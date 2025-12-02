Gatibu pone un broche de oro a su adiós con un nuevo disco grabado en directo 'Azken zoramena' cierra el círculo tras 25 años del grupo de Gernika, que lanza el trabajo basado en el concierto ofrecido en su localidad en junio

J. F. Cachorro Martes, 2 de diciembre 2025, 00:09 Comenta Compartir

«'Azken zoramena', el nuevo trabajo de gatibu. Doble CD y triple vinilo grabado en directo en Gernika'. El 5 de diciembre disponible en plataformas digitales y pronto en formato físico». Así se anuncia en las redes sociales Facebook y X la última sorpresa del grupo vizcaíno, que dice adiós después de 25 años sobre los escenarios y un enorme éxito de público. Además de los tres conciertos que ofrece este mes en el BEC y que atraerán a miles de espectadores, el trío ha querido acabar con un nuevo disco, el undécimo de su carrera, para prolongar aún más su huella en la música popular en euskera.

El trabajo reproduce la actuación del pasado 7 de junio en Gernika, donde se unieron los sentimientos, la emoción y las famosas canciones de Gatibu. Fue un espectáculo histórico para sus fans y también para los propios integrantes de Gatibu. Tocaban en su pueblo natal por última vez y con invitados muy especiales, con formaciones musicales e intérpretes de su comarca conocidos por el gran público. Se títuló 'Azken zoramena Gernikan' y contenía un repertorio especial con los tres primeros discos de la banda: 'Zoramena', 'Disko infernu' y 'Laino guztien gainetik, sasi guztien azpitik'.

El lanzamiento ahora de 'Azken zoramena' será, sin duda', una de las propuestas más buscadas en la Azoka de Durango, que comienza este viernes y concluye el próximo lunes.

Con esta novedad, el grupo gernikarra pone un broche de oro a su gran despedida en directo, bautizada como 'Agur esan barik' y que tendrá lugar en el BEC de Barakaldo con tres conciertos: este sábado y el 12 y 13 de diciembre (agotadas las entradas para los dos últimos días). El ahora trío comenzó su carrera con el disco 'Zoramena' (2002) y cierra el círculo con 'Azken zoramena'. Una última locura de los aclamados Alex Sardui, Gaizka Salazar y Haimar Arejita, que dicen adiós cuando están «en lo más alto».

Temas

Gernika