con Euskaltel tras alcanzar el 100% de MasOrange
  9. 9

    Los vecinos de Marzana, «aliviados» por el cierre de las terrazas: «No estamos en contra de los bares, solo pedimos poder descansar»
  10. 10

    Los afectados por el derrumbe de un edificio en Santurtzi: «Estamos aliviados de poder volver a casa aunque la preocupación persiste»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La gitana Ostalinda Suárez inaugura la temporada de otoño de la Banda Municipal de Barakaldo

La gitana Ostalinda Suárez inaugura la temporada de otoño de la Banda Municipal de Barakaldo