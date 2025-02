El gancho juvenil de Pignoise desatado en la Santana 27

Desde el arranque del concierto de Pignoise este sábado noche en la Santana 27, con las 1.500 entradas agotadas en la venta anticipada, con ... la gente cantando a pleno pulmón (el público era joven, veinteañero, y las voces agudas de ellas destacaban en el coro), con el calor ambiental y con las canciones tan buenas como comerciales, daban ganas de ir a Madrid el 7 de marzo a atestiguar en su casa el macroconcierto de celebración de su vigésimo aniversario en la música, donde tendrán invitados como Loquillo, Hombres G, Los Secretos, Taburete, Rulo…

Hace tres años, el jueves 19 de mayo de 2022, vimos a Pignoise en la misma Santana 27, pero esta vez ocupado sólo por 300 almas. Los cuarentañeros tocaron 22 canciones en 95 minutos, demasiados tacos soltó sin venir a cuento nuestro admirado Álvaro Benito (sí, el periodista deportivo, entrenador de fútbol y exjugador del Real Madrid es su líder), y el concierto que iba bien a velocidad de crucero se desinfló en la parte final por el exceso de lentos.

No obstante, en su guapo concierto de este sábado noche, de 23 canciones en otros 95 minutos sin bis (desde las 21.32 hasta las 23.07 h, que hicieron mutis tras saludar a la parroquia feliz), todo marchó mucho mejor, el tatuado Álvaro sólo dijo cuatro palabrotas (las cuatro pivotando sobre el vocablo 'put@'; ah, al principio usó un par de veces el lenguaje inclusivo, pero luego ya no más) y el repertorio no decayó, pues de la primera parte brillante a base de puñetazos punk-pop se pasó a una segunda parte en la que el pop capilarizó el repertorio y la noche, pero fue un pop con gancho, con los coros cantados a más volumen y pasión porque la chavalería desatada se reconocía en sus letras.

Ampliar La chavalería de las primeras filas. E. C.

Buenas letras y con giros ingeniosos son las de Pignoise. Son mensajes, ansias, esperanzas, penas y desafíos adolescentes en voz de un hombre de 48 años, pero de tan buena planta que no parece fuera de onda ni excesivamente nostálgico, aunque algunas letras apelen directamente al paso del tiempo, como por ejemplo explicó antes de la canción 'Huesos' a su público guapo, contento y sanamente pijo, un público por cierto como Álvaro dijo en la presentación del grupo que son los miembros de Pignoise («educados, simpáticos, limpios y sumamente guapos», como parece ser dicen sus madres), un público que parecía amaestrado y respondía obedeciendo inmediatamente a cualquier gesto que se les hacía desde el escenario: palmas en la primera canción, ondear los brazos en alto y al poco corear nananás en la segunda, saltar en la quinta canción, gritar hey alzando el brazo en la decimoquinta…

Pignoise, defensores del rock guitarrero en estos tiempos inciertos y cualitativamente pobres, agradecieron en boca de Álvaro la asistencia del gentío, sobre todo por el pagar la entrada y apoyar la música en vivo (y en ese primer parlamento el líder animó a «pasar un ratito de p… madre»). Y ese principio fue energético por la electricidad, pegajoso por las melodías y real como la vida misma por las letras. Un arranque eufórico, poderoso y contagioso, coreado a tope ('Todo me da igual'), de ascendencia ramoniana ('No sentar nunca la cabeza'), climático a lo Extremoduro pero en pulcro, claro ('Por verte'), a menudo vinculable a La la Love You ('Quiero', 'Como soy'), a veces de bajón existencial (la rabiosa 'Cama vacía', 'Todo se muere'…), y en ocasiones rebotando como pelotas de punk-pop puro Green Day ('Ando perdido', 'Como un loco por ti'…).

Ampliar La masa juvenil filmando con sus móviles en 'Cama vacía'. Óscar Cubillo

Y en la segunda parte se impuso el pop. Un pop avanzado detonado mediante el soul dramático de 'Sigo llorando por ti' (una de las cimas de la cita), una transición pop con maneras indies pero, como en el caso de Álvaro, bien plantadas ('Al pisar', 'Una sensación'), un pop en floración efervescente y transversal mediante himnos retrojuveniles y generacionales que prendieron un ambiente emocionante en la traca final con estos cinco títulos: 'Nada podrá salvarte', 'Sube a mi cohete' (un hit revisado en plan un poco indie), 'Nada que perder' («de puta madre, gente», congratuló por sus coros Álvaro a la parroquia, soltando su tercer taco de la velada), la rumba pop 'Estoy enfermo', y el adiós (ya hemos dicho que sin bis, lo cual les honra) con 'Te entiendo', una balada a pleno pulmón, un híbrido entre los Undertones y los Fresones Rebeldes, un temazo que fue el segundo momentazo del sábado noche en la Santana 27.

Y al acabar esta última canción el salmantino Álvaro de Benito: «muchas gracias, amigos. Sed felices». Sí, a ver cuánto nos dura. La felicidad, ¿eh?