Garbayo: «Nadie vive en estado eufórico mucho tiempo»

Este jueves el power-popero getxotarra Garbayo, hoy vecino de la Sierra de Gredos, por donde el pimentón de la Vera, estrenará en Bilbao (Kafe Antzokia, sala superior, 20.15 h, 12-15 €) su tercer lanzamiento, 'Días de euforia' (Folc Records), un vinilo de 10 pulgadas a 45 rpm con 7 canciones, de las cuales nuestras favoritas son 'Corre conmigo', un power-pop noctámbulo, un híbrido entre los Red Kross en el Azkena Rock Fest y los Hives conectando con el público («una invitación a salir y exprimir el día y la noche como si no hubiera un mañana», explica Ignacio Garbayo en la hoja de promoción) y 'Las banderas', un rock con gran influjo de los Kinks de los 70 («va en contra de las etiquetas, de las ideologías que tanto nos crispan, de los prejuicios en los que nos vemos metidos de manera absurda. Es un grito al amor entre hermanos y a la libertad»).

También hay pop en plan Elvis Costello napoleónico («'Invadiremos Europa' es una declaración de intenciones que engancha con un sinte rollo The Cars e incita a invadir Polonia, Europa y luego el mundo», pone en la misma hoja de promo), un medio tiempo tipo Hellacopters («'Todos mis amigos' o la dedicatoria a los colegas que siempre están ahí, los fieles compañeros de batallas, a todos vosotros que me seguís») y pop lisérgico («'Como un huracán' es realmente alcanzar un orgasmo. La sensación de llegar muy alto. Es la más psicodélica del disco, recuerda a la melodía del 'Rain' de los Beatles y los sonidos los hemos cuidado mucho»).

Bueno, pues animándoos a acudir al bolo de estreno de este jueves en el Antxiki, procedemos a interrogar al líder de Garbayo, que es un cuarteto completado por nuestro admirado Pit Idoyaga (guitarras), Lander Moya (bajo) y Javi Estrugo (batería y productor de los vídeos).

Ignacio, has abandonado una discográfica sólida, profesional y con muchos trabajadores como es Oso Polita, el sello de la promotora de conciertos Last Tour, donde lanzaste los LPs 'Sonido forestal' (2018) y 'La onda expansiva' (2021). ¿Por qué? ¿Quién no ha cumplido las expectativas? ¿Tú o ellos?

El paso por Oso Polita fue una experiencia fantástica. Me colocaron en el mapa y trabajamos con mucho rollo, pero lo de no seguir juntos no se ha debido a las expectativas sino a la necesidad de tener el control en todos los procesos y agilidad en la toma de decisiones.

Ajá…

Comprendo que ellos necesitan protocolos, porque son mucha gente. Pero a los que tenemos el culo inquieto nos desespera deber esperar para tomar una decisión porque solemos ser viscerales y, cuando algo visceral se enfría, la cosa pierde sentido.

Ya. Y ahora Folc Records saca tu nuevo vinilo, 'Días de euforia' (25). Folc, el sello independiente de los gemelos del grupo Los Chicos.

Soy amigo de los gemelos desde los tiempos de Zodiacs y las referencias que publican me encantan. Así que me parece un sitio estupendo para publicar mis vinilos. Son súper profesionales y la comunicación es instantánea, igual que llamar a un colega.

Estuvieron a punto de arrojar la toalla hace unos meses y de cerrar el sello.

Tuvieron un disgusto serio del que se han recuperado y han salido fortalecidos.

Me alegro…

Se agradece muchísimo trabajar un disco con peña a la que le flipan tus canciones y se pone en tu lugar, porque también son músicos y además de tu mismo rollo.

¿Es una colaboración, o co-edición, o qué?

Ellos publican los vinilos y yo, con gran ayuda de Javi Estrugo (batería y director de los videos), me dedico a gestionar lo digital. Acabamos de lanzar la nueva web, estamos en estrecha relación con el agregador y la editorial, y hemos grabado un vídeo por cada canción del disco.

Igual que funcionan los bilbaínos No Quiero: cada canción nueva sale en vídeo.

Nos queda mucho que aprender y es un reto, porque la industria cambia rápido y no hay tiempo para aburrirse. Y sobre todo no hay tiempo que perder en tomar una decisión porque, aunque sea equivocada, es mi puta decisión.

¿Por qué un vinilo de 10 pulgadas con siete canciones?

Siempre me ha gustado el formato 10 pulgadas. ¡Es un disco que cabe en una mochila! Se parece mucho al 12 pulgadas pero es un pelín más pequeño. Rula a 45 revoluciones por minuto y consigue un sonido realmente grande si no abusas del número de canciones. Por eso son siete, para que sonasen todas con el aire suficiente, con la compresión justa. Añadir más canciones habría mermado la calidad del sonido.

Describe rápidamente tu novedad, venga...

Es un disco luminoso y optimista, con alusiones a los amigos, a ser auténtico y a actuar sin prejuicios.

¡Genial! A propósito: Cantas en contra de las banderas y de las etiquetas en la canción 'Las banderas'.

Que a mi música la llamen power-pop me parece bien para ubicarla, pero paso de etiquetas y de ejercicios de estilo. Quiero hacer lo que me sale de forma genuina. Y genuinamente me producen cierto rechazo las banderas y las etiquetas, me parecen elitistas y excluyentes. Sentir amor hacia tu pueblo es maravilloso y debería poder expresarse sin símbolos, tan solo con actos.

¿Y una bandera universal para representar el amor te valdría o también la desecharías?

Ja, ja, ja... La bandera del amor excluye al odiador, ¡así que tampoco me vale!

Ampliar

Oye, ¿cuál es el animal de la portada de 'Días de euforia'?

El bicho tiene un nombre dificilísimo del que sólo se acuerda Lander Moya, nuestro bajista. Yo digo que es un dingo (un perro salvaje australiano), lo cual no es exacto aunque sí muy parecido. Siempre que digo dingo, Lander me corrige dice 'no es un dingo, es un…, no sé qué'.

¿Por qué lo has puesto en la portada? A mí no me gusta mucho. Parece más una portada de La Secta, los garajeros de Santurtzi…

Lo escogí porque expresa salvajismo y cierta euforia en su pose. Con esa explosión de color y los ojos en blanco puede parecer que está colocado.

Oh...

La euforia realmente es un estado producido por un estímulo artificial, ya sea una droga o un momento potente. Pero es pasajera, nadie vive en estado eufórico mucho tiempo.

Ni se puede ser sublime todo el tiempo, como decía Óscar Wilde. Tú vives en el monte. ¿Tienes animales domésticos? ¿Gato, perro de guardia…?

Tengo dos perros guardianes, un gallo y cuatro gallinas. Hace muy poco un meloncillo, una especie de comadreja, se comió a dos.

Vaya… ¿Y se oye aullar a los lobos por esa sierra?

No se oyen lobos, pero sí lechuzas, pájaros carpinteros y, sobre todo, la garganta, porque pasa muy cerca y este año baja mucha agua.

Sí, que decían que iba a llover menos que nunca y ha resultado más que nunca. ¡La de corridas de toros que se suspendieron o aplazaron en marzo! ¿En qué se diferencian Garbayo y Los Zodiacs, tu anterior grupo, que llegó a girar con Fito y a editar con la multinacional Warner, y que a veces lo reactivas para bolos como el navideño del Coppola?

Se diferencian en los miembros y en que ahora con Garbayo soy más dueño de las decisiones. Es lo mismo que te contaba antes de tomar el control de la carrera. Aquellos años con Zodiacs son un recuerdo imborrable y estoy súper agradecido, pero hay que mirar adelante. Aunque muchos fans de Zodiacs que me vienen siguiendo aseguran que lo de Garbayo se parece. Los Zodiacs somos muy amigos y seguro que nos juntamos a tocar en algún momento. Cuando la ocasión lo merezca, yo me apunto.

Bien…

Creo que como músico que he mejorado en la composición y he reducido los nervios en el escenario. Estoy empezando a salir a tocar solo con la guitarra y la voz, y las canciones de Garbayo se sostienen con más solidez que las de Zodiacs, en general.

¿Cómo será el bolo de estreno en el Antxiki de este jueves a las 8.15 de la tarde, que se lo recomendamos a todos los lectores?

El concierto de la Kutxa Beltza va a tener canciones de los tres discos de Garbayo y alguna de Zodiacs, y va a ser más dinámico que nunca. Me refiero a que tocaremos alto y rápido por momentos, y bajito y lento en ocasiones. Os haremos gritar y susurrar en la misma noche, y sobre todo vais a sonreír y vais a amar a vuestros amigos y a vuestras parejas mucho más que antes del bolo. Nunca olvidéis que el amor es la respuesta.

