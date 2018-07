Rock vasco Yo, Gerard: «La música que compongo no encaja en las escenas de Bizkaia» Iñigo Benito (batería), Andoni Eskubi (guitarra), David Lamíquiz (voz, piano, teclados) y Josu Cobelo (bajo, teclados). / / TXABI PERROZOMPOPO El teclista David Lamíquiz regresa a la palestra liderando a un cuarteto treintañero y devoto de Vetusta Morla que estrena su debut de indie sentimental e intelectual este viernes en el Kafe Antzokia con entrada libre ÓSCAR CUBILLO Jueves, 5 julio 2018, 19:07

No se les caen los anillos al presentarse así en su Bandcamp: «Pop-rock indie, en castellano, con pianos y teclados muy presentes y melodías. 'Son canciones bonitas y creemos que pueden gustar'», afirman. Tienen experiencia en grupos anteriores (Yo Náufrago, Autoestereo, Mobydick, Señores…) y son David Lamíquiz, Andoni Eskubi, Josu Cobelo e Iñigo Benito. El líder es David, teclista, pianista y cantante, quien tras cinco años sin componer (de 2011 a 2016) y siete sin disco (2011-2018) de repente se ha sentido pleno de inspiración para componer las piezas que caben en el debut de su nuevo proyecto, bautizado Yo, Gerard. El disco se titula 'Silencio, hoy se rueda', y se puede oír, e incluso escuchar, en el mismo Bandcamp

El oyente piensa inevitablemente en Vetusta Morla desde que suena la primera canción de 'Silencio, se rueda' ('Cuando por fin te hayas ido'), pero audiciones posteriores permiten emerger comparaciones con Ellas (los ex Mild en 'No queda nadie, no queda nada en la despensa'), con Radiohead ('La lista ha quedado inacabada') y hasta con el getxotarra Garamendi ('Democracia enferma', la versión de Señores, un grupo donde el líder Lamíquiz ofició como apoyo teclista).

Este viernes estrenan el disco con entrada libre en el Kafe Antzokia (22 h; más Arana), y por esto el martes despartíamos con David, durante los penaltis mundialista entre Inglaterra y Colombia. Ganó Inglaterra, vaya…

- ¿Cómo os juntasteis Yo, Gerard?

- Fue a comienzos de 2017. Tras varios años colaborando con otros músicos como Mobydick y Señores se me juntó una nueva remesa de canciones que creíamos merecía la pena ser grabada. Las preparamos entre Basauri y Bilbao y reservamos una semana de estudio en noviembre de 2017. Las grabamos con Jagoba Ormaetxea en los estudios TAOM.

- ¿Por qué os animasteis?

- Para que no se nos lleve el viento. Para que nuestros futuros nietos puedan ver la pequeña huella que dejaron sus aitites.

- Extraño nombre… ¿Por qué lo habéis elegido?

- Yo, Gerard sale de beber cervezas un viernes por la noche y de una lluvia de ideas en el whatsapp del grupo. Es algo poco explicable. Queríamos continuar con el formato de Yo, Náufrago. Este nombre nuevo evoca a personajes como el futbolista Piqué, el poeta Gerardo Diego, el actor Gerard Depardieu, ¡o sea Obelix!... Y nos enamora Gerrard, el mito del Liverpool, aunque nos falla que se escriba con doble erre... El nombre del grupo tiene que ver con todo esto y con nada a su vez.

- ¿Vuestras influencias y grupos favoritos?

- Las influencias son diversas y cada miembro viene de tocar estilos distintos: indie, jazz, rock... Si tuviera que elegir tres actuales nombres actuales, uno local, otro nacional y otro internacional, podrían ser McEnroe, Morgan y Eels. Y si ampliamos el horizonte temporal, me saldrían Ordorika, Standstill y Elton John. Y Mocedades, por supuesto.

- ¿Y cuánto os gustan, os influyen, os marcan, Vetusta Morla?

- Fueron aire fresco hace diez años. Son un grupo autogestionado que se ha construido desde abajo y paso a paso. Sin concesiones. Algo para quitarse el sombrero. En 2008, cuando sacaron 'Un día en el mundo', el Kafe Antzokia de Bilbao nos llamó a Whitewood, un grupo que teníamos entonces, para hacer de teloneros en su concierto. Nunca habían subido al Botxo y vendieron unas 400 entradas. Su explosión fue posterior. Hoy, 10 años después, han vuelto a Bilbao convertidos en referencia generacional y en la misma semana el Kafe Antzokia vuelve a apostar por nosotros para presentar este nuevo proyecto. Ha sido una feliz coincidencia.

- David, ¿estuvisteis en el bolo de Vetusta Morla el sábado en el Guggenheim? ¿Qué pasó? ¿Sentisteis miedo por esas aglomeraciones?

- Sí, estuvimos entre el público. De hecho, Josu, el bajista, estuvo con ellos y les regaló algún disco del nuevo proyecto. Más allá de las colas, que fueron muy, muy largas, y del retraso, no nos afectó el tapón que se creó en las escaleras del Guggenheim. Estábamos ya dentro, al fondo, y veíamos cómo se iba acumulando la gente que iba llegando. A ciertas edades nos atrae más ver un concierto junto a la mesa de sonido que delante, embotellados. No cabe duda de que algo falló, pero mantuvimos los brazos cruzados y disfrutamos de las canciones de Vetusta Morla.

- ¿El indie pop en vuestra línea 'gerardista' tiene tirón en Euskadi?

- Desde que tenía 20 años me di cuenta de que la música que componía no encajaba en las escenas de Bizkaia. Me arrimaba a mis amigos, a los de Cordura, Simca, NUN y derivados, y acabábamos tocando en directo con grupos más roqueros para los que nosotros éramos demasiado poppies. Y viceversa. Hoy también veo a bandas buscando un hueco propio: Izaro, Ellas, Larry Bird, The Bilus Moon, Grises… Hay propuestas muy interesantes.

- ¿En qué grupos anteriores habéis estado y de qué estilo eran?

- Ha sido una mezcla variopinta: los mencionados Yo, Náufrago y Whitewood de indie pop, Scum To The Leader, de free rock experimental, Autoestereo, de pop rock guitarrero, Mobydick, que es él mismo… En esto de dar conciertos ya peinamos algunas canas. Entre los cuatro miembros del grupo superamos ampliamente los 500 conciertos

- Ya. Decís en Bandcamp que tenéis una edad. ¿Tenéis familia?

- Efectivamente, en la década de los treinta las cosas ya se ponen en perspectiva. Josu y yo tenemos familia y andamos en los 35. Andoni e Iñigo no, son más jóvenes. Pero se adaptan forzosamente a nuestra conciliación. Ensayamos de noche y les robamos momentos del fin de semana. Como solemos decir: baño, biberón y a ensayar.

- ¿De qué curráis?

Todos trabajamos en otros menesteres: educación, diseño, ingeniería, clases de guitarra...

- Vuestro disco debut. Coméntalo por encima. ¡Y sus letras!

- 'Silencio, hoy se rueda' es el disco que acabamos de publicar. Son ocho composiciones, siete propias y una versión del 'Democracia enferma' de Señores. En general es una oda a lo normal, a nuestra ciudad, la lluvia, la enfermedad, los nacimientos, el amor, la amistad… Hay personas que nos trasladan que el disco transmite positivismo y otras que nos sugieren melancolía. Supongo que es un disco digerible, no muy largo y variado. Nos dicen que se oye del tirón y eso hoy en día es un halago. Se pueden oír pianos, sintes, melodías bonitas, canciones redondas, intensidad…

- El bolo de presentación es gratis, este viernes en el Kafe Antzokia (22 h, más Arana). ¿Por qué?

- Es el primer viernes de julio, llega el verano y damos nuestro primer concierto en un marco incomparable como el Kafe Antzokia. Fue todo muy simple: escribimos a Gotzon Uribe (quien lleva la programación del Antzoki) preguntándole si tenía alguna fecha libre para alquilar la Kutxa Beltza (la sala pequeña, el Antxiki) un jueves y fue él quien nos propuso este otro formato en la sala grande y en viernes. Creo que esto demuestra cómo el Kafe Antzokia sigue apostando por facilitar propuestas locales para el público de nuestra ciudad. ¿No te parece un contrapunto a la cultura del macroevento y de los grandes nombres en festivales?

- Ya, si no coincidiera con el Getxo Jazz iríamos a veros. Que no se lo pierdan los que anden por Bilbao.

- Gracias. Además, tenemos la enorme suerte de compartir pista de baile con Arana, el proyecto de Alfonso, ex-Cancer Moon, con quien ya tocamos en su día con su grupo Sweet Oblivion en unas Bilbao Acoustic Sessions. Hace siglos de aquello...

- Hace siglos de todo. ¿Cómo será vuestro bolo?

- Quien se quede en Bilbao este viernes y se anime a acercarse al Kafe Antzokia podrá ver dos bandas distintas, complementarias en este espectro musical etiquetado como indie. Música de a pie, honesta, desde lo independiente pero con vocación de crear canciones redondas y con poso emocional. El directo será intenso, enérgico. Nos gusta sudar.

- David, ya has comentado que teloneasteis en su día a Vetusta Morla. ¿A quién o quiénes os gustaría telonear, o salir de gira? Sé ambicioso.

- La respuesta sería Morgan, pero no es ambicioso, ja, ja, ja… Si hubiera que mencionar alguien más grande me quedo con The Divine Comedy, por ejemplo.

Video de su canción 'Cuando por fin te hayas ido', pesarosa a lo Vetusta Morla: