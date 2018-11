«No gano mucho dinero, pero estoy orgulloso de mis canciones», afirma Coppel Coppel y Johnny Burning en la barra de El Cocodrilo / E.C. Rock vasco Urbanita y paseante cotidiano, de noche y de día, por Los Madriles, el dylanita getxotarra estrena el viernes en la Nave 9 el doble en directo 'En el Cocodrilo', capturado en el bar de Johnny Burning, que «no tiene pintxos, sólo cerveza fría y rock and roll» ÓSCAR CUBILLO Viernes, 9 noviembre 2018, 11:46

Somos fans declarados del songwriter roquero getxotarra Iñigo Coppel, que este viernes estrena en la Nave 9 (21 h, 5 €, 15 € con CD) su quinto disco, su segundo en directo, 'Coppel en el Cocodrilo' (Calvario Música), grabado durante dos noches de abril en el bar madrileño así llamado y propiedad de Johnny Cifuentes, el pianista, vocalista y líder de Burning, además de amigo de nuestro cantautor rock.

El disco recoge fielmente lo que es un recital de Coppel, con sus raptos de humor y su hilarante facilidad para el ripio bien traído, su capacidad de improvisar sobre la marcha, sus capítulos autobiográficos (genial 'La balada de Edu El Rata'), su pura personificación en las canciones, sus soplidos de armónica, su mitomanía (Elvis, James Cagney, el propio Dylan, un Paul McCartney a quien dedica una canción protesta, el boxeador Poli Díaz…), su invitación a su amigo el televisivo Iñaki López ('Blues hablado sobre la propuesta de ley para soltar leones persas en las calles de Madrid'), su capacidad tanguera ('Éramos tan jóvenes') y su verborrea a veces cáustica, pues no en vano Coppel es un trovador nacido con siglos de retraso (oigan 'Íñigo Coppel viaja a la Edad Media (y el rock and roll salva su vida)').

Antes de la cita en Bilbao, en su casa, donde goza de menos predicamento que en Madrid (ahí actúa más y atrae a más espectadores), Coppel responde a nuestra curiosidad.

- ¿Vives en Madrid o en Getxo, donde creo que has pasado el verano?

- Ahora estoy en Madrid. Vivo aquí, aunque en verano suelo andar por el norte.

- ¿Qué hace un día normal una persona como tú? ¿Deambular buscando la inspiración, currar de algo, ensayar…?

- Paso casi todo el tiempo solo. Leo, escribo, doy alguna clase por ahí y camino dos o tres horas al día pensando en canciones.

- Vaya… te iba a preguntar por eso: ¿cómo te inspiras para componer las canciones?

Tengo mis historias y las que me cuentan. También me gusta mucho observar a la gente, ese rollo flâneur de deambular sin rumbo por la ciudad. Hay canciones en todas partes.

- ¿Y qué haces por las noches? ¿Sueles salir cada noche, como nos declaraste en una entrevista anterior y lo usamos de titular?

- No soy tan nocturno en realidad. Lo que pasa es que vivo solo desde hace años y me gusta más estar por ahí en algún concierto o hablando con alguien en un bar que en casa viendo series.

- ¿Qué se encuentra uno por la noche? Es que yo no salgo y casi nunca he salido.

- En la noche encuentras gente que vive una vida diferente o que ha tenido un día excepcional, para bien o para mal. Suele ser interesante.

- ¿Es más fácil, o probable, ligar de noche?

- En Madrid se liga a todas horas.

- Oye, Coppel, tienes un gran mérito, cada vez más inusual, por cantar letras tan extensas sin colocarte al lado de un atril. Como cuando en el Izar & Star repasaste de memoria ese disco de Bob Dylan.

- Me sorprende que sorprenda. Es mi trabajo. Y, sin ánimo de ofender a nadie, cada vez que veo a alguien con un atril, ya no me creo nada.

Coppel este miércoles tocando en la tienda Power Records / CARLOS Gª AZPIAZU

- ¿Cuáles son tus mayores influencias a la hora de componer ahora mismo?

- Mis tres grandes influencias son la música anglosajona, o sea por resumir el rock dylaniano; la música latinoamericana, especialmente el tango y las rancheras; y la música francesa, Brel y Brassens sobre todo. De la música actual me gustan canciones sueltas más que grupos o solistas concretos. El otro día descubrí 'Palante' de Hurray For The Riff Raff y me encantó.

- Una curiosidad: Sabina le gusta a todo el mundo y ha marcado a muchos músicos. ¿A ti?

- ¡Claro! Amo al Sabina de los 80 y de los 90. Es muy importante para mí. Sus canciones han abierto muchos caminos. Cuando nadie se acuerde de los mediocres que ahora están de moda, la gente seguirá emocionándose con sus canciones.

- ¿Le conoces? ¿Te conoce?

- No le conozco y eso que he vivido años al lado de su casa. Al que sí conocí es a Krahe: era maravilloso.

- Sí, una mañana después de una rueda de prensa estuve de cañas con él. ¡Muy de mañana! Por cierto, has grabado el nuevo disco en directo en el bar madrileño El Cocodrilo, propiedad de Johnny Burning. ¿Es verdad que conocisteis a Burning, tú y Jaime (guitarrista de The Hustlers), con unos 14 años y os fuisteis con ellos para continuar la noche tras un concierto?

- Sí, fue en los 90, después de un concierto en El Congreso.

- Ahí estuve yo también.

- Los Burning siempre se han ido de bares con toda la peña. Johnny lo sigue haciendo. Le gusta mucho la gente. Eso es muy importante. Por eso nos emociona tanto en el escenario. En Madrid, un concierto de Burning es un acontecimiento. Vamos todos con gafas de sol y acabamos luego en El Cocodrilo.

- ¿Cómo es Johnny? Bueno, mejor nos cuentas cuáles son los mejores consejos que te ha dado.

Es muy buena persona, muy noble. Me ha dado muchísimos consejos y los he seguido todos a rajatabla. Una vez me dijo: 'No hagas canciones para vender más y todo eso... Las canciones que te emocionan a ti, en tu casa, a solas, esas son las buenas'. No gano mucho dinero pero estoy orgulloso de mis canciones.

- Y eres parroquiano de su bar. ¿Cómo es? ¿Tiene pintxos o en Madrid no se estila?

- El bar mola entero. La parroquia es gente auténtica. Y claro, solo suena rock and roll. Por suerte está un poco alejado del centro. Si no, sería nuestra perdición, ja, ja, ja… De hecho, Johnny me contó que antes vivía al lado del bar y se tuvieron que cambiar de casa. Le cito textualmente: 'Es que si no me cambiaba me iban a enterrar debajo del Cocodrilo, como a los obispos'. Ja, ja, ja, ja… No tiene pintxos, sólo cerveza fría y rock and roll.

- ¿Has actuado a menudo en ese bar?

- En El Coco habré tocado unas cinco veces. No muchas, en realidad, porque calculo que habré dado más de 500 conciertos por todo Madrid. Me conoce mucha más gente aquí que en Bilbao.

- Tus letras son muy irónicas, a veces hilarantes. ¿Cómo lo consigues?

- También son muy honestas. Pero el humor es fundamental para mí. Además, la gente que va a un concierto quiere emocionarse con la música, pero también quiere reírse y pasárselo de puta madre.

- ¿Hay más sentido del humor en Euskadi o en Madrid?

- Es diferente. En el disco bromeo con la idea de que a los madrileños les encanta escuchar canciones que se cagan en su ciudad. Es totalmente cierto y eso habla muy bien de ellos.

- Yo creo que a más politización de una sociedad menos humor. Y en Euskadi nos rebosa la política. ¿Qué opinas tú?

- Seguramente tienes razón aunque yo estoy totalmente desconectado de la política. Es otra lección que aprendí de Dylan.

- ¿Cómo se te ocurrió grabar un directo en El Cocodrilo? Es el primer disco que se graba ahí, como informa Johnny en la introducción.

- Para mí era absolutamente perfecto porque solo puede tocar una persona en acústico, pero el público es roquero. Yo venía de tocar en bares de cantautores donde casi nadie sabe quién es Chuck Berry.

Jopé… Íñigo, ¿cuánta gente hubo en la grabación?

- En el Coco caben unas cien personas y se llenó las dos noches.

- Felicidades. ¿Por qué nuestros lectores deberían comprar el disco en vez de oírlo por redes?

- El sello Calvario se ha dejado una pasta fabricando un CD doble de lujo. Además, los dos conciertos están filmados. A quien lo compre en CD le regalaremos la película.

- Por cierto, en la portada compartes protagonismo con una ignota bella dama.

- Pretende ser un homenaje a los discos 'Bringing it all back home' de Dylan y al 'No mires atrás' de Burning.

- ¿Y cómo será el concierto de La Nave 9?

- Como el disco: yo solo con mi guitarra. Canciones e historias nuevas y antiguas. Y claro, cerveza fría.