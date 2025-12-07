Gatibu va de menos a más en el primero de sus tres adioses en un BEC lleno

Óscar Cubillo Domingo, 7 de diciembre 2025, 02:13 | Actualizado 02:19h. Comenta Compartir

La verdad es que a Gatibu le costó arrancar su primer concierto de despedida tras 25 años de andadura preparado para el BEC. Quedan dos fechas con el aforo agotado para la semana que viene, viernes y sábado, y el de ayer sábado, con el BEC también lleno, duró 160 minutos para 28 canciones. Pero el primer tercio se hizo largo y dio la sensación de que no estaba sucediendo nada entre tanto rock tosco y vulgarote, robado de la fuente del rock transgresivo de Extremoduro (su líder Robe Iniesta vivía antes en Gernika), pero con el que no se llegaba a ninguna parte.

Gatibu arrancaron con el latigazo de 'Bixotza suten', casi a lo Danko Jones, pero se atascaron entre la selección del repertorio y la dosificación de fuerzas, pues la noche se presentaba larga, de dos horas y media según el horario oficial (y en ese primer terció participó el primer invitado, el rapero Bengo). Afortunadamente el concierto cursó creciente, aunque no daba la sensación de encontrarnos en una despedida.

Encadenaban canciones con distintas formaciones (entrando y saliendo los tres vientos, y los invitados, claro), en tres ocasiones tomaron aire disimuladamente emitiendo desde las pantallas gigantes (redondas esta vez) las declaraciones de amigos y fans (en el tercer pasaje los fans eran guiris, varios sudamericanos hablando en euskera), se puede decir que hubo tres escenarios distintos (el más chulo el tercero), y los invitados tampoco rompieron la pana, y eso que salieron Fito y Uoho, ex Platero, cada uno por su lado. Fue un concierto normal, dentro de una escala superior, o sea bueno, y muy bueno cuando el sonido se hizo cañonazo, listón que se subió en la canción décima, un swing sincopado, y en los dos temas siguientes Gatibu apretaron en las guitarras de largo recorrido, recordando a los primeros Loquillo y Los Trogloditas.

Sobre el tercer escenario, con una pantalla luminosa horizontal a baja altura, a partir de la canción 14ª, 'Bang-Bang Txik-Txiki Bang-Bang', uno de los dos mejores momentos del show, el concierto normal tirando a bueno dio un salto a lo muy bueno, a los momentos en verdad eufóricos, a la comunión general con el público. Salió Uoho y con la guitarra se sumó al rock ceremonial 'Ez dot sinisten', salió Fito y con su pellizco montó la fiesta en 'Urepel', en el tema funkie 'Gabak Zerueri Begire' se puso a gritar eo-eo todo el BEC, y el segundo mejor momento de la velada fue un lento, 'Loretxoa', con el trikitilari Iñaki Plaza de invitado y Alex Sardui cantando muy bonito.

Recuerdo a Mikel Caballero

Eso sí que era un macro-concierto especial desde hacía bastante tiempo, y ya hasta el final los momentos inspirados fueron muchos e incluso todos: la intervención de Maren en 'Azke maitte', la sincera melancolía en memoria de su difunto exbajista Mikel Caballero inyectada a 'Agur kapitaina', así como el arranque del bis con el 'Hator hator' coreado a capella por todo el BEC.

Y cargado de intención política, el riff metalizado de 'Gora kopak!' (antes del cual Alex brindó con centenas de katxis de plástico elevados desde el público), el euforizante 'Zeu, zeu, zeu' (con pirotecnia, la tercera vez que se prendió; y también hubo confeti), una de sus canciones más redondas que es 'Euritan dantzan' y la despedida con otro golpe roquero sobre la mesa como 'Musturrek sartunde'.

Esta de Gatibu es una despedida en tres capítulos, y quizá el cantante Alex, el guitarrista Haimar (con una estética muy a lo Guan Aguirre, de Amaral) y los demás (un sexteto base, noneto cuando intervenían los tres vientos) aún no han asimilado que lo van a dejar, emoción que seguro les embarga la semana que viene, en los dos últimos bolos.