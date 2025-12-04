Gatibu arranca el sábado su agur a los escenarios:«Ha sido un privilegio» La banda de Gernika pone fin a 25 años de carrera congregando a 45.000 personas en el BEC este fin de semana y el próximo

Quedan tres últimas fechas. Tres conciertos multitudinarios en el BEC. Tres citas en las que las canciones de Gatibu sonarán por última vez delante de 15.000 almas cada noche. Ante semejante acontecimiento, los nervios se respiran entre los miembros de la banda y quienes les acompañan en el equipo que ultima los preparativos para la cita que pondrá punto y final a 25 años de andadura de una de las bandas más exitosas y populares de la historia del rock euskaldun.

Así, a lo grande y por partida triple, los de Gernika se despedirán de su público este sábado día 6 y los próximos 12 y 13 de diciembre, todos ellos en el recinto de Barakaldo. Entre pruebas de sonido en el Bizkaia Arena, atiende a EL CORREO Haimar Arejita –guitarrista y miembro fundador de la banda junto al vocalista Alex Sardui–, que se confiesa algo nervioso ante la ocasión y todavía poco consciente de que se trata del fin de la banda.

«Las sensaciones que tenemos son de mucha emoción, mucha ilusión y un poquito de nervios. De momento tristeza no, porque el ambiente está siendo muy alegre y no queremos hacer una despedida triste», explica el músico gernikarra. «Pero en algún momento, cuando seamos conscientes de que esto se va a acabar de verdad, llegará algo de pena. Sentiremos ese vértigo. Pero de momento no pensamos en eso», se conjura de cara al primero de los tres 'agures'.

Precisamente, Arejita empuñará un instrumento especial en el último de los tres conciertos. Se trata de una guitarra diseñada a medida por los alumnos del proyecto Guitar Stream, compuesto por estudiantes de la Escuela de Ingenieros de la UPV/EHU. «Fue una sorpresa. Nos propusieron hacernos una guitarra a medida que estrenaré en el BEC. Me han pedido algunas especificaciones y les he guiado para que la hagan a mi gusto. La cosa es dar visibilidad a este proyecto de la universidad pública. La verdad que es el sueño de cualquier guitarrista, y si te la hacen aquí en Bilbao, pues todo suma», celebra el artífice de las seis cuerdas en la banda vizcaína.

Y, para redondear más si cabe la despedida, el grupo llegará al Bizkaia Arena con 'Azken zoramena', un disco en directo recién salido del horno y que recoge una actuación especial, la que dieron en su localidad de origen la pasada primavera:«Grabamos el concierto de Gernika el 7 de junio, cuando nos despedimos de nuestro pueblo. Ya teníamos pensado registrarlo para disco y quedó muy chulo. Estuvimos bastante finos tocando y vimos que merecía la pena sacarlo».

Va a ser un trabajo extenso que resume en directo lo mejor de su discografía, en forma de triple vinilo y doble CD. Se pondrá a la venta mañana mismo, coincidiendo con el inicio de la Azoka de Durango, donde los integrantes de la banda estarán firmando varios días. «El mismo sábado del concierto por la mañana estaremos en Landako Gunea, y luego también el domingo y el lunes. La agenda va a ser apretada pero merecerá la pena», detalla Arejita.

La intensidad ha marcado todos estos últimos meses de andadura de la banda, que van a inmortalizarse además en un documental dirigido por Jabi Elortegi y producido por Pausoka: «Elortegi ha dirigido muchas series y películas vascas y ha trabajado en ETB y, como le encanta el rock y es fan de Gatibu, le encantó la idea y se aventuró». La banda está cerca de culminar el rodaje.«Terminará después de los conciertos del BEC. Llevamos ya desde primavera con ello y hemos registrado diferentes momentos de la gira y del viaje a Estados Unidos de este verano», explica el guitarrista sobre los conciertos que ofrecieron en el Jaialdia de Boise.

Difícil elegir con qué quedarse tras un cuarto de siglo en la brecha, aunque sobresale el cariño del público. «La gente nos manifiesta que en momentos difíciles de su vida hemos sido un agarre, una muleta. Con eso se te llena el corazón. Y ha habido momentos mágicos y preciosos en los conciertos que no se pueden olvidar. Ha sido un privilegio», zanja el fundador de Gatibu.